ОСАГО сорвало с тормозов

Страховщики не сдержали обещаний не повышать цены на полисы

Страховщики региона выделяют несколько положительных изменений рынка

ОСАГО - это вид обязательного страхования, при работе с которым у страховых компаний возникает целый ряд проблем в так называемых «токсичных» регионах. Приморский край относится именно к таким субъектам – средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели здесь значительно выше средних по России, что влияет на убыточность страховщиков. При этом изменения в законодательстве страховые компании, работающие в регионе, воспринимают положительно и считают, что они помогут бороться с токсичностью региона.

2006-2007 годы ознаменовались для рынка ОСАГО настоящий расцветом: компаний, предоставляющих данную услугу, работало очень много. Сегодня их количество сокращается. Так, по данным РСА, в 2018 году в сегменте ОСАГО работало 59 компаний, а в 2019 году их количество сократилось до 47. В 2018 году рынок покинули две крупные дальневосточные компании: «ДальАкфес» и «Хоска». Эксперты связывали их уход с превалирующей долей ОСАГО в страховом портфеле.

«Количество компаний, задействованных в сегменте, постепенно снижается – компании понимают потенциальный уровень нагрузки и не всегда могут соответствовать требованиям системы. За последние 3-4 года игроки рынка могли наблюдать несколько заметных событий, показавших, что ОСАГО требует ответственного и взвешенного подхода. Наиболее серьезные ситуации, когда компании отказывались от лицензии, связаны с несбалансированностью портфелей – в таких организациях доля ОСАГО была слишком высокой, что создавало риски для финансовой устойчивости компании. Ведь, помимо выплат по страховым случаям, существуют расходы на ведение дел, судебные разбирательства, выстраивание инфраструктуры. При повышении нагрузки по линии ОСАГО, бизнес таких компаний сталкивался с серьезными финансовыми трудностями и терял способность отвечать по обязательствам», – комментирует директор филиала компании «Ингосстрах» в Приморском крае Алексей ШЕХОВЦОВ.

По словам эксперта, «жизнеспособность» компании на рынке ОСАГО сегодня формируется из таких факторов, как показатели финансовой устойчивости, сбалансированность портфеля, качество операционного управления и гибкость. Последний фактор немаловажен, так как в текущих условиях необходимо отслеживать все изменения и оперативно корректировать стратегию развития.

На пути к либерализации

Как показывают опросы, оставшиеся на рынке компании поддерживают реализуемые меры в системе ОСАГО. Многие страховщики считают, что пересмотр коэффициента КВС и порядка присвоения КБМ, так же, как и расширение тарифного коридора, положительно сказывается на рынке. «Главная задача проекта либерализации – переход к индивидуальным тарифам и исправление ситуации, при которой добросовестные водители «дотируют» аварийных. Для нас идеальный вид рынка ОСАГО – это переход к справедливым условиям и рыночной конструкции, – уверен Алексей Шеховцев. – Закон меняется, постепенно двигаясь к конструкции, предусмотренной проектом либерализации. Недавно, к примеру, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности, а также последовательную интеграцию коэффициентов, учитывающих манеру вождения автолюбителя и соблюдение ПДД. В финансовой и страховой грамотности населения также происходят позитивные изменения – клиенты лучше разбираются в условиях страхования, используют инструмент Европротокола, стараются комбинировать разные виды полисов. К примеру, докупая усеченный полис КАСКО к ОСАГО».

Другие эксперты считают, что наиболее важное для страховых компаний Приморья изменение в законе об ОСАГО – расширение тарифного коридора, которое коснулось стоимость полиса.

