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Во Владивостоке службы жизнеобеспечения круглосуточно устраняют последствия дождей

30 Августа 2019, 11:20 | Приморье
Рабочие и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия непогоды. Работы шли всю минувшую ночь. В настоящее время городские службы убирают улицы Владивостока от наносов и других последствий ливней, а также прочищают систему ливневой канализации. 
 
«Дорожные службы продолжают устранять последствия стихи. Техника начала убирать наносы и грунт с проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности необходимо навести порядок на подведомственных территориях», – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства мэрии.
 
Сегодня мобильные бригады работают на Пограничной, в районе торгового центра «Зелёный остров», стадиона «Строитель», на Спутнике, в районе «Молодежной». 
 
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, на дорогах города сегодня работают 485 автобусов, 6 троллейбусов. Движение трамваев и нескольких автобусных маршрутов нарушено. Так, на маршруте № 28 один автобус идет с Семеновской до воинской части (до места размыва дороги), второй автобус - от воинской части (от места размыва) до Емара. Не вышли автобусы по причине подтоплений на маршруты № 12 и 63. Как только с дорог уйдет вода, движение там будет восстановлено.
 
Морской прибрежный транспорт ходит по расписанию.
 
Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения продолжают работать в режиме повышенной готовности. Часть городских улиц оказались подтопленными. Организовано взаимодействие с коммунальными службами  при выполнении мероприятий по защите населения и территорий. Совместно с КГУП «Приморский водоканал» налажен контроль за уровнем воды в Богатинском и Пионерском водохранилищах.   
 
Напомним, 28 августа во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принял глава города Олег Гуменюк. Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся стихии.
 
В связи с неблагоприятными погодными условиями администрация Владивостока просит жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать требования безопасности. При возможности воздержаться от выезда на личном автотранспорте, не парковаться под деревьями и подпорными стенами, рекламными конструкциями. Из-за сильного дождя и ветра возможны разрушения.
 
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
 
 
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Теги: владивосток  ЧС  жкх 



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