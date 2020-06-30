Стихия наносит урон полям и дорогам

В крае особое внимание уделяется реализации противопаводковых программ

Для нашего региона характерно рискованное хозяйствование и суровые условия жизни. Тайфуны и циклоны с наводнениями, пожары, землетрясения, цунами, резкие перепады температур, технологические загрязнения - все это сюрпризы, которые требуется учитывать. И это предусматривает государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

На минувшей неделе Приморье и Владивосток накрыла очередная стихия, притом, что до этого, 22 июня они уже испытали удар очередного циклона с хорошим ветром - до 19-24 метров в секунду и с осадками от 18 до 75 мм.

Дожди, начавшиеся в пятницу, шедшие всю субботу и временами продолжавшиеся в воскресенье, вывели из строя несколько автомобильных дорог краевого значения. По данным правительства Приморья, уже после первого удара стихии для легкового транспорта временно стали непроходимыми 230-й и 700-й километры автодороги Николо-Михайловка – Озерное – Бельцово – Орлиное, 3-й и 4-й километры дороги Загорное – Краснояровка в Яковлевском районе и 2-й и 3-й километры автодороги Лукьяновка – Новополтавка Красноармейского района. Переливы дорог наблюдались и в Шкотовском районе Приморья, где они были оперативно устранены дорожными службами, а проезд после небольшого перерыва был восстановлен. Частично подтоплялись дороги в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, в Кировском, Дальнереченском, Кавалеровском и Ольгинском районах.

Безусловно, пострадал и Владивосток, где отдельные участки улиц тоже оказались скрытыми под водой - Пограничная, Авроровская, Борисенко, Некрасовская и другие. Ливневая канализация города традиционно не справлялась с потоками и оказывалась забита. Кроме того, появились новые поваленные деревья, промоины и оползни на косогорах.

В очередной раз оказалось переполнено Богатинское водохранилище, и очевидцы свидетельствуют, что район ст. «Спутник» опять принял на себя сброс воды, который подтопил дома и уничтожил огороды. Около 140 зданий в городе из-за аварий в связи с дождями очутились без света, но ремонтные бригады оперативно восстанавливали подачу электричества.

Серьезная угроза снова нависала над Уссурийском, который несколько лет назад уже испытал серьезное наводнение. На этот раз его противопаводковая защита выдержала удар.

По данным Примгидромета, реки Приморья и до этих дождей имели повышенный уровень стока, а новая их порция сформировала паводок, который вывел часть малых водотоков из берегов, что грозит серьезными последствиями и для части населенных пунктов, расположенных в опасной близости от рек.

Во многих районах сильно подтоплены поля, и это, вероятно, отразится на урожайности.





29 июня Примгидромет сообщал: «Сегодня подъем уровней воды дождевого паводка продолжается в среднем и нижнем течении рек бассейнов р. Уссури и оз. Ханка преимущественно с интенсивностью 0,2-0,7 метра. Сохраняется увеличение объема стока затяжного дождевого паводка, с дополнительным разливом рек по прилегающим территориям. На малых реках бассейна Японского моря (южные и восточные районы), в верховьях рек бассейна р. Уссури и оз. Ханка наблюдается спад уровней воды дождевого паводка с интенсивностью 0,2-0,6 м. Затоплены поймы отдельных рек центральных, западных, восточных, южных районов, на отдельных участках с подтоплением пониженных хозяйственных объектов. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. В ближайшие трое суток, при продвижении паводочной волны, продолжится подъем уровней воды на 0,05 – 0,5 м в среднем и нижнем течении рек бассейна р. Уссури. На остальных реках края ожидается преимущественно спад воды, но сохранится период повышенной водности. Сохранится затопление речных пойм, на отдельных участках с подтоплением прилегающих территорий, расположенных на них хозяйственных объектов».

Естественно, уровень рек будет повышаться по мере перетока выпавших осадков в их верховьях.

Как отметил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий ГОНЧАРОВ, стихия была предсказана и врасплох не застала. Сейчас ее последствия устраняются. В настоящее время штаб МЧС края в постоянной готовности для борьбы с наводнениями имеет около 6,5 тыс. человек, 2 тыс. единиц спасательной и дорожной техники и 200 плавсредств. Оперативная аэромобильная группировка МЧС, готовая быстро очутиться в любом районе края, насчитывает 100 человек и 21 единицу техники.

Надо полагать, что в ближайшие дни природа даст Приморью передышку - небольшие слабые дожди и морось обещаны перейти в погоду без дождей и с солнышком. Вероятно, и июль подарит нам неплохую солнечную и теплую погоду. Но затем перерыв в нашествии стихий должен закончиться, и в край в августе-сентябре могут пожаловать традиционные тайфуны. И к их приходу все специальные и муниципальные службы должны быть готовы, понимая, что июньский экзамен, вероятно, был цветочками, а ягодки будут впереди.

Пожалуй, в крае на местном и региональном уровне надо повысить скорость реализации противопаводковых программ - работу по очистке рек, строительство дамб и иных инженерных сооружений, которые бы позволяли эффективно нейтрализовывать последствия стихийных явлений, вызываемых обильными дождями.

На фото: По традиции, сильный удар стихии приняло на себя озеро Ханка.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



