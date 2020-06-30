Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Обновление флота – это задача всех ведущих рыболовных держав"
В Санкт-Петербурге спустили на воду первый серийный супертраулер для РРПК
На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду первого серийного судна для Русской Рыбопромышленной Компании – БМРТ «Механик Маслак». Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2021 год. Всего здесь для РРПК будет построено 10 таких судов.
Проект строительства траулеров реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.
«Обновление рыбопромыслового флота – это задача всех ведущих рыболовных держав, в числе которых наша страна исторически занимает достойные позиции, - сказал, выступая на церемонии, председатель Совета директоров РРПК Глеб ФРАНК. – За прошедшие 30 лет российские рыбаки попали в полную зависимость от иностранных поставщиков, при этом средний возраст флота достиг 35 лет, износ перешагнул 90%. Коренной перелом в ситуации наступил после принятых решений по введению инвестиционного принципа в отраслевое законодательство, и рыбаки заказали промысловые суда на сумму более 200 млрд рублей.
Важно помнить, что сегодняшние заказы рыбаков, когда они будут выполнены, позволят обновить флот только на 50%, поэтому я глубоко убежден, что инвестиционному принципу суждено дальнейшее развитие. Уверен, что сегодня мы создаем задел для дальнейшего обновления флота на российских верфях».
Головное судно серии было спущено на воду в марте текущего года. Опыт, полученный при его строительстве, позволил нарастить темпы работ по первому серийному траулеру, секции которого частично устанавливались на стапель насыщенными (с элементами систем и узлов, трубопроводов, фундаментов и пр.). Такой подход позволит сократить сроки работ после спуска судна на воду. Планируется, что при строительстве последующих судов серии уровень насыщенности корпусов до спуска на воду будет повышаться. В частности, уже на стапеле будет монтироваться часть производственного оборудования.
«Для РРПК строится самая длинная на сегодня в России серия судов подобного класса. Это первый опыт как для верфи, так и для нашей компании, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий САПОВ. – Это амбициозная задача, с которой нам важно справиться. Наши рыбаки и отрасль в целом с нетерпением ждут суда нового уровня качества, безопасности и эффективности».
Как и головное судно серии, первый серийный траулер назван в честь заслуженного ветерана РРПК - «Механик Маслак».
Василий Федосеевич МАСЛАК (1952-2018 гг.) уже в 26 лет занял должность главного механика благодаря высокому профессионализму и ответственности. Его трудовая биография – это почти 40 лет безаварийной работы, множество рацпредложений и разработок, внедренных на вверенных ему судах.
«Вся наша семья очень гордится заслугами мужа, отца и деда, а теперь еще и тем, что рыболовецкое судно с нашей фамилией на борту будет помогать людям славных морских профессий в их непростой работе и напоминать об этом замечательном человеке, - подчеркнул в своем обращении к генеральном директору РРПК Александр Маслак, сын Василия Федосеевича Маслака. - Ваша компания строит действительно правильное судно с характером, с правильным названием».
Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Инвестиции в строительство серии из 10 судов превышают 65 млрд рублей.
Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.
Планируется, что третье и четвертое суда серии будут заложены летом текущего года.
На фото: БМРТ «Механик Маслак» спущен на воду! Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2021 год.
Фото пресс-службы РРПК
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Обновление флота – это задача всех ведущих рыболовных держав"
- "Южморрыбфлот" добрался до Тулы
- "Антей" поднялся на квотах
- Одна из ключевых отраслей региона ждет массовых сокращений
- Рыбную отрасль подтолкнут буксиром льгот
- РРПК формирует экономический потенциал региона
- Акционеры одной из крупнейших компаний Приморья пожертвовали дивидендами
- Промысел корбикулы угрозы птицам реки Раздольная не несет
- Минтай не прошёл мимо тралов
- Китайцы расставляют садки в водах Приморья
Новости раздела
- "Обновление флота – это задача всех ведущих рыболовных держав"
- Безотлагательные решения
- Социальный фитнес перешел в телеформат
- На защиту приморцев от наводнений за 4 года потратят 8 млрд рублей
- Молодым везде у нас дорога. И служебное жилье
- Условия микрокредитования в Приморье стали еще выгоднее
- Экспорт из Приморья переходит в онлайн
- Одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья сменила гендиректора
- В Приморье планируют собирать новые "кукурузники"
- Рынок труда: преодолевая кризис
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Китае заинтересовались мнением жителей Владивостока
- Путин выступит с телеобращением перед россиянами
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- "Отмена ВЭФ – повод задуматься"
- В столице края хотят построить пять башен
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву
- Фильм о нацпарке "Земля леопарда" в Приморье показали на центральном телеканале Кореи
- В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц
- В России в июле запретят ввозить праворульные машины
- "Долю" в Патрокле отдали Краснодару, обойдя Дарькина