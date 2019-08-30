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В Приморье открылась вакансия с зарплатой 700 тысяч рублей

30 Августа 2019, 15:47 | Приморье

В рейтинге вакансий на втором месте предложение с большой разницей между минимальным и максимальным окладом - от 50 000 до 500 000 руб. на руки

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Приморье за август и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией месяца стало предложение на должность территориального торгового представителя. Кандидату предлагают от 50 000 - 700 000 рублей. В обязанности входит организация и ведение продаж, поиск и работа с клиентами, ведение переговоров, составление и выполнение плана продаж, работа с дебиторской задолженностью, участие в разработке и проведении проектов, контроль доставки товара, контроль оформления торговой точки, составление отчетности.

На втором также вакансия с большой разницей между минимальным и максимальным окладом Директор агентства/начальник отдела продаж с зарплатой от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ. На третьем и четвёртом также Риелтор и Медицинский представитель й

На пятом месте вакансия - Капитан судна требования к кандидату: наличие действующего рабочего диплома и комплекта морских документов, предусмотренных конвенцией ПДНВ, обязательных для выхода из порта РФ, отсутствие запрета на пересечение государственной границы, желателен опыт работы в Баренцевом море, желателен опыт перехода Северным морским путем - заработная плата от 230 000 рублей.

При этом, среднее вознаграждение по краю составило 45 941 рубль, что на 9% выше чем среднее по России, в то время как, соискатели хотели бы получать 52 339 рублей, что на 16% выше, чем в среднем по России.

Должность

Размер ЗП

Ссылка на вакансию

Территориальный торговый представитель

от 50 000 до 700 000 руб. на руки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33179639

Директор агентства/начальник отдела продаж

от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32962252

Риелтор

от 50 000 до 500 000 руб. на руки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32310313

Медицинский представитель

от 50 000 до 500 000 руб. на руки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33214353

Капитан судна

от 230 000 руб.

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33251079

Руководитель отдела морских перевозок/управляющий директор

от 200 000 до 300 000 руб. на руки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32889943

Менеджер по закупкам (в Китай)

от 200 000 руб. на руки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/29419417

Менеджер по привлечению крупных клиентов

от 200 000 руб. на руки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32569475

Бизнес-ассистент со знанием английского языка

от 200 000 руб. до вычета НДФЛ

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32986010

Главный инженер по флоту

от 200 000 руб. на руки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33250436

 

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

 

Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 680 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

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Теги: зарплата  вакансии 



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