Остров Русский собирается в турдоход

На некогда труднодоступной территории уже созданы основные предпосылки для создания международного центра туризма

Подготовка к саммиту АТЭР-2012 дала острову Русский предпосылки для развития. Как отмечают эксперты, появление моста через пролив Босфор Восточный, кампуса ДВФУ, введение режима Свободного порта Владивосток позволит данной территории закрепить статус площадки для международного сотрудничества. Важнейшим из направлений такого сотрудничества должен стать туризм.

Как отмечают эксперты, в последние годы на острове Русский сформированы основные предпосылки для создания международного центра туризма. В первую очередь, это связано с развитием транспортной инфраструктуры: строительство моста через пролив Босфор Восточный, реконструкция аэропорта Кневичи, а также с возросшим туристическим потоком как российских, так и иностранных граждан.

Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, поток иностранных туристов из стран АТР стабильно растет с каждым годом, привлекая новые туристические рынки. Потенциал этой работы огромен: как неоднократно отмечают эксперты туристической сферы – в пределах 2,5 часов полета от Владивостока проживает более 1 млрд человек, расположены столицы и технологические центры всех крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Предпосылки для развития

Сегодня остров Русский стал ключевым местом проведения крупных международных конференций и мероприятий на Дальнем Востоке. Как сообщили в департаменте туризма администрации Приморского края, остров уже стал признанным центром событийного туризма. Здесь ежегодно проходит более 200 различных мероприятий, в том числе, более 50 - международных, включая Восточный экономический форум, подчеркивающий высокий статус и узнаваемость острова Русский не только в Российской Федерации, но и за рубежом.

Туристическим магнитом стал и расположенный на острове Приморский океанариум, открытый в 2016 году. За два года работы гостями научно-образовательного комплекса стали около миллиона человек из более чем тридцати стран мира. В Приморском океанариуме представлены обитатели всех океанов и климатических зон Земли. В экспозиции океанариума содержится почти полтысячи морских и пресноводных биологических видов, а всего в комплексе проживает более десяти тысяч особей различных животных. Научно-образовательный комплекс является филиалом Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, и в первую очередь выступает научно-просветительским учреждением.

Интерес у туристов вызывает и военное наследие Владивостока. На территории острова Русский расположены старинные военные форты и оборонительные сооружения, которые являются объектами Владивостокской крепости. Туристические маршруты Приморского края в обязательном порядке охватывают объекты этого уникального фортификационного сооружения. Не так давно Владивостокскую крепость было предложено включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Владивостокская крепость – интересный объект, который привлекает туристов, – уверена директор Туристско-Информационного Центра Приморского края Дарья ГУСЕВА. – И, безусловно, он заслуживает того, чтобы войти в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящий момент администрации города и края заинтересованы в том, чтобы сохранить и обустроить как можно больше объектов Крепости для того, чтобы сделать ее посещение максимально безопасным для туристов».

Комплекс заброшен с начала XXI века, и многие форты требуют серьезных реставрационных работ. Впрочем, те объекты, которые были приведены в порядок – Новосильцевская и Ворошиловская батареи – пользуются большой популярностью у туристов. А одним из самых ярких мероприятий, выделяющих Приморье на туристической арене, выступает фестиваль «Владивостокская крепость», который призван популяризировать военное наследие приморской столицы.

Также территория острова Русский отличается высоким уровнем видового разнообразия объектов животного и растительного мира. На острове произрастают растения, занесенные в красные книги Российской Федерации и Приморского края. Например, на острове обитает занесенная в Красную книгу Российской Федерации уточка-мандаринка, фотографии которой разлетаются по социальным сетям всего мира. Прибрежные воды острова богаты рыбой, что круглый год привлекает рыбаков. А прибрежный рельеф острова, формирующий множество бухт, благоприятен для пляжного отдыха и пешеходного туризма.

Туризм в концепции

В мае 2017 года у острова Русский появилась своя концепция развития. Она предполагает два этапа и завершится к 2027 году. В концепции особое внимание было уделено туристической составляющей. Так, для продолжения тренда международного сотрудничества и увеличения плеяды международных конгрессно-выставочных мероприятий на острове предусмотрено создание Центра международного сотрудничества. В нем будут трансформируемый зал вместимостью до 2500 мест, с возможной установкой временных трибун на 1100 мест, конгрессные площади более чем на 3000 мест, выставочные помещения, пресс-центр для одновременной работы 1200 журналистов. А также - офисы, общественные пространства, гостиничный фонд из 200 номеров уровня 3 и 4 звезды, парковки более чем на 2000 машино-мест и хорошо продуманное оформление внешней территории центра.

Концепция предполагает создание природного комплекса острова Русский, который будет выполнять задачу сохранения природного разнообразия, эколого-просветительскую и научно-образовательную функции. Такой проект предусматривает объединение природных ландшафтов и объектов культурного наследия в единый комплекс, включающий экспозиционные зоны с животными, тематически оформленные ландшафты, зоны семейного и активного отдыха, пешие, велосипедные, конные маршруты, тематически стилизованные площадки и кафе.

Еще один участник туристической инфраструктуры, который намечен концепцией - многофункциональный семейный центр. Он будет включать крытый водный парк с возможностью посещения бассейнов, гостиницы рекреационного типа с номерным фондом не менее 80 комнат, с обширными зонами отдыха, кафе и развлекательной инфраструктурой. Максимальная вместимость аквапарка составит не менее 2000 посетителей.

Одно из самых грандиозных сооружений, планируемых на Русском - парк «Патриот», который будет представлять рекреационную зону военно-патриотической тематики с музейными тематическими площадями, спортивными сооружениями и развлекательной зоной. На территории парка планируется представлять зоны вооруженных сил - Сухопутных войск, военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-Космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-Десантных войск. Здесь же будет расположен международный центр водных видов спорта, включающий международный гребной центр, гребной канал, треккинговый маршрут, дайв-клуб, центр зимних видов спорта и тренировочное поле для гольфа. Важной составляющей парка «Патриот» станет приведенный в порядок исторический комплекс «Владивостокская крепость».

От концепций к реальности

Первый этап реализации концепции должен завершиться к 2021 году. Пока попыток реализовать масштабные проекты, предусмотренные концепцией, на острове не наблюдается. Впрочем, власти Приморского края видят остров Русский в качестве точки для развития спортивного туризма. «Жемчужина края - остров Русский. Его планируем презентовать на V Восточном экономическом форуме как туристско-спортивный центр, который будет привлекать гостей не только из регионов Дальнего Востока, но и из стран АТР. Мы заметили соответствующий интерес благодаря ранее проводившимся в крае спортивным и культурным мероприятиям. Это очевидный драйвер роста туризма в Приморье и в целом на Дальнем Востоке», - подчеркнули в администрации края.

Какие проекты будут презентованы на ВЭФ, еще неизвестно. Пока же одним из самых реальных объектов туристической инфраструктуры, которыми остров обзаведется к концу 2021 года, станет торгово-развлекательный комплекс. Площадь комплекса составит 11 тыс. кв. метров и будет включать не только торговые площади, но и рестораны, и многозальный кинотеатр, зал бракосочетаний, открытые террасы и офисные помещения.

На фото: На острове Русский прорастают грандиозные проекты.

Фото Дианы БЕЛОЙ