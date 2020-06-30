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"Обновление флота – это задача всех ведущих рыболовных держав"

30 Июня 2020, 12:45 | Приморье

 

В Санкт-Петербурге спустили на воду первый серийный супертраулер для РРПК

 

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду первого серийного судна для Русской Рыбопромышленной Компании – БМРТ «Механик Маслак». Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2021 год. Всего здесь для РРПК будет построено 10 таких судов.

Проект строительства траулеров реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.

«Обновление рыбопромыслового флота – это задача всех ведущих рыболовных держав, в числе которых наша страна исторически занимает достойные позиции, - сказал, выступая на церемонии, председатель Совета директоров РРПК Глеб ФРАНК. – За прошедшие 30 лет российские рыбаки попали в полную зависимость от иностранных поставщиков, при этом средний возраст флота достиг 35 лет, износ перешагнул 90%. Коренной перелом в ситуации наступил после принятых решений по введению инвестиционного принципа в отраслевое законодательство, и рыбаки заказали промысловые суда на сумму более 200 млрд рублей.

Важно помнить, что сегодняшние заказы рыбаков, когда они будут выполнены, позволят обновить флот только на 50%, поэтому я глубоко убежден, что инвестиционному принципу суждено дальнейшее развитие. Уверен, что сегодня мы создаем задел для дальнейшего обновления флота на российских верфях».

Головное судно серии было спущено на воду в марте текущего года. Опыт, полученный при его строительстве, позволил нарастить темпы работ по первому серийному траулеру, секции которого частично устанавливались на стапель насыщенными (с элементами систем и узлов, трубопроводов, фундаментов и пр.). Такой подход позволит сократить сроки работ после спуска судна на воду. Планируется, что при строительстве последующих судов серии уровень насыщенности корпусов до спуска на воду будет повышаться. В частности, уже на стапеле будет монтироваться часть производственного оборудования.

«Для РРПК строится самая длинная на сегодня в России серия судов подобного класса. Это первый опыт как для верфи, так и для нашей компании, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий САПОВ. – Это амбициозная задача, с которой нам важно справиться. Наши рыбаки и отрасль в целом с нетерпением ждут суда нового уровня качества, безопасности и эффективности».

Как и головное судно серии, первый серийный траулер назван в честь заслуженного ветерана РРПК - «Механик Маслак».

Василий Федосеевич МАСЛАК (1952-2018 гг.) уже в 26 лет занял должность главного механика благодаря высокому профессионализму и ответственности. Его трудовая биография  – это почти 40 лет безаварийной работы, множество рацпредложений и разработок, внедренных на вверенных ему судах.

«Вся наша семья очень гордится заслугами мужа, отца и деда, а теперь еще и тем, что рыболовецкое судно с нашей фамилией на борту будет помогать людям славных морских профессий в их непростой работе и напоминать об этом замечательном человеке, - подчеркнул в своем обращении к генеральном директору РРПК Александр Маслак, сын Василия Федосеевича Маслака.  - Ваша компания строит действительно правильное судно с характером, с правильным названием».

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Инвестиции в строительство серии из 10 судов превышают 65 млрд рублей.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

Планируется, что третье и четвертое суда серии будут заложены летом текущего года.

На фото: БМРТ «Механик Маслак» спущен на воду! Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Фото пресс-службы РРПК

Юрий РОГОВ.   Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
 

 

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Теги: бмрт  супертраулер  ррпк  Механик Маслак 



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