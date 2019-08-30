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В Приморье открылась вакансия с зарплатой 700 тысяч рублей
В рейтинге вакансий на втором месте предложение с большой разницей между минимальным и максимальным окладом - от 50 000 до 500 000 руб. на руки
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Приморье за август и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией месяца стало предложение на должность территориального торгового представителя. Кандидату предлагают от 50 000 - 700 000 рублей. В обязанности входит организация и ведение продаж, поиск и работа с клиентами, ведение переговоров, составление и выполнение плана продаж, работа с дебиторской задолженностью, участие в разработке и проведении проектов, контроль доставки товара, контроль оформления торговой точки, составление отчетности.
На втором также вакансия с большой разницей между минимальным и максимальным окладом Директор агентства/начальник отдела продаж с зарплатой от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ. На третьем и четвёртом также Риелтор и Медицинский представитель й
На пятом месте вакансия - Капитан судна требования к кандидату: наличие действующего рабочего диплома и комплекта морских документов, предусмотренных конвенцией ПДНВ, обязательных для выхода из порта РФ, отсутствие запрета на пересечение государственной границы, желателен опыт работы в Баренцевом море, желателен опыт перехода Северным морским путем - заработная плата от 230 000 рублей.
При этом, среднее вознаграждение по краю составило 45 941 рубль, что на 9% выше чем среднее по России, в то время как, соискатели хотели бы получать 52 339 рублей, что на 16% выше, чем в среднем по России.
|
Должность
|
Размер ЗП
|
Ссылка на вакансию
|
Территориальный торговый представитель
|
от 50 000 до 700 000 руб. на руки
|
Директор агентства/начальник отдела продаж
|
от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ
|
Риелтор
|
от 50 000 до 500 000 руб. на руки
|
Медицинский представитель
|
от 50 000 до 500 000 руб. на руки
|
Капитан судна
|
от 230 000 руб.
|
Руководитель отдела морских перевозок/управляющий директор
|
от 200 000 до 300 000 руб. на руки
|
Менеджер по закупкам (в Китай)
|
от 200 000 руб. на руки
|
Менеджер по привлечению крупных клиентов
|
от 200 000 руб. на руки
|
Бизнес-ассистент со знанием английского языка
|
от 200 000 руб. до вычета НДФЛ
|
Главный инженер по флоту
|
от 200 000 руб. на руки
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.
О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 680 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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