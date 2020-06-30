Молодым везде у нас дорога. И служебное жилье

Молодых специалистов в приоритетных для Приморья отраслях поддержат выплатами и служебным жильем

Решение о поддержке молодежи выплатами и служебным жильем было принято на расширенном заседании правительства Приморского края, которое губернатор Олег КОЖЕМЯКО провел в минувший четверг, 25 июня.

Руководству Приморья был представлен план по созданию привлекательных условий для жизни и карьеры молодых специалистов, разработанный краевым департаментом по делам молодежи. Инициатива направлена на организацию дополнительных мер поддержки молодых специалистов.

В рамках пилотного проекта предлагается отобрать не менее 100 вакансий для молодых специалистов на предприятиях, которые действуют в приоритетных для социально-экономического развития региона отраслях. Молодым людям, желающим занять эти вакансии, предложат пройти специальный конкурсный отбор. Экспертная комиссия выберет лучших кандидатов, которые получат не только предложения о работе, но и ежемесячную материальную поддержку, а также служебное жилье или компенсацию расходов на аренду квартиры.

- Если говорить об ожидаемых результатах от реализации проекта – это ежегодное гарантированное трудоустройство минимум 100 молодых специалистов, сохранение квалифицированных работников в регионе, содействие кадровому обеспечению приоритетных отраслей экономики, популяризация перспективных профессиональных направлений и формирование постоянно увеличивающегося актива работающей молодежи в Приморье, – отметила директор краевого департамента по делам молодежи Приморского края Елена ТОМЧУК.

Олег Кожемяко одобрил данное предложение, подчеркнув, что положительный опыт необходимо распространять на все отрасли экономики, чтобы получить максимальный мультипликативный эффект.

- У нас в министерствах здравоохранения и образования уже приняты пакеты документов, направленные на привлечение молодых специалистов в отрасли. В частности, компенсируются расходы на коммунальные услуги, съем жилья. Механизм запущен и дает результаты. Нужно распространять такую работу на все ведомства. Ведь если мы говорим об экономике, то здесь все взаимосвязано, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Добавим, что в марте 2020 года в краевое законодательство были внесены поправки, позволяющие начать формирование фонда государственного арендного жилья на всей территории Приморья. «Пилотным» проектом станет бывшее общежитие на улице Спиридонова во Владивостоке, а затем арендное жилье появится и в других муниципалитетах. Всего в Приморье в ближайшие три года по программе планируется сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья – это почти 2 тысячи квартир по льготным условиям для специалистов региона. Арендная плата при коммерческом найме в нем будет значительно ниже рыночной – почти на 50%, а для работников бюджетной сферы предусматривается частичная компенсация данной платы. Кроме того, гражданам, получившим квартиру, дается право ее выкупить, оформив ипотеку.

Также молодым семьям может быть предоставлена поддержка в решении жилищного вопроса в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

На фото: Наличие жилья у молодежи часто является решающим фактором, когда они задумываются о том, чтобы остаться в регионе или искать счастья в других землях.

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