«Теперь страховая компания должна установить базовый тариф в рамках этого коридора. Так, например, по частным машинам категории В минимальная базовая ставка может быть установлена на уровне 2746 руб., а максимальная - 4942 руб. В Приморье многие компании постепенно увеличили ставку до максимума. Прежде всего это объясняется «токсичностью» региона. В официальных источниках можно найти данные, что по итогам 2018 года страховые компании на каждый собранный рубль по ОСАГО выплачивали 91,3 коп., а по итогам 1 квартала 2019 года выплаты уже превысили сборы - 1,14 рубля на 1 рубль премии. И это без учета судебных издержек, которых по разным причинам не удается избегать полностью. Статистика выплат – это острый вопрос. Многие страховщики «сидят» на рентабельных клиентах, про социальную сторону тут говорить не приходится. К тому же в Приморье особый - климат, рельеф, что является нередко причинами массовых ДТП. В крае большое количество транспортных средств, что, как следствие, тоже сказывается на количестве ДТП в большую сторону. Не в лучшем виде представлена манера езды, особенно таксистов и водителей пассажирских автобусов. Это не обвинение перевозчиков, это собственные выводы», – делится директор филиала АО СК «Стерх» во Владивостоке Сергей БУНАКОВ.

Заместитель руководителя департамента урегулирования по автотранспорту СК «МАКС» Анна ГИЛЬГНЕР считает, что важным изменением в законе об ОСАГО стало введение натуральной формы возмещения ущерба. По ее словам, мера позволила предоставить более качественный сервис клиентам, и при этом уменьшить возможности для обогащения так называемых «автоюристов». Однако в Приморье данная форма возмещения пока не превалирует в качестве способа урегулирования ущерба – главным препятствием является дефицит запчастей.

«Если рассматривать общую ситуацию на рынке ОСАГО (по России), то можно уверенно говорить о том, что натуральное возмещение работает. Средняя доля натурального возмещения в структуре выплат страховых компаний составляет 30-40%, – рассказывает Алексей Шеховцов. – Что касается Приморского края, то развитие данной формы возмещения сталкивается с рядом специфических особенностей Дальнего Востока. К примеру, по статистике Автостата, наиболее «старый» парк ТС зафиксирован в Дальневосточном ФО – средний возраст автомобиля превышает 15,2 года, при этом большая часть приходится на праворульные ТС. Соответственно, находить для таких авто оригинальные и не использовавшиеся ранее детали - крайне сложно. Кроме того, возникают вопросы к инфраструктуре, так как чаще всего СТОА расположены рядом с крупными населенными пунктами и плотность их расположения снижается по мере отдаления от городов».

«Сегодня для страховщика найти во Владивостоке 3-5 СТО для натурального возмещения не является сложным вопросом, по другим городам, тем более районам, ситуация посложнее. Мое мнение – что выгоднее страховщику: платить деньгами или оказывать услугу по ремонту – то и будет делать страховая компания. Качественный ремонт никогда не будет причиной судебных тяжб, а сумма выплаты может вызвать вопросы. Однако редкий клиент сам изъявляет желание поехать на СТО. Многие ссылаются на наличие своего проверенного годами ремонтника», – отметил Сергей Бунаков.

По словам Алексея Шеховцева, клиенты, как правило, положительно относятся к натуральной форме, и в большинстве случаев их полностью устраивает качество ремонта. По статистике ЦБ, только 4% жалоб на ОСАГО в 1 квартале 2019 года приходилось на натуральное возмещение. Также представитель компании «Ингосстрах» отмечает, что в работе системы натурального возмещения появляются новые факторы. К примеру, в течение последних лет с российского рынка ушел ряд крупных автопроизводителей. В связи с этим начались сложности с заказом запчастей, ведь по закону восстановительный ремонт осуществляется только новыми деталями. Срок ожидания определенных частей может составлять 2-3 месяца.

Без судебных разбирательств

При этом в ОСАГО все еще актуальна проблема мошенничества и стремления некоторых граждан получить необоснованное обогащение за счет данного вида страхования. По данным РСА, нестраховые судебные расходы страховщиков почти на 30% превысили страховые выплаты в 1 квартале 2019 года. «Опасность этого явления в том, что посредники и недобросовестные автоюристы вводят клиентов в заблуждение, и нередко забирают большую часть возмещения по заявленным убыткам. Достаточно часто посредники выкупают права требования и «накручивают» большое количество выплат», – считает представитель компании «Ингосстрах».

