Пчелы просятся на липу

Приморью требуется расширить медоносную базу, чтобы сохранить экспортный потенциал ценного продукта

Мед сегодня является одним из брендов Приморья. В основном, конечно, липовый, но имеется и бархатный, диморфантный, гречишный, различные виды цветочного. Его изобилие в магазинах и на рынках края - это результат работы около 7 тыс. человек, занятых в этой отрасли. И ежегодно они сегодня производят 5-7 тыс. тонн ценного экологичного продукта, часть которого отправляется на экспорт.

Однако благополучие этого производства долгие годы было под угрозой, поскольку неконтролируемые рубки липы - главного приморского медоноса - существенно подорвали базу медосбора, и по многим пчелиным хозяйствам объемы вынужденно сократились. Восстановление этой базы - один из приоритетов государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Поправки на повышение эффективности

Одно из внеочередных июньских заседаний Законодательного собрания Приморского края было посвящено комплексной корректировке регионального закона «О пчеловодстве в Приморском крае», который появился шесть с половиной лет назад - в декабре 2013 года. Поправки потребовалось внести в связи с изменениями ведомственной правовой базы на федеральном уровне и необходимостью отрегулировать ряд вопросов отрасли на уровне края. В первом чтении изменения были приняты.

Вносимыми поправками решено уточнить главные направления в политике региона в отношении развития пчеловодства. В частности она, как сказано, нацелена на увеличение в регионе пчеловодческих хозяйств и создание в них новых рабочих мест, на повышение экспортной привлекательности приморского меда, на обеспечение базы отрасли, то есть сохранение в природе дикорастущих медоносов, которые сегодня обеспечивают подавляющие объемы производства меда.

По словам заместителя председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого парламента Александра ТЮТЕРЕВА, новая редакция регионального закона о пчеловодстве включает серьезные меры, нацеленные на повышение эффективности производства меда.

По данным Приморской государственной сельхозакадемии, расширить возможности роста объемов производства ценного продукта сегодня важно даже для того, чтобы вернуть утраченные отраслью позиции. Если в 1980-1990-х годах в крае имелось около 250-300 тыс. пчелосемей, то к настоящему времени их количество сократилось примерно до 75 тыс. Причинами тому были падение спроса на мед и резкое снижение рентабельности занимающихся им хозяйств.

Ослаб экспорт, поскольку на мировом рынке сегодня в приоритете мед других стран-производителей, а потребитель в какой-то степени переориентирован с натурального меда на производные из него медосодержащие продукты. Однако в последние годы интерес за границей к приморскому меду все-таки возрос. В том числе и со стороны китайских потребителей, притом что КНР на сегодня является ведущим мировым производителем меда.

Корифей дальневосточной медовой науки, доктор биологических наук Владимир ПРОГУНКОВ отмечал, что от одной пчелиной семьи в Приморье обычно получают до 100–200 кг меда и 1 кг воска. И это благодаря высокой медопродуктивности на юге края липняков, которые за сезон дают по 540-1350 кг с гектара, и широколиственных лесов - по 460–950 килограммов.

Он же утверждал, что Приморье и в меньшей степени Приамурье благодаря липе могли бы производить в год по 40-50 тыс. тонн меда, но обычно в Приморье получали от 8-10 тыс. тонн до 15 тысяч. Причем довольно много приморского меда в советское время отправлялось на экспорт, и сами всегда были с медом. В крае имелось около 25 пчелохозяйств с количеством пчелосемей до 10 тыс. Однако этот мощный потенциал отрасли в последние два десятилетия был существенно подорван, и приморским пчеловодам, чтобы обеспечить сбор по 40-100 кг на улей, сегодня зачастую приходится колесить по всему краю в поисках хорошего медосбора. Да и пасеки помельчали - более 100 пчелосемей сегодня уже считается большой.

Трагедия главного медоноса

По данным академии, главный медосбор в крае исторически обеспечивают три вида липы: липа Таке, липа амурская и липа маньчжурская. Цветут они поочередно с интервалом в 7-10 дней, в основном с последней декады июня и до конца июля. Общая продолжительность медосбора на определенной территории в зависимости от погоды составляет 18-29 дней. При этом обычные суточные приносы нектара в улей составляют по 10-15 кг, а рекордный принос был зафиксирован на уровне 32 кг.

Притом что в дальневосточной природе насчитывается порядка трехсот растений-медоносов, именно липа обеспечивает основные объемы производства меда. Однако это дерево сегодня из-за повышенного на него спроса и качества древесины пользуется повышенным вниманием лесодобытчиков. Их внимание к медоносу стало причиной хищного истребления дальневосточной липы в последние два десятилетия наряду с другими ценными породами - дубом и ясенем.

