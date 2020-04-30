Вирус посевной не помеха

Сводки с приморских полей обновляют цифры засеянных гектаров каждый день

Сельхозпроизводители Приморья полагают, что нынешний сельскохозяйственный год будет в чем-то особенным, по прошествии которого отрасль начнет приобретать совершенно новые черты. И дело тут далеко не только в эпидемии коронавируса как таковой. Эта эпидемия просто стала тем неожиданным событием, которое вдруг навалилось на давно уже тлевшие проблемы и развернуло ситуацию по-другому. Новые обстоятельства стали влиять на картину дня.

Но какими бы ни были эти обстоятельства, хозяйства, судя по всему, готовы выйти в поле. И даже более того: в южных районах края посевная уже идет полным ходом, сводки с полей обновляют цифры засеянных гектаров каждый день. Сеют сейчас ранние зерновые – культуры без особых экспортных перспектив, интересные разве что животноводческим предприятиям в виде корма. Уже более 10% плановых гектаров засеяно.

Топливный казус

Впрочем, именно эти хозяйства, имеющие животноводческие фермы, поставляют на прилавки приморских магазинов продукты питания. А вот экспортные культуры – сою и кукурузу - будут сеять позже. И позже, по словам сельхозпроизводителей, им обещали решить вопрос с поставками топлива.

- Мы не можем купить топливо, это главная сейчас проблема, - говорит директор СХПК «Новолитовское» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ. – Мы вышли в поле на последних запасах, их уже не осталось почти. Обещали, что топливо сможем приобрести с 1 апреля, потом с 15 апреля, а теперь говорят, чтобы раньше 20–го не обращались. Я в прошлом году в начале посевной по этому же поводу написал несколько писем президенту страны, потом написал председателю КНР Си Дзиньпину. В этом году уже отправил письмо губернатору края. Но ситуация не меняется.

С топливом ситуация сложная в основном у тех хозяйств, для которых необходим возврат НДС. Именно они ждут его от понятного государственного поставщика. Вторая причина – это качество, которое у того же государственного поставщика гарантировано. Покупка топлива у ненадежных продавцов может обернуться дополнительными проблемами для дорогостоящей современной техники. Риски тут высоки. Хотя цена на топливо на свободном рынке в этот сезон, по словам сельхозпроизводителей, несколько снизилась в сравнении с прошлым годом.

Стихия подбрасывает проблемы

В то же время, в тех районах, где земля еще не готова для начала полевых работ, складывается неблагоприятная ситуация для этих культур. «Мы в прошлом году 18 апреля уже закончили сев зерновых, а в этом году до сих пор не можем войти в поле, - говорит зам. директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ. – Если до 25 апреля не начнем сеять, то потери от сдвинутых сроков посева могут составить до 30%. После 20 апреля уже можно начинать отсчет потерь».

Еще одно обстоятельство последних месяцев, повлиявшее на нынешний сельскохозяйственный сезон – это эпизоотия, повлекшая за собой уничтожение поголовья свиней в нескольких приграничных районах края. В прошлом году, когда уничтожали всех подряд свиней, пытаясь сдержать распространение африканской чумы свиней, которая шла на край с китайской стороны вместе с дикими кабанами, компенсацию из бюджета края выдали всем пострадавшим хозяйствам. Но, лишившись постоянного дохода от свиноферм, хозяйства сейчас попали в непростую финансовую ситуацию, которая может осложниться в новых обстоятельствах.

- У нас в прошлом году свиноферму кончили, теперь я не могу денег собрать на развитие, на то, чтобы расширить нашу молочную ферму, купить дополнительное поголовье коров, - говорит фермер Роберт ТАУТИЕВ. – Нужно в поле выходить, а банки не дают кредит. Только что из Россельхозбанка позвонили и сообщили об отказе, другие банки предлагают очень высокие проценты – от 14% и выше. Мы брали один кредит в Почта-банке под 17%, но развивать производство на деньги, полученные на таких условиях, невозможно. Россельхозбанк дает кредит под 5%. Я, конечно, буду требовать от банка официальный отказ, и будем разбираться с этой ситуацией. У меня нет другого выхода.

А вместе с тем сельхозпроизводители отмечают некоторые изменения этого года, связанные с правилами выдачи некоторых субсидий. В последние годы порядок субсидирования в том или ином случае менялся неоднократно, предполагая стимулирующее финансирование под решение конкретных задач. Одно из изменений этого года – отход от погектарной поддержки. Несколько лет этот вид поддержки выплачивали, исходя из количества гектаров, обрабатываемых фермером. С каким успехом фермер работает на этой земле, при этом не учитывалось. Сейчас же, по словам сельхозпроизводителей, субсидия будет привязана к количеству реализованной продукции. Наиболее сильные фермерские хозяйства, получающие высокие урожаи, явно выиграют от этих перемен. А вот мелким производителям, возможно, станет труднее.

Цены вырастут. Импорт тоже

Но все же, главным фактором, с которым связывают предстоящие в ближайшие годы перемены в отрасли, сельхозпроизводители считают запрет на въезд китайцев. Эпоха китайских овощей заканчивается, говорят они. По их оценкам, в этом году не заехало в край для работы на полях 75% овощеводов из соседней страны. Пока неутешительные прогнозы по распространению эпидемии не утратят силу, на китайцев рассчитывать хозяйствам не придется.

С чем столкнется край? Частично эти потери в рабочей силе будут замещены узбеками, частично - российскими рабочими. Но, судя по масштабам проблемы, безболезненно эти процессы не пройдут. Сельхозпроизводители уверены, что рост зависимости от завозных овощей – это перспектива овощного рынка края на ближайшие несколько лет. И если по картофелю, свекле и моркови переходный период по замещению выпадающих объемов местным продуктом скорее всего не превысит пару лет, то вот по таким овощам, как баклажаны, перец, лук, и соответственно, помидоры с огурцами, прогнозов нет. Есть только один прогноз – рост цен на эти продукты неизбежен.

Стоит отметить, что приморские овощеводы, не связанные с китайцами, уже много лет твердят о неоправданно низких, с их точки зрения, ценах на овощную продукцию в закупе у них. И традиционно винят посредников-поставщиков в розницу в больших накрутках. Есть ли тут реальная проблема, и может ли это отрегулировать рынок, однозначного ответа, как известно, нет. Для того, чтобы снизилась розничная цена на овощи в действующей системе, нужно совершить революционные изменения в самой системе производства и поставок овощей. За чей счет может это произойти – вопрос риторический. В общем, как бы не развивался овощной рынок дальше, его ближайшей перспективой, очевидно, станет сокращение объемов товара на полках магазинов, рост зависимости от импорта. И неизбежное повышение цены на радость китайским поставщикам. Рынок изменится в их пользу естественным образом.

А пока попавшие в наш край до всех запретов на передвижение те оставшиеся от прежней своей численности 25% китайских овощеводов обеспечат нашему рынку в этом году ранние свежие огурцы. Правда, погода несколько сдвинет сроки их появления. Если в прежние годы эти огурцы появлялись в продаже с конца апреля, то в этом году, по словам овощеводов, они появятся не раньше 15-25 мая. А в целом овощеводы края на эту дату уже посеяли более 20 гектаров картофеля и 60 гектаров овощей.

На фото: Cегодня работу в приморских полях корректируют лишь погодные условия.

Фото primorsky.ru

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



