Зацветающая отрасль

Резко перепрофилироваться под торговый режим онлайн для многих торговцев цветами нереально

В обращении к россиянам 2 апреля президент страны Владимир ПУТИН продлил нерабочие дни в России как минимум до конца месяца. Предприятия должны сохранить сотрудникам зарплату, хотя, в условиях распространения коронавируса и на фоне режима самоизоляции доходы у большинства представителей малого и среднего бизнеса как таковые отсутствуют. Ситуация усугубляется тем, что федеральные меры по поддержке МСБ на некоторые отрасли даже не распространяются.

Наталья ВЛАСОВА, владелица цветочного магазина во Владивостоке, рассказала газете «Золотой Рог» о том, с какими трудностями столкнулся цветочный бизнес в Приморском крае в условиях пандемии и карантина.

- Считается, что цветочный бизнес - занятие мегаприбыльное. Не стану спорить, что в нормальной экономической ситуации цветочная продукция пользуется спросом, имеющим постоянный сезонный характер. Но что делать, когда такой скоропортящийся товар, как цветы, реализовать практически нереально? В этой связи, я и мои коллеги уверены: сегодня цветочный бизнес в России пострадал сильнее всех других бизнесов, так как при разработке мер поддержки про нашу деятельность просто забыли.

Начну по порядку. Первая волна огромных убытков накрыла меня в сентябре 2019 года, когда выгорел торговый центр «Максим», в котором я снимала помещение. Надо отметить, что администрация ТРЦ приложила все усилия, чтобы снять с себя ответственность за пожар. До сих пор виновные не названы, наказание никто не понес, а компенсацию за понесенные по независящим причинам убытки никто из арендаторов так и не получил.

При этом все предприниматели пострадали в разной степени. Я не «погорела», но мой бутик просто залили водой при проведении противопожарных мероприятий. Соответственно, все цветы, аксессуары, оборудование пришли в негодное состояние и не могли подлежать дальнейшему использованию. Довольно быстро стало понятно, что добиваться справедливости бесполезно. Проверки и суды идут до сих пор. Многие предприниматели просто признали себя банкротами и покинули рынок. Другая часть, с трудом изыскав ресурсы за счет личных или кредитных средств, арендовали торговые площади на других площадках города, понимая, что восстановления «Максима» ждать не приходится.

Что касается лично меня, для восстановления бизнеса «с нуля» мне пришлось взять два кредита с общей выплатой денежных средств - 50 тыс. рублей ежемесячно. Чтобы максимально сохранить наработанный годами трафик, пришлось снять отдельно стоящее помещение, расположенное на Второй Речке. За пять месяцев напряженной работы, не успев восстановиться от первого «удара», мы неожиданно получили настоящий нокаут. Коронавирус и последствия, к которым он привел, полностью подорвали деятельность маленьких предпринимателей. И если ресторации, туризму, отелям и другим пострадавшим от пандемии отраслям обещают господдержку, то про цветочный бизнес правительство забыло.

Расскажу с точки зрения экономических особенностей моего бизнеса. Поставки цветов из-за границы оплачиваются авансом за две недели вперед. Это, в переводе на рубли, около 75 тыс. рублей - из расчета одной поставки. У меня таковых оплачено две. Так как нам не дали время, чтобы распродать уже заказанный товар, все цветы пришлось утилизировать. При этом, по условиям моего арендодателя, чтобы не потерять торговую площадь, за аренду пришлось заплатить в полном объеме. Теперь, в условиях, когда точки распродаж закрыли и введен режим самоизоляции, понимание дальнейшего выживания у меня, как и у моих коллег, отсутствует априори. Наш товар - не одежда, не обувь, не парфюмерия и не ювелирные украшения, которые можно вывести до лучших времен. Цветы нельзя попросить «подождать», не портиться. И мы уже понесли огромные убытки, возместить которые самостоятельно не в силах. Более того, средств на закупку нового товара нет и не предвидится, даже когда ситуация нормализуется.

Удивляет то, что некоторые виды товара - те же спички или садовые лопаты - продавать офлайн можно до сих пор, а цветы - нельзя. Кто-то скажет, что можно переориентировать доставку цветов через интернет. Но, во-первых, людям сейчас не до флористики. Даже та «печальная» ниша, когда население приобретало цветы, чтобы проводить своих близких в последний путь, закрылась. На сегодняшний день из-за запрета массового скопления людей, хоронить усопших приходится без венков и цветов.

А во-вторых, когда бизнес годами «заточен» под розницу, резко перепрофилироваться под торговый режим онлайн для многих просто нереально. Мы не можем конкурировать ни с крупными компаниями, предлагающими услуги доставки цветов через интернет, ни с мелкими доморощенными флористами, работающими, как правило, в «серой зоне». Плюющими на налоги, не нуждающимися в оплате аренды, охраны, зарплат сотрудникам и так далее.

Сегодня, к сожалению, от всех введенных запретов в первую очередь страдает легальный бизнес. А поле деятельности для нелегалов - максимально обширное. Отмечу, что сегодня слишком много внимания уделяется так называемым «налоговым каникулам». Но каждому здравомыслящему человеку понятно - это псевдоподдержка, после которой у малого бизнеса, и так практически умерщвленного пандемией и безразличием государства, шансов выжить не останется. При этом я, как предприниматель, работающий по ЕНВД, даже не попадаю под данную меру «поддержки». То же касается и других моих коллег, осуществляющих деятельность на основе «единого налога на вмененный доход». Поэтому, в силу сложившихся обстоятельств непреодолимой силы, некоторые предприниматели просто присоединятся к нелегальному рынку, остальные - а их большая часть - закроются.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



