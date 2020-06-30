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Экспорт из Приморья переходит в онлайн

30 Июня 2020, 10:41 | Приморье

 

Продвижение товаров на зарубежных площадках не прекращается даже в период пандемии и закрытых границ

 

Представить свою продукцию на экспорт приморским компаниям помогут сотрудники Центра поддержки экспорта – подразделения центра «Мой бизнес». Предприниматели смогу бесплатно продемонстрировать свой товар на восьми международных электронных площадках, включая ведущие порталы онлайн-торговли Alibaba.com, Amazon.com и eBay.com.

Как подчеркивают в центре «мой бизнес», в условиях закрытия границ размещение на международных электронных торговых площадках – отличная возможность для продвижения продукции и услуг. Экспортеры и предприниматели, желающие выйти на зарубежный рынок, могут с помощью Центра поддержки экспорта, причем бесплатно, представить иностранным партнерам свои товары на восьми электронных площадках: Satu.kz, ALL.BIZ, YORSO, Аmazon.co.jp, eBay.com, Alibaba.com, Amazon.com, Wechat. На сегодняшний день запланировано создание уже более 20 личных магазинов предпринимателей Приморья.

- Мы поможем зарегистрировать точку присутствия компании на электронной площадке и возьмем на себя расходы по регистрации магазина и его продвижению. За счет центра экспорта предприниматель может получить готовую страницу, а сервисная компания-оператор обеспечит ее маркетинговую поддержку, чтобы клиенты могли познакомиться с товаром приморских компаний, – обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений НИКИФОРОВ.

Уже два года работает «электронная витрина» приморских продуктов на площадке Alibaba.com – более 100 компаний разместили на витрине свою продукцию. Это производители шоколада, минеральной воды, меда, деревянных игрушек, морепродуктов и других товаров. По словам Евгения Никифорова, в месяц фиксируется около 30 тысяч просмотров карточек приморской «электронной витрины». С момента ее создания специалистам центра «Мой бизнес» пришло более 2,3 тысячи запросов от потенциальных партнеров из более 70 стран мира. Работа с запросами от потенциальных партнеров ведется постоянно: например, сейчас в активной фазе переговоры о поставках морепродуктов.

Для размещения на электронных площадках с господдержкой необходимо заполнить заявку по форме Центра поддержки экспорта и анкету по форме Российского экспортного центра (РЭЦ). Документы нужно подписать, поставить печать и направить скан письмом на [email protected] с пометкой «Размещение на ЭТП». К письму также следует приложить информацию рекламного характера на русском/английском языке. Чтобы специалисты центра смогли оперативно и правильно создать аккаунт компании предпринимателя на международной площадке, бизнесмен должен предоставить всю информацию о своем продукте и предприятии. Дополнительную информацию можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 млрд до 3,9 млрд долларов США. Кроме того, поддержка компаний-экспортеров предусмотрена государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

Артем СТРОГИН.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: бизнес  приморье  пандемия  экспорт 



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