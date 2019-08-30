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Вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме
30 Августа 2019, 08:40 | Приморье
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем. Стороны обсудили вопросы участия китайской делегации в V Восточном экономическом форуме, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке.
Участники встречи отметили, что в 2019 году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Было подчеркнуто, что стороны вывели российско-китайские отношения на самый высокий уровень, демонстрируя пример добрососедского сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
«В июне этого года во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию российские и китайские власти объявили о начале новой эры в отношениях между двумя странами. Наши торгово-экономические отношения имеют широкие перспективы развития, в том числе в свете сопряжения строительства Евразэс и китайской инициативы „Один пояс, один путь“ (ОПОП). Китай традиционно принимает активное участие в мероприятиях Фонда Росконгресс – Восточном экономическом форуме, Петербургском международном экономическом форуме, Международном арктическом форуме и многих других. Уверен, что предстоящий визит китайской делегации во Владивосток пройдет успешно и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества России и Китая», – отметил Антон Кобяков.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году достиг $107 млрд. К 2024 году Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин поставили цель увеличить товарооборот между нашими странами в два раза.
Также Посол рассказал, что высокопоставленная делегация КНР примет участие в V Восточном экономическом форуме.
«Форум во Владивостоке посетит представительная официальная делегация КНР, которую возглавит Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа», – заявил Чжан Ханьхуэй.
В состав делегации войдут представители крупнейших китайских компаний, таких как Alibaba, Asia Fortune Forum, Bank of China, COFCO, CAMC Engineering, State Grid Corporation, China Railway International Group и др.
Кроме того, запланировано участие представителей Китайского комитета по содействию международной торговле, Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом, Организации по развитию и кооперации глобального энергетического объединения, Союза китайских предпринимателей в России.
На встрече обсуждались форматы участия китайской делегации в мероприятиях деловой программы ВЭФ-2019. В частности, состоится страновый бизнес-диалог «Россия – Китай», где ведущие предприниматели двух стран обсудят совместные проекты на Дальнем Востоке.
В стартовый день ВЭФ состоится V Форум СМИ России и Китая. В мероприятии примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Ожидается, что в рамках Форума пройдет церемония подписания ряда соглашений между китайскими и российскими СМИ, а также Фондом Росконгресс.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
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