Маршрут № 98Ц «Луговая - Снеговая Падь» пока единственный в городе, где действует подобная схема

На автобусном маршруте № 98Ц во Владивостоке введен еще один пересадочный тариф. Жители микрорайона Снеговая Падь, следующие в центр, на конечной остановке «Луговая» теперь могут пересесть в автобус этого же маршрута без дополнительной платы. Для этого необходимо воспользоваться Единой транпортной картой, бесконтактным брелоком или браслетом.

«Изменения на маршруте мы ввели после многочисленных обращений пассажиров, – рассказала директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ) Татьяна Бердникова. – В чем суть нововведения? Человек едет из Снеговой Пади в центр города, но у автобуса № 98Ц Луговая теперь является конечной. Поэтому человек при выходе на Луговой платит за проезд 28 рублей с помощью транспортной карты, брелока или браслета, пересаживается на другой автобус этого маршрута или едет в этом же, но уже без оплаты. При этом карту вновь необходимо приложить к терминалу».

Маршрут № 98Ц «Луговая - Снеговая Падь» пока единственный в городе, где действует подобная схема. Еще по пяти поездку можно совершить за полторы стоимости проезда:

пересаживаясь с маршрута № 44Д на 15 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 95 на 15 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 98Ц на 95 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 98Д на 95 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 29К на 15 и в обратном направлении.

Во Владивостоке на автобусном маршруте № 98Ц введен пересадочный тариф (3).JPG

Татьяна Бердникова подчёркивает, что пересадка с одного автобуса в другой должна произойти за период не больше 90 минут.

Единую транспортную карту, брелок или браслет можно приобрести в киосках города и на конечных остановках. Стоимость карты составляет 100 рублей, брелока – 150, браслета – 350.

В планах Автоматизированного диспетчерского центра – разработка и внедрение на общественном транспорте Владивостока семейных пересадочных тарифов.

Евгений Кулешов (фото)