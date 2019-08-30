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Возможности Информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс продемонстрируют на ВЭФ-2019
30 Августа 2019, 13:43 | Приморье
Гости и участники V Восточного экономического форума смогут ознакомиться с функционалом Информационно-аналитической системы (ИАС) Фонда Росконгресс.
Информационно-аналитическая система представляет собой интерактивную платформу, которая содержит данные по сессиям, спикерам и модераторам, а также аналитические материалы и темы повестки, обсуждаемые на мероприятиях Фонда Росконгресс.
В рамках ВЭФ-2019 на площадке Пространства доверия Фонда Росконгресс (ДВФУ, корпус А, уровень 3) будет размещен интерактивный экран, на котором будут транслироваться презентация о деятельности Фонда в 3D-формате и ролики об ИАС. Там же можно будет оформить заявку на получение информационных услуг Фонда, среди которых подписка на тематическую рассылку новостей, аналитических материалов и итогов сессий, проведение целевых экспертно-аналитических исследований, а также на сопровождение инвестиционных проектов или на сотрудничество с Фондом "ИННОСОЦИУМ". Кроме того, участники ВЭФ смогут присоединиться к экспертному сообществу для формирования повестки будущих Форумов и участия в сопровождении экспертной деятельности Фонда.
Также на площадке можно будет сделать фотографию с элементами дополненной реальности и отправить ее себе на электронную почту или распечатать.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
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Теги: вэф росконгресс
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