Специалисты Амурского филиала WWF России исследовали последствия этой таежной трагедии, и выяснилось, что один из трех видов дальневосточной липы к настоящему времени почти уничтожен. То есть теперь у пчел вместо трех за сезон подходов к липе зачастую осталось лишь два. Соответственно, и пчеловоды не могут рассчитывать на прежние объемы медосбора. Особенно, если у них в округе производились рубки липы, которые, кстати, до 2007 года были под запретом, и лесопромышленники мирились, что липу им рубить не дают.

Но теперь, судя по ситуации, в последние 12-15 лет заготовки липовой древесины затронули не только лесные угодья Приморья, но кое-где прошлись и по населенным пунктам, где здоровые липы вырубали под видом сноса ветхих деревьев. Пчеловод из Рощино Красноармейского района Дмитрий КУЧЕРОВ отмечает, что в Рощино, и в его окрестностях липу в основном извели, и из-за этого количество хозяйств, традиционно занимающихся здесь пчеловодством, резко сократилось, по ним прошло и сокращение пчелосемей.

Эксперты установили, что через дальневосточные таможни липового леса проходило в 4,35 раза больше, чем его можно было заготовить по выданным лесорубам разрешениям. Соответственно, поэтому был и переруб деревьев этой породы в тайге.

Уже более десяти лет общественные организации и региональные власти борются с этим беспределом. И в то время пока шли умные дискуссии о запрете на заготовку липы, проводились совещания и конференции на региональном и российском уровнях, лесозаготовители, стараясь успеть до запрета, особенно усиленно вырубали главный приморский медонос.

Чтобы был мед, надо сажать

Пожалуй, для Приморья сегодня очень актуальна высадка липовых лесов на тех площадях, где должно вестись лесовосстановление. Плюс, наверное, надо рассматривать возможности муниципалитетов по озеленению липой приморских городов, поселков и сел взамен, например, менее ценных тополей и черемухи маака, и, вообще, - больше в благоустройстве делать ставку на медоносы, цветущие плодовые деревья.

Потребители отмечают, что редко у нас бывает свой гречишный мед. Оказывается, этой культурой в сезон засевается всего лишь несколько полей в Приханковье, а в иной год край вообще не сеет свою гречку. Поэтому чаще у нас в продаже этот вид меда из других регионов, а не местный.

Сегодня появляются энтузиасты, которые берут «дальневосточные гектары» именно для занятия пчеловодством. Вероятно, им тоже надо продумывать, чем засаживать и озеленять свои участки, хотя, конечно, пчелы границ гектара не признают, и пасеке нужна территория, значительно больше чем гектар.

Инвесторов потянуло на сладкое

Кстати, отрасль, получая поддержку региональных властей, становится привлекательной и для инвесторов. Так, например, месяц назад на сайте пчеловодов России www.pchelovod.info на форуме появилось такое сообщение под ником El Gato:

«Планируем группой инвесторов вложить деньги в создание в Приморье промышленной пасеки, для начала на 300-500 пчелосемей с дальнейшим ежегодным развитием. Экспортный сбыт оптом в пищевых бочках, предварительные договорённости есть. Нужен технический директор, который сможет организовать работу на пасеке и сбор качественного меда. С нашей стороны - капитал и сбыт, с вашей - прочные знания, навыки в данной сфере и техническая часть работы/контроля. Компания будет создана в текущем году, будет получен статус резидента свободного порта и заведены деньги, будет получен земельный участок, в осень-зиму строим и закупаем необходимый инвентарь (оборудование), пчелопакеты и т.д. Со следующего года начинаем сбор. Необходимость кочевок и месторасположение земельного участка обсудим и решим, если найдётся заинтересованное лицо и мы найдём общий язык. Предполагается, что технический директор также получит долю в компании и будет иметь свою часть от чистой прибыли. Если будет входить в компанию дополнительно своим капиталом (необязательно деньги - возможно, своими пчелосемьями, оборудованием и т.п.), доля будет больше».

А раз число желающих заниматься медом становится больше, то вопрос полного раскрытия потенциала медоносной базы становится особенно актуальным.

ВАЖНО

Рубить не стоит

Запрет, запрещающий заготовку гражданам в крае особо ценных пород - дуба, ясеня и липы, при упорном сопротивлении лесозаготовителей появился 25 сентября прошлого года, когда депутаты законодательного собрания приняли новый закон «Об использовании лесов в Приморском крае».

С конца 2018 года губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО настаивает на полном запрете рубок в регионе липы. Благодаря этому стали вводиться запреты по рубкам липового леса на особенно ценных для пчеловодства территориях края.

На полном временном запрете рубок липы вообще по стране сегодня настаивает и Фонд WWF, и другие природоохранные и экологические общественные организации, и власти других регионов ДФО и такой «кузницы меда», как Башкирия.

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