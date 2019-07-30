Вход через ТИЦ

Росту иностранного турпотока в Приморье способствует активное продвижение региона в информационном пространстве

Все чаще иностранные туристы, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выбирают для отдыха Приморский край. По итогам 2018 года регион посетили 651,8 тыс. иностранцев, что на 25,8% больше, чем в 2017 году. Рост иностранного турпотока связан с расширением сетки рейсов, связывающих другие страны с Приморьем, развитием круизного направления и активным продвижением региона в информационном пространстве.

Как отмечают эксперты, расширению международных авиасвязей способствовала тесная работа аэропорта с краевым департаментом туризма и туристско-информационным центром. В рамках реализации программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы они совместно посещают профильные международные выставки. Участие в таких мероприятиях – один из наиболее эффективных способов познакомить новые авиакомпании с возможностями региона.

В прошлом году в Приморский край пришли новые авиакомпании: T’way Air, Eastar Jet, China Express, Air Busan, Air Philip. Международная маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями: Тэгу (T’way Air), Цицикар (China Express), Муан (Air Philip), Саппоро («Уральские авиалинии»), Фукуок (Royal Flight). На регулярную основу был переведен рейс в Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways.

Идут переговоры и об открытии нового для Приморья направления – Юго-Восточной Азии. Так, в начале июля возможность создания регулярного авиарейса из Владивостока в Хайфон обсудили представители Администрации Приморья с делегацией из Вьетнама. По словам экспертов, наиболее перспективное направление для развития диалога – туризм, поэтому обе стороны заинтересованы в создании регулярного рейса, который мог бы связать столицу Дальнего Востока и Хайфон, с посадкой в Пусане.

Досье "Золотого Рога": 2019 год объявлен Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ как перекрестный год России и Вьетнама по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе между двумя странами. В рамках этого, во Владивосток прибыла делегация администрации города Хайфон, чтобы обсудить с приморскими коллегами вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Как отмечают эксперты, положительно на развитие иностранных направлений сказывается введение электронных виз на территории Свободного порта Владивосток. Режим открывает перед Приморьем новые рынки. Воспользоваться электронной визой имели возможность граждане 18 иностранных государств. В этом году такая возможность предоставлена гражданам Тайваня. Для развития этого туристического направления с мая столицу Тайваня Тайбей и Владивосток связали прямые рейсы S7 Airlines.

Большую информационную работу ведет туристско-информационный центр Приморского края). Помимо того, что он является единственным в России ТИЦ, который издает полиграфию на шести языках, центр представлен в социальных сетях. Познакомиться с аккаунтом туристско-информационного центра Приморья могут пользователи Instagram, Facebook, Kakao Talk, WeChat, Sina Weibo, Reddit, которые ведутся на четырех языках: английском, русском, японском и корейском. Есть у ТИЦ и свой YouTube-канал. Не прошло и недели с тех пор, как ТИЦ зарегистрировался в Reddit, а фотографии Приморского океанариума вошли в ТОП лайков пользователей социальной сети. Как считают эксперты, это важный шаг для Приморского края, ведь Reddit – одна из крупнейших соцсетей мира, специализирующихся на туристическом контенте.

Туристско-информационный центр Приморья работает как самостоятельно, так и в связке с коллегами. Так, в концепции «Восточного кольца России» предусмотрен блок организационно-технических мероприятий, разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов, а также продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках.

На фото: У гостей из АТР всегда прекрасное настроение.

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