Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вход через ТИЦ
Росту иностранного турпотока в Приморье способствует активное продвижение региона в информационном пространстве
Все чаще иностранные туристы, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выбирают для отдыха Приморский край. По итогам 2018 года регион посетили 651,8 тыс. иностранцев, что на 25,8% больше, чем в 2017 году. Рост иностранного турпотока связан с расширением сетки рейсов, связывающих другие страны с Приморьем, развитием круизного направления и активным продвижением региона в информационном пространстве.
Как отмечают эксперты, расширению международных авиасвязей способствовала тесная работа аэропорта с краевым департаментом туризма и туристско-информационным центром. В рамках реализации программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы они совместно посещают профильные международные выставки. Участие в таких мероприятиях – один из наиболее эффективных способов познакомить новые авиакомпании с возможностями региона.
В прошлом году в Приморский край пришли новые авиакомпании: T’way Air, Eastar Jet, China Express, Air Busan, Air Philip. Международная маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями: Тэгу (T’way Air), Цицикар (China Express), Муан (Air Philip), Саппоро («Уральские авиалинии»), Фукуок (Royal Flight). На регулярную основу был переведен рейс в Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways.
Идут переговоры и об открытии нового для Приморья направления – Юго-Восточной Азии. Так, в начале июля возможность создания регулярного авиарейса из Владивостока в Хайфон обсудили представители Администрации Приморья с делегацией из Вьетнама. По словам экспертов, наиболее перспективное направление для развития диалога – туризм, поэтому обе стороны заинтересованы в создании регулярного рейса, который мог бы связать столицу Дальнего Востока и Хайфон, с посадкой в Пусане.
Досье "Золотого Рога": 2019 год объявлен Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ как перекрестный год России и Вьетнама по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе между двумя странами. В рамках этого, во Владивосток прибыла делегация администрации города Хайфон, чтобы обсудить с приморскими коллегами вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Как отмечают эксперты, положительно на развитие иностранных направлений сказывается введение электронных виз на территории Свободного порта Владивосток. Режим открывает перед Приморьем новые рынки. Воспользоваться электронной визой имели возможность граждане 18 иностранных государств. В этом году такая возможность предоставлена гражданам Тайваня. Для развития этого туристического направления с мая столицу Тайваня Тайбей и Владивосток связали прямые рейсы S7 Airlines.
Большую информационную работу ведет туристско-информационный центр Приморского края). Помимо того, что он является единственным в России ТИЦ, который издает полиграфию на шести языках, центр представлен в социальных сетях. Познакомиться с аккаунтом туристско-информационного центра Приморья могут пользователи Instagram, Facebook, Kakao Talk, WeChat, Sina Weibo, Reddit, которые ведутся на четырех языках: английском, русском, японском и корейском. Есть у ТИЦ и свой YouTube-канал. Не прошло и недели с тех пор, как ТИЦ зарегистрировался в Reddit, а фотографии Приморского океанариума вошли в ТОП лайков пользователей социальной сети. Как считают эксперты, это важный шаг для Приморского края, ведь Reddit – одна из крупнейших соцсетей мира, специализирующихся на туристическом контенте.
Туристско-информационный центр Приморья работает как самостоятельно, так и в связке с коллегами. Так, в концепции «Восточного кольца России» предусмотрен блок организационно-технических мероприятий, разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов, а также продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках.
На фото: У гостей из АТР всегда прекрасное настроение.
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Вход через ТИЦ
- Остров Русский собирается в турдоход
- Нелегалы увозят интуристов
- Интурист в Приморье: инструкция по применению
- Островное ожерелье Приморья
- Туры индивидуального спроса
- Гости Приморья отправляются в Парк Драконов
- Хостелы дождались корейцев
- ТОП-5 пляжных маршрутов Приморья
- Владивосток на гребне гастрофестиваля
Новости раздела
- Вход через ТИЦ
- Остров Русский собирается в турдоход
- Нелегалы увозят интуристов
- Интурист в Приморье: инструкция по применению
- Быстрые займы
- ОСАГО сорвало с тормозов
- В Приморье ожидаются тропические ливни и грозы
- Во Владивостоке до 7 ноября закрыли важную улицу на ремонт
- В Приморье готовят к спуску на воду самое большое за последние 30 лет судно
- Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- В Приморском крае назвали лучших производителей колбасы и сыра
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы
- Китайцы открыли в Приморье производство фанеры
- Платить за отопление придется в зависимости от этажа