Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке на грунтовые дороги Русского острова вышла спецтехника
Автогрейдеры и дорожные рабочие трудятся на грунтовых участках дорог на Русском острове. Сейчас там грейдируют дорожное полотно, а как только немного подсохнет, специалисты приступят к отсыпке поврежденных участков дорог.
Сегодня на месте работают два автогрейдера и дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Работы будут проводиться в течение нескольких ближайших дней.
Напомним, что администрация Владивостока в этом году проводит большую работу по ремонту дорог острова Русский. На трех участка появится порядка 8 километров нового асфальта. Специалистам предстоит уложить около 3,5 километров асфальта в Поспелово, порядка 2,5 километров в Парисе и около 2 километров на улице Экипажной. Помимо этого, на острове монтируют новую систему освещения и устанавливают 14 новых автобусных остановок.
«Все работы, которые мы обещали жителям Русского острова провести в этом году, должны быть выполнены», - подчеркнул во время одного из последних объездов этой городской территории глава Владивостока Олег Гуменюк.
Фото МБУ «Содержание городских территорий»
Новости тематики
- Во Владивостоке на грунтовые дороги Русского острова вышла спецтехника
- Во Владивостоке службы жизнеобеспечения круглосуточно устраняют последствия дождей
- Во Владивостоке ещё на одной улице появится новый асфальт
- Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства
- Во Владивостоке до 7 ноября закрыли важную улицу на ремонт
- На острове Русский готовят первый участок дороги для укладки нового асфальта
- В туристическом центре Владивостока изменят схему движения
- На Некрасовском путепроводе во Владивостоке решили сэкономить время и деньги
- Начинается ремонт дороги на Окатовой во Владивостоке
- Первая разметка "вафельница" появилась во Владивостоке
Новости раздела
- В Приморье долгострои усиленно готовятся к сдаче
- Во Владивостоке на грунтовые дороги Русского острова вышла спецтехника
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Лоцман свободного порта
- В Приморье открылась вакансия с зарплатой 700 тысяч рублей
- В Приморье на "дальневосточном гектаре" устроили малинник
- Возможности Информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс продемонстрируют на ВЭФ-2019
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Во Владивостоке службы жизнеобеспечения круглосуточно устраняют последствия дождей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- Нет уж, дудки!
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?
- В самом центре Владивостока неожиданно обнаружены незаконные многоэтажные здания
- Авиагруппу S7 ждут серьезные перемены
- Хабаровский бизнес вынуждают уходить "в тень"
- В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи