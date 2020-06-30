Точки приложения сил

Модернизация объектов ЖКХ Приморья остается одним из главных направлений бюджетных инвестиций

Значительные изменения требуют значительных затрат. Это правило применимо к сфере ЖКХ как нельзя лучше, поэтому в Приморье расходы на коммунальную инфраструктуру традиционно – в числе главных приоритетов. Решать стоящие перед регионом задачи помогают три региональных проекта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также наиболее масштабные мероприятия по модернизации или строительству объектов коммунальной инфраструктуры в разных муниципалитетах Приморья. В том числе – мероприятия в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Ключевой задачей проекта «Жилье и городская среда» является повышение доступности квартир для приморцев. Не секрет, что регион и особенно его столица - Владивосток на протяжении многих лет являются одними из лидеров по стоимости квадратного метра. Исправить эту ситуацию предполагается за счет увеличения объемов строительства жилья.

Больше строек – ниже цены

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО отмечал, что для снижения стоимости жилья и повышения его доступности необходимо ежегодно строить по 500-800 тыс. квадратных метров. На встрече с ассоциацией застройщиков Владивостокской агломерации в начале 2020 года губернатор поставил задачу снизить стоимость квадратного метра, развивая комплексную застройку. Инвесторам, которые предложат цену до 70 тыс. рублей за квадратный метр, государство поможет с развитием социальной и инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах.

В свою очередь, увеличение объемов предложения жилья сделает более доступной покупку квартиры в ипотеку. В сфере ипотечного кредитования оптимизм внушают общее снижение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, а также запуск программ льготного кредитования при покупке жилья в новостройках и «дальневосточной ипотеки» под 2%.

Досье "Золотого Рога": Программа льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока была запущена в конце 2019 года по указанию президента России Владимира ПУТИНА. Условия программы предполагают выдачу кредита на сумму до 6 млн рублей на срок до 20 лет по ставке 2% годовых. Получить ДВ-ипотеку могут семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет, а также участники программы «дальневосточный гектар».

Кроме того, в 2020 году впервые в новейшей истории Приморья в регионе начали строить социальное жилье. Для работников социальной сферы построят многоквартирный дом на улице Сабанеева во Владивостоке. Участники строительного кооператива смогут приобрести жилье по 75 тысяч рублей за квадратный метр. В марте АО «Корпорация развития жилищного строительства» заключила договор генерального подряда с жилищно-строительным кооперативом «Радость» на строительство 255-квартирного жилого дома в дальневосточной столице. В состав членов ЖСК «Радость» входят работники бюджетной сферы в области здравоохранения, образования, культуры и многодетные семьи.

Расселять, не дожидаясь ЧП

Другим направлением нацпроекта «Жилье и городская среда» в Приморье является переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В 2008-2019 годах Приморскому краю для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 9,93 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 4,65 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта почти 2 тыс.МКД, а также позволили переселить из аварийного жилья более 10 тыс. человек.

По итогам 2019 года план по переселению из ветхого и аварийного жилья в Приморье был перевыполнен на 6%. В Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем и Кавалерово ликвидировано более 13 тысяч кв.м аварийного жилья. Во Владивостоке дома, признанные в установленном порядке аварийными, предполагается расселить в течение ближайших шести лет. В список под расселение включены 65 многоквартирных домов. В рамках программы собственникам аварийного жилья на выбор будут предложены новые квартиры, либо выкуп их жилого помещения.

Благоустройство в разных форматах

Если ремонт коммуникаций или модернизация котельных – мероприятия, которые воочию видит далеко не каждый, то объекты, создаваемые в рамках различных программ по благоустройству, хорошо заметны во всех муниципальных образованиях Приморского края. Работы по благоустройству общественных пространств проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2020-2027 годы», а также в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда».

За несколько прошедших лет с момента страта проекта в городах и районах края были обновлены десятки общественных пространств, а жители получили новые места для отдыха и прогулок. В 2020 году в Приморье в рамках проекта будет благоустроено больше 100 парков, скверов, аллей, пешеходных зон. На большинстве объектов работы уже начались. Добавим, что один ранее из реконструированных во Владивостоке объектов – сквер Невельского – вошел в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2019 году (всего в него включили 132 проекта со всей страны). Сквер расположен на двух уровнях; в нем проведено мощение дорожек и площадок различными материалами – гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также обустроена зона отдыха, беседка, небольшой детский скалодром, смонтированы лестницы, постамент, на котором будет установлен памятник детям войны. Автор проекта – архитектурная мастерская «Архибат».

