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Приморье становится доступным
Группа «Аэрофлот» возобновила продаж авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы в экономическом классе до конца 2020 года.
В частности, доступны следующие направления: Владивосток - Москва (тариф в одну сторону – 7,4 тыс. рублей), Петропавловск-Камчатский - Москва (7,5 тыс. рублей), Хабаровск - Москва (7,2 тыс. рублей), Южно-Сахалинск - Москва (7,3 тыс. рублей), Якутск - Москва (7 тыс. рублей), Магадан - Москва (7,2 тыс. рублей), Хабаровск - Магадан (4 тыс. рублей), Хабаровск - Новосибирск (5,7 тыс. рублей), Хабаровск - Владивосток (1,8 тыс. рублей).
Авиаперевозки из европейской части РФ на Дальний Восток, в Крым и Калининград субсидируются в рамках постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд рублей, из них 5 млрд рублей предназначались дальневосточной программе. Перевозки по спецтарифам собирались выполнять 14 компаний.
Программа действует круглый год. Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида; многодетные семьи.
Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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