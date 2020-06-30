Безотлагательные решения

ПСБ предлагает бизнесу получить деньги в нужный момент

Из-за ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, экономическая активность в России снизилась. В новых условиях для предприятий особенно важна уверенность в том, что деньги за поставленный товар или оказанную услугу поступят в срок. ПCБ, всегда ориентирующийся в своей деятельности на потребности бизнеса, предлагает специальные продукты – они позволяют компаниям получить необходимые средства оперативно и по минимальному пакету документов.

Заместитель регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса Виктория Осипенко: «Бизнес оценил возможность использования кредитных средств по беспрецедентно низким ставкам».



Еще до пандемии в ПСБ отметили рост спроса на услуги факторинга, предполагающие уступку банку права требования дебиторской задолженности в обмен на оплату до 90% суммы поставки.

Факторинг: индивидуальный подход

Поскольку ПСБ занимается факторингом с 2002 года, его продукты по данному направлению максимально адаптированы для нужд бизнеса. Например, это весьма гибкие условия по отсрочке платежа за товар – до 120 суток, а также доступ к услугам факторинга не только крупным, но также средним и малым предприятиям.

Специальное предложение ПСБ – для компаний-поставщиков, которые взаимодействуют с крупными торговыми сетями, такими как «Ашан», «Дикси», «Лента», «Леруа Мерлен», «Метро Cash&Carry», «Монетка», «О’кей», «Тандер», «Х5 Retail Group» и др. Таким организациям банк предлагает услугу онлайн-факторинга с автоматическим принятием решения за два часа и лимитом до 300 млн рублей. Заполнить заявку на факторинг можно на сайте банка, что особенно актуально в период пандемии.

Факторинг ПСБ — это сразу несколько важных преимуществ.

1. Клиент ПСБ оперативно получает финансовые средства, переуступая банку свою дебиторскую задолженность.

2. Заключая с клиентом договор факторинга, банк не требует от него залог.

3. При факторинговом обслуживании клиент не становится должником банка. Такими должниками теперь являются его дебиторы.

4. ПСБ работает с крупнейшими компаниями-дебиторами из списка «Эксперт-600».

Преодолеем трудности вместе

Весной 2020 года президент РФ Владимир ПУТИН инициировал предоставление поддержки для предприятий, испытывающих трудности в связи с ограничительными мерами. Главными из них стали кредиты на выплату заработной платы и на возобновление работы компаний из пострадавших отраслей. ПСБ, имеющий огромный опыт реализации государственных программ в сфере поддержки МСП, активно включился в реализацию данных проектов.

В частности, сегодня ПСБ предлагает своим действующим клиентам льготный кредит на возобновление предпринимательской деятельности, позволяющий получить до 10 млн рублей под 2% с минимальным пакетом документов. Для получения кредита компания должна относиться к малому или среднему бизнесу и работать в сфере, входящей в перечень наиболее пострадавших отраслей. Достаточно направить в банк всего три документа онлайн (сведения о застрахованных лицах, информацию об оборотах компании по расчетному счету и согласие на проверку кредитной истории) – после одобрения заявки зачисление средств производится дистанционно на расчетный счет, открытый в ПСБ. Если к 1 марта 2021 года компания сохранит не менее 90% сотрудников, платить по кредиту не придется, остаток будет списан вместе с процентами. Для этого нужно будет предоставить подтверждающие документы. Долг при этом погасит государство.

Если же будет сохранено менее 80% сотрудников, то клиенту нужно будет вернуть основной долг и начисленные проценты. В таком случае проценты с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года будут начисляться по ставке 12% годовых в рублях.

- Владивостокский офис ПСБ получает большое количество заявок от предпринимателей. Бизнес оценил возможность использования кредитных средств по беспрецедентно низким ставкам, а также возможность полного списания суммы долга при выполнении ряда условий, - прокомментировала заместитель регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса Виктория ОСИПЕНКО.

Госконтракт обеспечит банк

Наиболее крупными заказчиками товаров и услуг в России традиционно являются государственные структуры и крупные компании, работающие в рамках законодательства о госзакупках. Интерес бизнеса к участию в таких закупках понятен, однако сложность для многих компаний заключается в необходимости быстро привлечь финансирование для выполнения оговоренных контрактом работ, либо получить банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта.

ПСБ осуществляет контрактное финансирование и выдает банковские гарантии для поставщиков товаров и услуг в рамках государственных и муниципальных контрактов с возможностью погасить основную часть долга после завершения госконтракта. По словам специалистов Владивостокского офиса ПСБ спрос на данные услуги активно растет. Основными получателями этих мер поддержки становятся компании, ведущие работы по ремонту дорог, строительству зданий и сооружений. При этом наличие у компании опыта работы в той или иной сфере позволяет рассчитывать на ускоренное оформление гарантии (учитывается наличие «контрактной» истории в том числе у связанных компаний – прим. автора).

В большинстве случаев срок рассмотрения заявки на предоставление контрактного финансирования или банковской гарантии составит 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.

Еще одним преимуществом продуктов ПСБ для компаний, в том числе участников системы госзакупок, является возможность подачи онлайн-заявки в случаях, когда речь идет о небольших суммах, по кредитному продукту «Без бумаг».

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