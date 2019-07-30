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Новое на смену старому
К 2024 году в Приморье планируется расселить еще более 100 тысяч кв.м. исчерпавшего свой ресурс жилфонда
Несмотря на многолетнюю реализацию мероприятий по расселению аварийного жилого фонда, во Владивостоке и других городах Приморья по-прежнему остается немало домов, малопригодных для нормальной жизни. Однако стартовавшая в этом году новая федеральная программа в течение пяти лет должна помочь улучшить жилищные условия тысячам приморцев.
В предыдущую программу расселения аварийного жилья были включены дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» реализовывалась в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
Мероприятия программы в назначенный срок удалось выполнить на 97% – в 29 муниципалитетах необходимо было расселить 555 домов общей площадью 137 тысяч кв.м, в которых проживало более 7,7 тысяч человек. Исключением стали три дома – один в Посьетском городском поселении и два в Хасанском, – которые не были достроены вовремя из-за недобросовестного подрядчика. Предполагается, что квартиры в них 182 человека получат осенью текущего года.
А тем временем, в 2019 году в России начала работать новая программа переселения из ветхого жилья – она коснется аварийного фонда, признанного таковым с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В ближайшее время между администрацией Приморья и Фондом реформирования ЖКХ будет подписано соответствующее соглашение. По оценке департамента градостроительства Приморского края, в ближайшие годы в регионе необходимо будет расселить 398 многоквартирных домов площадью 107,2 тысяч кв. м. В них на территории 30 муниципалитетов проживают более 8 тысяч человек. Ожидаемый объем финансирования из федерального бюджета – 6,7 млрд рублей, которые регион начнет получать с 2020 года.
Добавим, что во Владивостоке уже в 2019 году планируется начать строительство трехэтажного многоквартирного дома на улице Глинки, 26, который предназначен для переселения нескольких аварийных бараков, самый крупный из которых находится на улице Володарского, 25. В новом доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, с горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией.
На верхнем фото: Новый дом, построенный в Артеме в рамках предыдущей программы переселения.
Диана БЕЛАЯ, фото автора.
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