По словам заместителя председателя правительства Приморского края Елены ПАРХОМЕНКО, создание реестра лучших практик – хорошая площадка для обмена опытом в сфере благоустройства населенных пунктов, и то, что приморский проект попал в их число – заслуга архитекторов и самих жителей.

- Люди сами выбрали это место для благоустройства, грамотное архитектурное решение позволило создать в дальневосточной столице еще одно красивое место отдыха. Мы изначально ставили задачу и главам муниципалитетов, и архитекторам создавать уникальные проекты, которые имели бы свою изюминку, отражали специфику территорий, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Кроме того, проекты двух парков из Приморья вскоре представят на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители получат гранты на благоустройство на сумму до 100 млн рублей. Это проект строительства Народного парка в Большом Камне и благоустройство парка культуры и отдыха имени Борисова в Спасске-Дальнем. Территории парков будут разбиты на отдельные зоны для разных категорий граждан, озеленены.

В 2020 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Приморье будет благоустроено не менее 114 общественных пространств. Вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.

Кроме того, уже второй год в регионе успешно работает инициированная губернатором Олегом КОЖЕМЯКО программа «1000 дворов»: в 2020 году в ней участвуют 87 муниципальных образований Приморья. В большинстве муниципалитетов аукционные процедуры были проведены еще в первом квартале 2020 года, а в апреле подрядчики зашли на объекты. Сегодня часть объектов уже сдана, а по остальным Олег Кожемяко поставил задачу муниципалитетам установить оборудование детских и спортивных площадок до 1 сентября. Всего в Приморье благодаря краевой программе в этом году благоустроят 528 дворовых и 129 общественных пространств.

Ресурсы для ТОРов

Говоря о наиболее масштабных изменениях в сфере ЖКХ Приморья, не связанных с нацпроектом, стоит отметить работы по созданию инфраструктуры для четырех созданных в регионе территорий опережающего развития (ТОР). Ведь одно из главных преимуществ режима ТОР – это как раз создание инфраструктуры, необходимой для запуска новых производств, за счет государства. В том числе – коммунальной инфраструктуры, работа по созданию которой продолжается до настоящего времени. Кроме того, новые объекты водо- и электроснабжения, строящиеся для ТОРов, позволяют модернизировать сети в прилегающих муниципалитетах и решать задачи государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2020-2027 годы».

Например, станция обезжелезивания воды мощностью 35 тысяч куб. м в сутки, строящаяся в рамках создания инфраструктуры ТОР «Надеждинская», будет обеспечивать водой не только новые производства, но и потребителей Надеждинского района и части Владивостока. Создать запас прочности для энергосистемы данной ТОР позволила проведенная в 2018 году реконструкция подстанции 500 кВ «Владивосток».

В настоящее время в ТОР «Надеждинская» продолжается создание инженерной инфраструктуры, необходимой для работы действующих резидентов: ведется строительство внутриплощадочных сетей связи, электроснабжения, ливневой канализации и автомобильных дорог, технологическое присоединение объектов резидентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Кроме того, на недавнем совещании с участием представителей Минвостокразвития РФ также была отмечена необходимость своевременного обеспечения резидентов ТОР газоснабжением в требуемых объемах. Для решения этого вопроса предложено ускорить работу по созданию и расширению газопроводных сетей.

В ТОР «Большой Камень», специализацией которой станет крупнотоннажное судостроение, также продолжают строиться новые инфраструктурные объекты. Параллельно резиденты ведут активную деятельность по подготовке и вводу в эксплуатацию производственных мощностей и жилого фонда. В городе уже завершены работы по строительству центрального теплового пункта (ЦТП-12) мощностью 8,8 Гкал/час и тепловой сети, завершается строительство газовой котельной мощностью. Осуществлена подача электроснабжения по постоянной схеме на объект, проводятся технологические работы и благоустройство территории. Окончены строительно-монтажные работы и гидравлические испытания на тепловой сети протяженностью 2,4 км.

В ходе развития инженерной инфраструктуры ТОР ведутся работы по строительству еще трех ЦТП. Создаваемая энергосистема необходима для обеспечения ГВС и теплом четырех жилых микрорайонов для сотрудников ООО «ССК «Звезда»: «Шестой», «Парковый», «Садовый» и «Нагорный». Что касается электроснабжения, то в прошлом году были завершены работы на подстанции 110 кВ «Садовая», построенной для обеспечения электроэнергией новых жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый», «Садовый», «Пятый» и «Нагорный», а также объектов водо- и теплоснабжения. Установленная мощность новой подстанции составляет 80 МВА.

