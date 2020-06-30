Приморье, вместе со всей страной, активно включилось в общероссийское голосование по внесению изменений в Основной Закон страны. Известные приморские предприниматели и общественники поделились с газетой «Золотой Рог» мнением об обновлении Конституции России.

Юлия ПАК, председатель Президиума Общественной организации "Общественный совет предпринимателей Приморья": «Поправки в Конституцию воспринимаю с позитивом. Сама проголосовала за, и к тому же призываю всех граждан. Россия не будет развиваться без поправок».

Виталий ДУБОВОЙ, управляющий директор ТЦ «Черемушки»: «Нет сомнения, защита интересов малого и среднего бизнеса скажутся на пользу экономического развития государства. Считаю, что предварительное голосование очень удачно вписывается в политическую картину страны. Не каждый сможет прийти на участок. Я проголосовал за поправки».

Татьяна ЛАРЬКОВА, руководитель центра «Мой Бизнес» из г. Арсеньева: «Новая редакция Конституции затрагивает позитивно интересы всех категорий граждан. От малолетних до старшего поколения. Все вносится очень конструктивно, в интересах населения».

Леонид СТУПНИЦКИЙ, президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата», председатель Общественной палаты Приморского края: «По данным опроса ВЦИОМ, положение об уравнивании минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом поддерживает 90% респондентов. Доведение МРОТ до величины прожиточного минимума напрямую влияет на улучшение социально-экономического климата.

Прожиточный минимум в том числе зависит от экономической ситуации в стране и уровня национальной валюты. В поправках предложено определить основной функцией Центробанка России защиту и обеспечение устойчивости рубля, также предлагается прописать в конституции создание условий для устойчивого экономического роста страны (ст. 75). Кроме того, в предлагаемых поправках гарантируется создание благоприятных условий для деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Содействие развитию предпринимательства и частной инициативы - обязанность органов государственной власти (ст. 114).

Есть в поправках и новеллы о поддержке некоммерческих организаций. Это, так называемый «третий сектор», который на сегодня в России невелик, его трудовые ресурсы составляют чуть более 1 % экономического активного населения, а вклад НКО в ВВП - тоже около одного процента. НКО обеспечивают занятость, покупают и производят товары и услуги, необходимые для их деятельности, тем самым стимулируя совокупный спрос и увеличивая совокупное предложение. По сути, в Конституции определяется институциональный треугольник (государство - бизнес - НКО), в котором происходят процессы, определяющие вектор социально-экономического развития».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.