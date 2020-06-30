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Аэропорт Владивостока скучает без пассажиров

30 Июня 2020, 16:56 | Приморье

В мае этого года воздушная гавань Приморья обслужила лишь чуть более 28 тысяч человек

Аэропорт Владивостока продолжает терять пассажиров – по данным Росавиации в мае этого года воздушная гавань Приморья обслужила лишь 28,1 тыс. человек, что в 8,9 раза меньше, чем в мае 2019 года. Всего за 5 месяцев аэропорт обслужил 569,9 тыс. пассажиров, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее.

Отметим, что в течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. К примеру, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга «Базэл Аэро» АО «Международный аэропорт Сочи» стало контролирующим акционером АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), доведя свою долю до 61,76%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АО «МАВ»

 

 

 

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Теги: аэропорт  олег дерипаска  сокращение  Сочи  пассажиры  пандемия 



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