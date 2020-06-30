Социальный фитнес перешел в телеформат

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае по заболеваемости COVID-19 не позволил снять все ограничения с приходом лета

«Исходя из складывающейся ситуации, считаем необходимым продлить режим повышенной готовности до 30 июня, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы», - заявила тогда руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна ДЕТКОВСКАЯ. С 1 же июля будут определенные послабления, но ряд ограничений, понятное дело, еще сохранится. Особая забота тут о самой уязвимой категории населения – пожилых людях.

Тем временем, присоединиться к тренировкам проекта «Социальный фитнес. Приморье» во время самоизоляции жители края могут теперь не только в онлайн, но и в телевизионном формате. Полезные комплексы упражнений транслируются в эфире «Общественного телевидения Приморья» в программе «Заряжайся». Напомним, проект «Социальный фитнес. Приморье» начал свою работу в июне 2018 года и быстро набрал популярность. В 2019 году было организовано отдельное направление, собравшее вместе пожилых граждан – «Социальный фитнес 50+»

Во время самоизоляции фитнес-встречи участников проекта были вынужденно прекращены, однако, по мнению руководителя проекта и квалифицированного тренера Александры ПОЛЯКОВОЙ, это не повод прекращать занятия. «Совместно с “ОТВ-Прим” мы организовали съемку видеороликов с простыми, но эффективными комплексами физических и дыхательных упражнений, которые легко выполнять дома всем, в том числе и пожилым людям», – рассказывает Александра Полякова.

Она уверена, что поддержать свое здоровье физической активностью, получить положительные эмоции от движения особенно важно во время эпидемии и самоизоляции.

Присоединиться к занятиям «Социальный фитнес. Приморье» все желающие могут каждое утро с понедельника по пятницу в 7.50 и 9.55, включив телеканал «ОТВ-Прим» на программе «Заряжайся». Дополнительную полезную информацию, а также другие видео упражнений можно найти на странице проекта в Instagram.

Напомним, в условиях режима повышенной готовности для приморцев по-прежнему действуют различные клубы и кружки по интересам в режиме онлайн. Узнать подробную информацию о них можно у специалистов филиалов Приморского центра социального обслуживания населения по краю по телефонам, указанным на сайте учреждения.

И помните: население просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра. Приход лета в нынешнем сезоне, увы, пока не повод расслабляться.