В связи с этим появление финансового омбудсмена, призванного регулировать споры в досудебном порядке положительно восприняли многие страховщики. Как отметил Алексей Шеховцев, досудебное урегулирование споров – полезный инструмент, снижающий нагрузку на страховые компании и повышающий качество сервиса. С другой стороны – существует диспропорция в оплате труда финомбудсмена. Ведь страховщик может выплатить до 45 тыс. рублей за проигранное дело, а автоюрист – максимум 15 тыс. рублей. «Такая конструкция может привести к тому, что некоторые компании будут закладывать эти расходы в тариф, двигаясь в сторону верхней планки тарифного коридора», – прогнозирует эксперт.

Сергей Бунаков к нововведению относится более скептически: «Не думаю, что это очень сильно сократит последующие судебные споры. Практика еще не наработана, будем ждать». По его словам, в идеале ОСАГО должно перейти в плоскость многофункциональных центров. «Для данного вида страхования идеален формат госулуги – заключение договора ОСАГО, подача заявления на выплату и т.д. Ничего не мешает МФЦ заключить договоры с экспертными организациями и СТО, чтобы выдавать потерпевшим в ДТП направления на осмотры или ремонты. Повторюсь за многими экспертами – закон об ОСАГО нужно выводить из-под действия Закона о защите прав потребителей. Моя многолетняя практика показывает, что для превалирующего на приморских дорогах парка ТС (японские машины 5-10 и более лет) выплат по ОСАГО на основании сегодняшних справочников по стоимости запчастей и работ суммы выплат хватает в 80% случаев. Так называемые гарантийные машины в большинстве случаев оказываются в ситуации, когда выплаты по ОСАГО не хватает на ремонт, тем более у официального дилера. Тут рекомендую новые машины страховать по КАСКО», – считает Сергей Бунаков.

КОММЕНТАРИЙ

Григорий ГРИГОРЬЕВ, адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов:

- Нередки ситуации, при которых гражданин, не желая самостоятельно судиться со страховыми компаниями за вознаграждение, передает права требования профессиональным юристам, работающим в данной сфере. В этой ситуации необходимо заключение договора, называющегося договором цессии. Однако некоторые юристы вместо или наряду с договором цессии могут предложить оформить соглашение о представительстве в суде участника ДТП. К примеру, гражданину причинен ущерб на 100 тыс. рублей, он продает право требования за 50 тыс. рублей и подписывает доверенность на предоставление его интересов, в том числе в суде, где юрист будет выступать в качестве представителя гражданина. В случае выигрыша юрист предъявит договор цессии страховой компании, которая выплатит назначенную судом сумму.

Однако с суммы дохода, полученного от переуступки права требования, необходима уплата НДФЛ. Формально у гражданина возникнет экономическая выгода, поскольку сумма штрафа, пени, присужденная судом, относится к доходу, размер которого индивидуален. В большинстве случаев гражданин и не подозревает о наличии такого дохода, поскольку, пустив ситуацию на самотек, посчитал, что вопрос исчерпан. Получение экономической выгоды является основанием для уплаты НДФЛ, и, в случае поступления требования из налоговой инспекции, гражданину придется упорно доказывать неполучение им дохода и тщетно искать юриста, с которым он заключил соглашение.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, перед заключением любого рода соглашений необходимо внимательно читать договор, анализировать его и просчитывать все риски и последствия. Желательно воспользоваться помощью иных юристов или адвоката, поскольку деятельность последних строго регламентирована Федеральным законом и Кодексом профессиональной этики адвоката. Кроме того, адвокату прямо запрещено представлять противоположные стороны в каких-либо спорах или действовать вопреки интересам доверителя – это называется конфликтом интересов.

Необходимо понимать, что после подписания договора у гражданина не будет возможности ссылаться на то, что он его не читал: такие доводы почти гарантированно будут отклонены любым государственным органом и судом. Отдельно хочется предостеречь граждан от искусственного завышения размера ущерба, причиненного ДТП – это уголовно наказуемое деяние».