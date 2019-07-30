Нелегалы увозят интуристов

Экономика Приморья страдает от засилья частников на транспортном рынке

Одной из важных составляющих туристического сервиса выступают транспортные компании. В Приморье, благодаря росту турпотока, данная сфера получила стимул для развития. Однако, на фоне растущего сервиса официальных компаний, расцветают и услуги незаконных перевозчиков.

По мнению генерального директора «Восток Интур» Евгения МУХИНА, нелегалы серьезно мешают формированию цивилизованного рынка туристических перевозок.

– Евгений Васильевич, расскажите о последних положительных изменениях, которые затронули работу транспортных компаний во Владивостоке?

– Не так давно администрация Владивостока поменяла схему движения транспорта, и специально для туристических автобусов в городе под знаком «Остановка запрещена» появилось несколько табличек «Кроме автобусов». Теперь туристические компании могут без нарушений парковаться на Корабельной набережной возле Вечного Огня и с обратной стороны, возле сквера имени А. Щетининой на Эгершельде, а также возле кинотеатра «Океан».

Вопрос с парковками туристического транспорта мы поднимали давно, но добиться успехов удалось только сейчас. А проблема очень актуальная: интуристы (особенно японцы и корейцы) – это зачастую люди пожилого возраста, которым необходим подъезд вплотную к местам показа. Поэтому я много лет получал штрафы буквально пачками – по 10-15 штук в месяц за нарушения правил парковки. Поэтому данное нововведение – очень ожидаемое и необходимое транспортной сфере столицы Дальнего Востока.

Безусловно, туризм в Приморье сейчас в тренде: иностранцы из стран АТР хотят посмотреть неазиатскую страну, все больше россиян посещают регион. Но для того, чтобы туристический поток рос, необходимо развитие мест показа. Например, самый посещаемый объект Владивостока находится на острове Русский – мыс Тобизина. Интуристы очень любят это место, но добраться до начала маршрута к мысу удается далеко не всем автобусам. Не хватает всего лишь метров 500 хорошей дороги, большой бетонной площадки для парковки и разворотов туристических автобусов и обозначенного пешеходного маршрута. Как отмечают сами туристы, такой инфраструктуры было бы вполне достаточно.

– Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы и национальному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в Приморье заработала новая мера поддержки. Она дает возможность получить единовременную скидку при оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) в лизинговых компаниях. Мера распространяется на предпринимателей в сфере транспортных пассажирских перевозок, общественного питания и гостиничного сервиса, химчистки. На ваш взгляд, это необходимая рынку поддержка?

– В настоящий момент я использую кредитные средства, однако среди моих коллег есть предприниматели, которые берут транспорт в лизинг. Думаю, компаниям, которые планируют развиваться и менять автопарк такая мера поддержки будет кстати. В частности, мы планируем менять в год до пяти автобусов, и без кредитных средств, либо лизинговых, в процессе обновления автопарка никак не обойтись.

– Как отмечают эксперты, в Приморье большую долю услуг перевозки туристов предоставляют нелегальные участники рынка. Насколько серьезен масштаб проблемы?

– Около 70% рынка транспортной сферы во Владивостоке занимают незаконные предприниматели. Именно они становятся тем самым фактором, который мешает развитию легального сегмента. Поскольку частники не желают официально трудоустраиваться и выходить на легальный уровень, они могут жить сегодняшним днем и не закладывать в цену своих услуг ни налоговых расходов, ни зарплат персоналу, ни обновление автопарка. Такой предприниматель обычно сам садится за руль и работает в туристический сезон, при этом сильно демпингуя.

С 1 июля в России появилось обязательное лицензирование заказных перевозок. Теперь частники вынуждены страховать своих пассажиров. Это большой шаг, но для полноценной работы данной меры еще предстоит решить много моментов. Например, было бы неплохо, чтобы база выданных лицензий синхронизировалась с налоговыми органами. Чтобы нелегальные игроки рынка не могли взять лицензии на 50 машин, а заплатить все положенные отчисления только за две. И либо данные меры примут, чтобы по-настоящему обелить данный рынок, либо обязательное лицензирование останется всего лишь законотворческой фикцией.

– Какой минимальный тариф необходимо устанавливать легальному перевозчику, чтобы покрыть свои расходы?