Создание электросетевой инфраструктуры для подключения резидентов ТОР «Михайловский» стало самым крупным подобным проектом в центральном Приморье. Его реализацией занимался филиал «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», завершивший строительство сетей в 2018 году. Сельскохозяйственный кластер, который планируется создать в рамках ТОР «Михайловский» в Приморье, получил две новые подстанции 110 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», две подстанции 35 кВ - «Дубки» и «Ленинское». Также энергетики построили более 110 км ЛЭП разного класса напряжения. Подача напряжения на энергопринимающие устройства компании «Русагро», основного резидента ТОР «Михайловский», будет осуществляться поэтапно. Полностью выйти на заявленную мощность планируется в 2021 году.

Достройка «очистных саммита»: медленно, но верно

Один из наиболее важных проектов, которому приморские коммунальщики посвятили все минувшее десятилетие, – это достройка сетей хозяйственно-бытовой канализации во Владивостоке. Основные объекты очистных сооружений были введены в эксплуатацию в период подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако затем процесс застопорился из-за недостатка у краевого предприятия «Приморский водоканал» собственных средств для финансирования работ. После 2012 года КГУП было вынуждено достраивать инфраструктуру уже без федеральных денег, корректируя проектную документацию и решая вопросы с собственниками земельных участков, под которыми предполагается проложить коллектор. К весне 2019 года на очистные сооружения приморской столицы направлялось до 115 тысяч кубометров стоков в сутки, или около 82% от общего объема.

Согласно проекту общая протяженность сетей канализации Владивостока по трем планировочным районам должна составить 74,6 км, а количество насосных станций – 31. К середине ноября 2019 года проложено 67,9 км сетей диаметром от 100 мм до 1600 мм и построено 16 КНС. Таким образом, для ввода в эксплуатацию всей системы канализации Владивостока необходимо построить еще 15 насосных станций и около 6,7 км сетей, причем при строительстве оставшихся коллекторов необходимо будет выполнить 10 «проколов» под железнодорожными путями.

Несколько недель назад возобновились работы по строительству канализационных насосных станций №27 и «Абросимова» во Владивостоке. На станции №27 необходимо выполнить строительные и электромонтажные работы, основная часть оборудования уже закуплена. Также проложена большая часть насосных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб.

Строительство и запуск этих двух объектов приведет к значительному улучшению экологической обстановки в акватории Первомайского района – около 8,5 тысячи кубометров грязной воды, ныне сбрасываемых в бухту Улисс, будут отправлены на Южные очистные сооружения.

Арсеньев будет с чистой водой

Один из наиболее масштабных и затратных проектов в сфере ЖКХ реализуется в настоящее время в Арсеньеве. Здесь началась реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачной, которая позволит улучшить качество холодной и горячей воды, направляемой жителям городского округа. Вопрос с ремонтом системы водоочистки не решался на протяжении нескольких десятилетий, однако приступить к нему удалось лишь после получения софинансирования из федерального бюджета. Предполагается, что производительность проектируемых очистных сооружений составит 18,3 тысячи кубов в сутки.

Кроме того, в Приморье планируется ремонт, строительство и проектирование систем водоснабжения и канализации еще в девяти муниципальных образованиях. В частности, до конца года должен завершиться ремонт канализационных очистных сооружений в селах Михайловка и Новонежино. Начнется модернизация системы канализации в селе Яковлевка, приступят к ремонту сетей водоснабжения в селе Анучино, а также ко второму этапу реконструкции водовода в Ханкайском районе. Ранее в Приморье уже заменили сотни километров водопроводных труб, проложили новые канализационные коллекторы и построили насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки, очистные сооружения. Отслужившие свой век металлические трубы меняли на современные полипропиленовые, срок эксплуатации которых составляет до 100 лет. Всего до 2024 года на модернизацию водохозяйственного комплекса Приморья предусмотрено 3,6 млрд рублей.

ВАЖНО

Реализация региональных проектов Приморского края в составе национального проекта «Жилье и городская среда» направлена на:

– обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к концу 2024 года не менее 102,64 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда;

– благоустройство к 2024 году не менее 617 мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и прочих территорий;

– увеличение объема ввода жилищного строительства не менее чем на 3,205 млн кв. м к 2024 году.

На фото: В текущем году году в Приморье в рамках проекта будет благоустроено более 100 парков и скверов.

Фото автора

Лариса ЖИРОНКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



