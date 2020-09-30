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Безопасное соседство с природой

30 Сентября 2020, 09:00 | Приморье

Для минимизации воздействия на окружающую среду на всех этапах проектирования, строительства и технического перевооружения объектов нефтепорта Козьмино соблюдались и соблюдаются требования природоохранного законодательства

Приморский край – уникальный регион, в котором дикая, нетронутая природа сочетается с мощным экономическим потенциалом. Соблюдать баланс между экологией и производством позволяет политика ответственных предприятий Приморья. ООО «Транснефть – Порт Козьмино» - один из локомотивов приморской экономики и крупнейший нефтеналивной терминал на Дальнем Востоке, чья деятельность соответствует российским и международным стандартам в сфере экологической безопасности.

Значимость нефтепорта Козьмино для экономики Находки и всего Приморского края сложно переоценить. Это сотни рабочих мест и солидные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Однако и государственные, и общественные институты сегодня всё больше внимания уделяют вопросам безопасности производства и соблюдения требований природоохранного законодательства. Поэтому программы развития ООО «Транснефть – Порт Козьмино» тесно увязаны с мероприятиями в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности.

Для минимизации воздействия на окружающую среду на всех этапах проектирования, строительства и технического перевооружения объектов нефтепорта Козьмино соблюдались и соблюдаются требования природоохранного законодательства. При этом соблюдение требований природоохранного законодательства и нормативных документов ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть – Порт Козьмино» распространяется не только на самих портовиков, но и на сотрудников подрядных организаций – для выполнения работ на своих объектах порт ежегодно привлекает порядка 60 компаний.

На предприятии функционирует собственная эколого-аналитическая лаборатория. Ее специалисты ежегодно выполняют почти 27 тысяч анализов для контроля состояния сточных и морских вод, малых водотоков и природной подземной воды, а также для контроля качества питьевой воды. Кроме того, лабораторией проводится регулярный контроль промышленных выбросов, качества атмосферного воздуха и почв на содержание нефтепродуктов.

С большим вниманием нефтепорт Козьмино относится к очистке сточных вод. Все стоки, включая дождевые и талые, перед сбросом в море проходят очистку на биологических и физико-химических сооружениях нефтетерминала. Результаты ежедневного отбора и анализа проб подтверждают отсутствие превышения допустимых нормативов.

Результаты собственного экологического контроля порт ежегодно предоставляет в территориальные надзорные органы. Самым же очевидным индикатором экологичности этого масштабного производственного объекта является культивируемая здесь плантация марикультуры. С самого начала работы нефтепорта здесь в одноименной живописной бухте, по соседству с терминалом, выращивается гребешок приморский, мидия тихоокеанская, ламинария японская – организмы, крайне чувствительные к любым изменениям окружающей среды. Наблюдение за их состоянием еще ни разу не выявило каких-либо негативных изменений, и это – уникальный пример безопасного соседства крупного предприятия и хрупкой экосистемы. Добавим, что ежегодно с целью повышения биоразнообразия залива Находка Японского моря экологи предприятия выпускают в акваторию 10 тысяч особей гребешка приморского.

Такой ключевой показатель, как «снижение удельного выброса в атмосферный воздух» по итогам 2019 года был выполнен на 100%. Удельные выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 5% к предыдущему году благодаря применению установки рекуперации паров нефти и выполнению энергосберегающих мероприятий. Уменьшение выбросов парниковых газов на 300 тонн связано с выполнением мероприятий по энергосбережению и уменьшением количества топлива, используемого котельными.

Особое внимание нефтепорт уделяет обучению и повышению квалификации персонала эколого-аналитической лаборатории. Также предприятие участвует в научно-исследовательских работах и проектах с ООО «НИИ Транснефть». В ближайших планах - совместная разработка новых современных диспергентов - препаратов, применяемых для ликвидации нефтяных разливов на морских акваториях.

Внедренная в Козьмино в 2010 году система экологического менеджмента в полной мере соответствует требованиям международного стандарта МС ISO 14001:2015, что в этом году было успешно подтверждено очередным авторитетным аудитом.

Досье "Золотого Рога": Нефтепорт Козьмино ведет прием нефти по трубопроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ТС ВСТО), самой длинной нефтетранспортной магистрали в России, и далее отправляет ее на экспорт. Сегодня производственные мощности терминала в Козьмино позволяют отгружать до 36 млн тонн нефти в год. Всего с декабря 2009 года, когда порт начал свою работу, и по состоянию на конец первого полугодия 2020 года в направлении стран АТР суммарно здесь было отгружено свыше 270 млн тонн российского сырья.

На фото: Значимость нефтепорта Козьмино для экономики Находки и всего Приморского края сложно переоценить. Это сотни рабочих мест и солидные налоговые поступления в бюджеты всех уровней…

Фото ООО «Транснефть – Порт Козьмино».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: порт козьмино  Козьмино  Транснефть  нефтепорт 



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