Владелец одного из крупнейших предприятий Приморья рассчитывает на помощь государства

Компания «Гидрострой», которой принадлежит ПБТФ, включена в список системообразующих предприятий рыбной отрасли

Сахалинская группа компаний «Гидрострой» (контролируется бывшим сенатором Александром ВЕРХОВСКИМ), получившее контроль на ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) за $400 млн, попало в расширенный список системообразующих предприятий рыбной отрасли РФ.

В обновленном списке также присутствуют «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), группа компаний «Норебо» и ПАО «Океанрыбфлот».

Досье газеты «Золотой Рог»: Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. 98,0154% акций компании владеет ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск). По данным ПБТФ, бенефициаром компании является бывший член Совета Федерации от Сахалинской области, председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский.