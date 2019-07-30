Интурист в Приморье: инструкция по применению

Гости из Азии готовы мириться с не очень качественным сервисом в гостинице, но не с долгим путешествием, пусть даже к очень интересному объекту

Иностранный поток в Приморский край ежегодно увеличивается. Помимо традиционных китайских групп, на улицах Владивостока сегодня можно встретить многочисленных туристов из Южной Кореи, жителей Тайваня, Японии и других стран АТР. Работа с иностранной аудиторией – это новый вызов для туристических компаний Приморья, который имеет свою специфику.

Превалирующий поток интуристов приезжает в Приморье из стран АТР: КНР, Республика Корея и Япония. Особенно высокие показатели видны по корейскому направлению – прирост турпотока по итогам прошлого года составил 200%. Наиболее часто иностранцы посещают регион в целях MICE-туризма, а также с культурно-познавательными целями и ради шопинга. Как отмечают эксперты, вопреки распространенному мнению, шопинг – не основное занятие иностранцев в регионе. Так, события в сфере культуры привлекают большое количество иностранных гостей.

«Во всем мире культурно-познавательный туризм становится лидером туристической активности. Любой человек, приезжающий с туристическими целями за границу, посещает музеи. Как показывает статистика, зачастую это даже не исторические учреждения, а художественные. И это неудивительно, ведь искусство – уникальный контент, который находится вне времени и не имеет языковых барьеров. Статистика подтверждается и во Владивостоке: Приморская государственная картинная галерея стала лидером среди музеев по количеству посетителей. По итогам прошлого года нашими гостями стали 78 тысяч человек, из них 9 206 человек – иностранцы. Мы подстраиваемся под запросы иностранцев. Помимо аудиогида на английском языке, у нас появился аудиогид на корейском. В планах - добавить аудиогид на японском и китайском языках», – рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО.

(Не) мобильные туристы

А вот экологический туризм, к которому относится посещение заповедных территорий и подъем на вершины, вызывает интерес у ограниченной аудитории. Некоторые жители стран АТР готовы посещать самые отдаленные уголки Дальнего Востока, чтобы насладиться цветением эндемиков или красотами уникальных природных объектов. Впрочем, массового наплыва иностранцев на вершины Приморского края эксперты не отмечают.

«Основной туристический поток региону обеспечивают азиатские туристы, в нем превалируют граждане КНР. И природа Приморья при той подаче, которая существует сегодня, им не интересна: они ожидают увидеть экологические туры в том же виде, как и в Китае. Поэтому, несмотря на то, что китайцам интересны наши экологические природные объекты, они не станут путешествовать, пока дороги не заасфальтируют, а сами объекты показа не обзаведутся качественной инфраструктурой. Что касается корейцев и японцев – они готовы куда-то выезжать, активно интересуются нашими экологическими достопримечательностями и заповедниками. Но при этом менталитет маленьких стран играет не в нашу пользу: туристы не готовы тратить на дорогу даже три часа – для них это слишком долго. И в данный момент это выступает поистине непреодолимым стопором: азиаты готовы мириться с не очень качественным сервисом в гостинице, но не с долгим путешествием, пусть даже к очень интересному объекту», − рассказала директор турфирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА.

Как отмечают эксперты, авиаперелеты расширили туристическую активность наиболее мобильной категории иностранцев – корейцев.

«Корейцы часто посещают поселения предков, поэтому они с удовольствием ездят в Уссурийск, Хасанский район. Кроме истории древних поселений, они знакомятся с богатой природой края и этнографией – бытом и обычаями удэгейцев. Мы проработали транспортную схему, нашли новых партнеров. В итоге поняли, что некоторые иностранцы готовы к жестким условиям и остаются в восторге от жизни в охотничьих зимовьях, не нуждаясь в дополнительной инфраструктуре. Таким образом, новые направления обеспечивают привлечение дополнительной аудитории, туризм продолжает развиваться, и наш край готовится к приему новых гостей. Благодаря малой авиации можно развивать такие продукты и использовать туристические магниты северных районов Приморского края», – уверена Оксана Зяблова.

Помочь в иностранном взаимодействии

Помимо туристических компаний, с иностранными гостями сталкиваются и другие представители туриндустрии. Для того, чтобы облегчить им работу с иностранной аудиторией, еще в 2015 году краевой туристско-информационный центр (ТИЦ) в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы запустил проект «Гостеприимное Приморье», направленный на создание комфортной информационной среды для туристов. В его рамках ТИЦ занимается продвижением федеральных проектов в регионе, в числе которых и проекты категории Friendly, представляющие участникам эксклюзивные возможности улучшить качество своего сервиса для туристов из соответствующих стран.

В настоящий момент на территории Приморья действуют две программы данной категории: China Friendly и Japan Friendly. Обе они направлены на повышение уровня сервиса участников программ до стандартов туризма и гостеприимства, принятых в Китае и Японии. Для того чтобы стать участником программы категории Friendly, представителю туриндустрии придется пройти аттестацию. Каждая страна выдвигает свой список требований, который высылается представителем ТИЦ потенциальному участнику в ответ на заявку. Подать такую заявку могут средства размещения, галереи и музеи, рестораны и кафе, автотранспортные предприятия, а также торговые точки.

Как отмечают эксперты, программы China Friendly и Japan Friendly помогают не только стандартизировать сервис под запросы иностранных туристов, но и помогают сотрудникам туриндустрии Приморья поднять уровень ведения своего бизнеса на более высокий за счет внедрения международных практик и стандартов. Поэтому прохождение сертификации по данной программе – целесообразный шаг на пути к созданию клиентоориентированной среды для туристов.

Впрочем, спрос на данные программы в Приморском крае пока невелик. Участниками China Friendly стали пять компаний, а к Japan Friendly присоединились две. Участники рынка объясняют этот факт тем, что все и раньше принимали интуристов, и справлялись с этим вполне успешно.

«Спрос на данные программы не так велик, как на западном рынке, поскольку представители туриндустрии Приморья считают, что они прекрасно понимают запросы китайских и японских туристов. Работая с этими потоками много лет, они уверены, что получили достаточно опыта по приему данной категории путешественников. Но туристическая сфера очень гибкая и требует постоянного улучшения качества услуг, а предела туристическому совершенству нет. Представителям туриндустрии всегда есть к чему стремиться, тем более, что спрос постоянно меняется, и эти тенденции необходимо улавливать. К тому же, мало кто принимает во внимание вопрос престижа. Программы категории Friendly поддерживаются правительствами стран, а информация об участниках размещается на сайтах официальных агентств по туризму. Возможно, это не столь очевидное продвижение, но, тем не менее, очень важное», – уверена директор ТИЦ Приморья Дарья ГУСЕВА.

По ее словам, данная ситуация возникает потому, что сегодня никто из представителей туриндустрии Приморья не испытывает нехватки туристов. Как только потоки пойдут на спад, либо возрастет конкуренция на рынке, предприниматели задумаются о любых возможностях привлечь туристов. Впрочем, новые игроки туристического рынка региона уже присматриваются к различным способам продвижения.

Как рассказал хостельер Владивостока Александр ТУЦКИЙ, участие в таких программах может стать дополнительным способом стать узнаваемым на рынке. «Не так много игроков туриндустрии интересуются разнообразием инструментов поддержки, поэтому далеко не все о них что-либо слышали. Поскольку я делаю только первые шаги в туристической сфере, стараюсь узнавать много нового из различных источников и обязательно изучу возможности программ категории Friendly, и постараюсь стать их участником», – говорит представитель туриндустрии.

МНЕНИЕ

Сергей РУДОВ, руководитель туристической компании «Бюро активности, развлечения и спорта»:

- Из иностранцев массово ходят в горы только корейцы и немного японцев. В частном порядке - бывают иранцы. Иностранцам нужна инфраструктура, «упаковка» туристического маршрута. А в наших горах ее нет, и гражданам другой страны сложно решиться покорять вершины, если им по пути не будут попадаться магазины или санитарные зоны.

На фото: Пассажиры круизных лайнеров зачастую даже не сходят на берег, ограничиваясь лицезрением красот морских пейзажей на подходе к Владивостоку.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