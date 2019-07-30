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"Бриллиантовая принцесса" зайдет во Владивосток в 10-й раз
С борта лайнера на приморскую землю сойдут около 3 тысяч иностранных туристов
«Бриллиантовая принцесса», последний раз «гостившая» в Приморье год назад, в среду, 31 июля, пришвартуется к причалу Морского вокзала Владивостока, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали во Владивостокском пассажирском терминале, круизный лайнер встретят у приморских берегов в 4.45 по местному времени.
Последний раз Diamond Princess заходила во Владивосток в июле прошлого года, а нынешний визит станет юбилейным десятым в истории города. На борту судна ожидается около 3 тысяч пассажиров, большинство – из Японии, а также около тысячи членов экипажа. Судно прибывает во Владивосток из японского порта Хакодатэ, далее проследует в Аомори.
«В 7.00 утра на видовой площадке Морского вокзала состоится традиционная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера с участием заслуженного коллектива Приморского края, народного ансамбля танца «Вихрь», – рассказали сотрудники терминала.
Рядом с выходом туристов с причала расположится стойка Туристско-информационного центра Приморья, специалисты которого расскажут гостям о местных достопримечательностях, предоставят любую другую информацию о крае. В течение дня для гостей и жителей Владивостока возобновит свою работу выставка на мольбертах Приморской государственной картинной галереи.
«Diamond Princess» отойдет от причала Морского вокзала в 19.00 по местному времени. За время пребывания во Владивостоке иностранные туристы смогут познакомиться с городом: его историческим центром, музеями и видовой площадкой.
Отметим, круизный сезон-2019 открылся в Приморье в феврале. В этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров, в том числе «гиганты», еще неизвестные приморцам. Кроме того, в дни проведения пятого Восточного экономического форума один из лайнеров превратится в плавучую гостиницу.
По словам Губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас все больше и больше круизных маршрутов начинают ориентироваться на страны АТР, где Владивосток позиционируется как европейский город.
«Впереди ожидается приход еще более крупных лайнеров вместимостью пять тысяч человек. Мы будем делать все, чтобы город становился лучше», – подчеркнул глава региона.
Diamond Princess был спущен на воду в 2004 году. Длина лайнера – 290 метров, ширина – 36 метров. Водоизмещение – 116 000 тонн. Diamond Princess обладает всеми параметрами современного круизного корабля Premium класса: на его 17 палубах, оснащенных 14 лифтами, расположены восемь ресторанов, бары, пиццерии, четыре бассейна (в том числе, с искусственной волной и раздвижным куполом), девять больших джакузи, SPA-центр, салон красоты, сауны, фитнес-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт и мини-поле для гольфа, часовня, библиотека, ночной клуб и дискотека, казино, два театра, детский игровой клуб, многочисленные бутики и многое другое.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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