Условия микрокредитования в Приморье стали еще выгоднее

Снижение ключевой ставки Центрального банка РФ сделало более выгодными условия кредитования для малых предприятий Приморья. На минувшей неделе краевая микрокредитная организация объявила о снижении ставок сразу по 10 кредитным продуктам! Теперь минимальный размер ставки для предприятий, работающих по приоритетным направлениям экономики, составляет 2,25% годовых в моногородах и 4,5% – на остальной территории края.

19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до минимального с 2013 года значения в 4,5% годовых. В Центробанке отметили более значительное, чем ожидалось, замедление инфляции в 2020 году, а также необходимость поддержать экономическую активность за счет «удешевления» кредитных ресурсов.

«Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 год», – заявили в пресс-службе регулятора.

Поскольку ставки Микрокредитной компании Приморского края напрямую связаны с размером ключевой ставки ЦБ РФ, с 22 июня они тоже заметно снизились.

- Сейчас, когда Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%, мы автоматически снизили ставки по займам до минимальных значений по приоритетным направлениям ведения бизнеса. Предприниматели, работающие в девяти моногородах Приморья, смогут оформить займ от 2,25% годовых, – отметила директор Микрокредитной компании (МКК) Приморского края Елена КАРИОНОВА.

Досье "Золотого Рога": В Приморье к моногородам относятся девять территорий: города Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, поселки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы.

Напомним, что Микрокредитная компания была учреждена Правительством Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. Первые займы краевая МКО выдала в мае 2019 года, вскоре после прохождения аккредитации в Центробанке РФ. С тех пор спрос на микрокредиты от государства только рос. А после начала пандемии COVID-19 краевая микрокредитная организация разработала ряд новых продуктов, призванных поддержать бизнес в непростой ситуации.

- С начала 2020 года мы выдали предпринимателям Приморья 192 займа на общую сумму 131,4 миллионов рублей. Из них 48 займов на сумму 57,2 млн рублей выдано по льготной антикризисной программе «Специальное предложение». Эта программа направлена на поддержку бизнеса в связи с эпидемией коронавируса и предлагает займы по ставке 0,5% в первый год для пострадавших отраслей, — рассказала директор Микрокредитной компании Приморского края Елена Карионова.

Средства, полученные по «антикризисным» займам, можно направить в том числе на покрытие кассовых разрывов. Кроме того, в 2020 году Микрокредитная компания Приморья начала сотрудничество с Гарантийным фондом Приморского края: приморские предприниматели могут заменить до 70% обеспечения в виде залога по кредитным программам поручительством фонда.

Получить консультацию по всем кредитным продуктам МКК Приморского края предприниматели могут лично в офисе организации (Центр «Мой бизнес», Владивосток, ул. Тигровая, 7, каб. 318) либо направив письмо на [email protected] Также информацию можно получить по телефону:

8 (423) 280-98-70.