– Для того, чтобы выезд автобуса на маршрут был выгоден туристической компании, услуга должна предоставляться как минимум на четыре часа. Оптимальная цена одного часа работы – 1800 рублей. В итоге из 7200 рублей за четыре часа, 850 рублей составят накладные расходы: на механика, врача, диспетчера. 2000 рублей из этой суммы уйдет на зарплату водителя. Из оставшейся стоимости необходимо покрыть расходы на топливо, амортизацию автомобиля, а также выплаты по кредитам.

Легальная компания, предоставляющая транспортные услуги – это большая система, состоящая из различных подразделений, которых не найдешь у частника. Например, у меня работает медицинская служба, которая осуществляет контроль над водителями. Принято считать, что выявление алкоголя в крови – основной фронт работ данного подразделения. Однако наркотические вещества – всего лишь вершина айсберга. Медики пристально следят еще и за общим состоянием водителей, контролируют режим труда и отдыха. С этой же целью во всех автобусах установлены тахографы, которые четко отслеживают режим каждого водителя. Большинство нелегалов таким прибором пренебрегают, хотя он обязателен для получения лицензии.

Пренебрегают частники и системой ГЛОНАСС, которая ранее была необходима для легальной деятельности. Сегодня данное требование не является обязательным, однако мне данная система помогает в работе: диспетчер может оперативно отслеживать местонахождение водителей, контролировать их скорость.

– Чувствуется ли в транспортной сфере кадровый голод?

– Дефицит квалифицированных кадров ощущается довольно сильно. Зачастую водители заказных маршрутов проходят школу городских маршрутов. Как наверняка многим бросается в глаза – в городских перевозках задействованы иностранные граждане, и русским довольно неуютно в их коллективе. Бесконечные гонки перед остановками, ругань, невыполнение планов по пассажирам – все это накладывает серьезные отпечатки на манеру вождения и даже психологическое состояние водителей. Поэтому персонал, пришедший из городских перевозок, приходится какое-то время адаптировать для перевозок заказных: отучать лихачить, обучать как быть гостеприимным и дружелюбным. Конечно же, на «международные» маршруты попадают уже специалисты с опытом, которые перестроились на индустрию сервиса. Как показывает практика: далеко не каждому водителю удается эта перестройка – кто-то слишком замкнутый, кто-то слишком разговорчивый, кто-то не может искренне улыбаться. Поэтому водители, которым удается сочетать гостеприимство с профессионализмом, особо ценятся работодателями.

– Структура турпотока в Приморье меняется: организованные группы сменяют индивидуальные туристы. Как это отражается на сфере транспорта?

– Действительно, тенденция роста турпотока обуславливается сокращением групповых поездок. И эта тенденция не самая радужная для транспортных компаний. Как показывает опыт Приморья – на поток индивидуальных интуристов очень быстро приходит нелегальный перевозчик. Большинство компаний, работающих в Приморье с тайваньскими, китайскими или корейскими туристами, имеют собственника из этих стран. Именно поэтому продвигать себя на рынке родной страны для них не составляет никакого труда. При этом работы в легальном российском поле и здесь не наблюдается – обширный автопарк официально не становится ни такси, ни перевозчиком, хотя услуги по перевозке предоставляет. Налоги такой участник рынка если платит, то не все. И если этой проблемой власти не озаботятся сегодня, она будет только наращивать масштабы.

– Популярны ли услуги транспортных компаний среди российских туристов?

– Как показывает статистика, количество россиян, прибывающих в Приморье, растет. Но, судя по спросу на услуги перевозчиков, нельзя сказать, что их сильно интересуют туристические достопримечательности. Мы уже не первый год пытаемся развернуть так называемый «сити-тур»: туристический автобус, который курсирует в городе по определенному маршруту, предоставляя свои услуги всем желающим. Но россияне с большой неохотой пользуются такими автобусами. Сегодня мы видим интерес к «сити-тур» со стороны интуристов. Возможно, это связано с тем, что россияне предпочитают пешие прогулки по городу, либо активно обращаются к знакомым или родственникам с личным транспортом, проживающим во Владивостоке.

На фото: Около 70% рынка транспортной сферы во Владивостоке занимают незаконные предприниматели.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