www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 72.23 р. 100 JPY: 68.88 р.
EUR: 84.91 р. 10 CNY: 10.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком-ЦОД" начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек

30 Июля 2020, 12:41 | Приморье
«Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, д. 22, стр. 4. Площадка общей площадью 10 150 м² вместит 2 000 стоек по 5 кВт каждая. Общая мощность дата-центра составит 17 мВт.
 
Проектирование и строительство нового дата-центра ведется по стандартам международного института Uptime Institute. В проекте заложен максимально возможный уровень надежности и безопасности дата-центра — Tier IV. Четвертый уровень надежности означает, что все элементы систем и каналы распределения не только зарезервированы, но и защищены от физического разрушения: расположены в отдельных помещениях или проходят разными путями в защищенных коробах. Дата-центр такого уровня гарантирует бесперебойное электроснабжение и непрерывное охлаждение ИТ-оборудования при любом отказе систем дата-центра.
 
«Ростелеком-ЦОД» планируют сертифицировать дата-центр на соответствие требованиям стандарта Tier IV по трем направлениям Uptime Institute: проектная документация (Design), готовый объект (Facility) и эксплуатация (Operational Sustainability). На сегодняшний день в России нет дата-центров, которые бы подтвердили уровень Tier IV по всем трем направлениям сертификации.
 
«Строительство нового дата-центра ведет объединенная команда “Ростелеком-ЦОД” и DataLine, которая присоединилась к нам в начале этого года. Мы планируем использовать опыт коллег в прохождении сертификации по стандарту Uptime Institute и совместно внедрять наши лучшие практики по созданию отказоустойчивой инфраструктуры и грамотному управлению дата-центром», — сказал вице-президент «Ростелеком» Павел Каплунов.
 
Дата-центр будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: первые 500 стойко-мест запустят во второй половине 2021 года. Выход на полную мощность намечен на середину 2022 года.
 
В 2020 году «Ростелеком-ЦОД» планирует запустить в эксплуатацию два дата-центра в Москве на 1 050 стоек, а также несколько площадок в регионах: в Санкт-Петербурге на 800 стоек и ЦОД в Новосибирске на 300 стоек.
 

 

Автор:
Теги: дата-центр  Ростелеком-ЦОД 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]