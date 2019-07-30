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Владивосток отметил день ВМФ

30 Июля 2019, 12:09 | Приморье

Во Владивостоке отметили День Военно-Морского Флота Российской Федерации. Торжественные мероприятия начались с традиционного военно-морского парада кораблей и судов флота. Затем гостей праздника ждал концерт военного оркестра штаба ТОФ, а завершилась концертная программа выступлением Ансамбля песни и пляски ТОФ. Праздник проходил на официальном уровне 14 раз.

Праздник учрежден Указом Президента страны № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. Празднования традиционно начинаются с торжественных построений личных составов флотских частей. На кораблях поднимают Андреевский флаг и сигнальные флаги. На базах Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и территории Каспийской флотилии проводятся военные парады, демонстрации кораблей и оружия, спортивные соревнования. Самые массовые мероприятия проходят в крупных портовых городах – Санкт-Петербурге, Владивостоке, Астрахани, Севастополе, Калининграде, Кронштадте, Североморске, Балтийске, Новороссийске и т.д. Первые лица страны и высшие чины ВМФ РФ поздравляют служащих с профессиональным праздником. Отличившихся сотрудников награждают внеочередными званиями, государственными наградами. Вручают им ценные подарки и грамоты. Также в этот день устраивают встречи ветеранов.

 


 

В традиционном морском параде во Владивостоке были задействованы 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более двух тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота. Как отмечают эксперты, празднование дня ВМФ становится привлекательным событием не только для жителей, но и гостей Владивостока. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, посмотреть на парад военной техники могут многочисленные туристы, отдыхающие в столице Дальнего Востока в июле.

После военно-морского парада в 14:00 на набережной Спортивной гавани стартовал праздничный концерт. Перед жителями и гостями приморской столицы выступили не только творческие коллективы Приморья, но и иностранные – из города Цицикар (КНР). В концертную программу вошли также выступления военного оркестра штаба ТОФ и Ансамбля песни и пляски ТОФ.

В военно-спортивном празднике ко Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке принимали участие самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ, которые вернулись в программу праздника после длительного перерыва. Зрители увидели противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-18, Ту-134, военно-транспортные самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательном варианте и Ка-29. Ка-27 был задействован в эпизоде передачи пакета на одну из подводных лодок флота. Вертолет Ми-8 оказывал содействие минно-тральной корабельной группе при проведении траления места высадки морского десанта, а десантно-боевой вертолет Ка-29 обеспечил прикрытие высадки десанта. Остальные летательные аппараты выполняли демонстрационный пролет перед зрителями.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: туризм  ВМФ 













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