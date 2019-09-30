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Совет при главе Владивостока по вопросам развития предпринимательства продолжает свою работу
Изменение состава совета и расширение его компетенций обсудили на очередном заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Рабочая встреча прошла под руководством главы Владивостока Олега Гуменюка.
В состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства входят представители предпринимательских объединений, структурных подразделений администрации города и депутаты Думы города Владивостока. Однако в этот раз совет собрался в обновлённом составе. После включения в его состав шести новых членов, совет на 70 % состоит из представителей бизнес-сообщества.
Требование к составу совета было одним из 45 пунктов «дорожной карты» по внедрению стандарта деятельности муниципалитета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата во Владивостоке. Исполнение этих мероприятий стало одной из главных тем заседания совета. Всего в работе по реализации задач «дорожной карты» задействовано 14 управлений администрации города Владивостока.
Как сообщили в управлении инвестиций, туризма и развития предпринимательства, на сегодняшний день выполнено большинство пунктов этого плана. Так, на официальном сайте администрации города создан раздел инвестиционной деятельности, работает канал для прямой связи инвесторов с главой города. По вопросам выдачи земельных участков работает горячая линия. Инвестор может узнать актуальную информацию и задать любой вопрос по телефону 265-92-50.
Особое внимание на заседании совета уделили вопросу участия совета в работе по муниципальному земельному контролю. Как подчеркнула заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Наталья Измайлова, выявление лиц, занимающих земельные участки незаконно – важная часть работы по защите прав добросовестного бизнеса.
Помимо этого для инвесторов на базе Центра развития предпринимательства открыт фронт-офис, где застройщики могут поучить консультацию по вопросам получения разрешения на строительство.
Также одним из основных направлений работы администрации по поддержке малого и среднего предпринимательства остаётся имущественная поддержка. У предпринимателей есть возможность арендовать помещение и земельный участок, находящееся в муниципальной собственности, на льготных условиях – это и пониженный коэффициент арендной ставки, и продление аренды без дополнительных конкурсных мероприятий. Получить необходимую информацию по перечню помещений и земельных участков, выделенных для оказания имущественной поддержки, можно на официальном сайте администрации города Владивостока в разделе «Аренда муниципальной собственности».
«Работа с инвесторами, а также с местным бизнесом – одно из наших приоритетных направлений работы. Мы однозначно будем и далее поддерживать малый и средний бизнес в городе, – подчеркнул глава города Олег Гуменюк. – Однако это должен быть ответственный бизнес. Ведь именно вместе с предпринимателями нам предстоит создавать новый облик Владивостока, в котором будет удобно и приятно жить и работать».
Евгений Кулешов (фото)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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