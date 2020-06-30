На защиту приморцев от наводнений за 4 года потратят 8 млрд рублей

Более 6,5 тысяч человек личного состава и более 2 тысяч единиц техники готовы задействовать в зонах возможного подтопления в Приморье в летне-осенний паводковый период. В ряде муниципальных образований продолжается строительство защитных дамб и расчистка русел рек – комплексная работа в этом направлении в регионе проводится впервые за многие десятилетия.

Прошедшие на неделе дожди привели к повышению уровня воды на реках Приморья. Поэтому вопросы оперативного реагирования на осложнение паводковой ситуации стали темой состоявшегося 25 июня заседания краевой комиссии по чрезвычайной ситуации под руководством губернатора края Олега КОЖЕМЯКО.

Как доложил глава регионального министерства ГО и ЧС Олег МЕЛЬНИКОВ, в муниципалитетах Приморья определены силы и средства для немедленного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведены командно-штабные учения с отработкой вопросов по ликвидации ЧС. Более 6,5 тысяч человек личного состава готовы проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах подтопления. Также в полной готовности – более 2 тысяч единиц техники и почти 200 плавсредств. В 14 муниципальных районах Приморья проведены работы по расчистке и берегоукреплению рек и ручьев, водоотводных каналов. Возведены временные сооружения вдоль береговой линии, восстановлены участки противопаводковых дамб.

- На сегодняшний день утвержден план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Приморья. Также определен перечень населенных пунктов, подверженных негативному воздействию вод. Созданы рабочие группы для контроля во время прохождения летне-осенних дождевых паводков в 2020 году, – добавил Олег Мельников.

Добавим, что работа по возведению новых объектов инженерной защиты вблизи населенных пунктов Приморья, страдающих от наводнений, активизировалась с приходом Олега Кожемяко на пост главы региона. За последние полтора года был выработан четкий механизм субсидирования органов местного самоуправления для создания новых и ремонта существующих гидротехнических сооружений. Завершено строительство дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского округа, а также ремонт дамб в селах Дальний Кут и Рощино Красноармейского района. До конца 2020 года планируется завершить реконструкцию водохранилища на реке Кугуки в Уссурийском городском округе.

Кроме того, завершена разработка проектной документации для строительства дамбы в Октябрьском районе, капитального ремонта Вишневского водохранилища в Спасске-Дальнем, капитального ремонта дамбы в селе Золотая Долина Партизанского района. Проектирование новых дамб ведется в Партизанском, Дальнереченском, Уссурийском городских округах, Большом Камне, Дальнереченском и Кировском районах, Октябрьском округе. Параллельно с ремонтом и строительством дамб проводится расчистка русел рек вблизи населенных пунктов.

- В Приморье разработан и реализуется план мероприятий по защите от наводнений территории на 2018-2023 годы, включающий 16 объектов инженерной защиты, в том числе строительство 12 новых объектов и реконструкцию четырех. Все объекты плана включены в проект перечня мероприятий по защите населения Приморского края, включая капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а также мероприятия по расчисткам русел рек, – уточнила зампредседателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО.

Объем финансирования мероприятий по защите населенных пунктов от паводков в 2020-2023 годы оценивает в сумму более 8 млрд рублей. Добавим, что реализация мер по повышению эффективности защиты территории, населения и объектов с учетом природно-климатических особенностей Приморья являются одной из задач государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы.