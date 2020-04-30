Уха жиже не стала

Рыбопромышленная отрасль привыкает работать в карантинных условиях

Рыбопромышленная отрасль уже ощутила на себе последствия пандемии - налицо проблемы со сменой экипажей судов и перегрузкой рыбы. Проблемы, в частности, возникают из-за двухнедельного карантина, который вынуждены проходить добывающие суда. Что касается спроса на рыбопродукцию, то в минусе оказываются валютоемкие минтай, треска, краб, зато рыбные консервы уходят «на ура».

По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), объем добычи минтая в промысловом сезоне (с января по 10 апреля) 2020 года вырос на 5,2% по сравнению с показателем за 2019 год и составил 993,8 тыс. тонн.

На проведение промысла оказала влияние эпидемия коронавируса. «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции были введены специальные меры по ветеринарно-санитарному и эпидемиологическому контролю, для их выполнения пришлось вносить коррективы в отлаженную логистику работы экспедиции. В частности, введение 14-дневного карантина для судов, следующих из иностранных портов в район промысла, отразилось на динамике промысла и отгрузках продукции, а также привело к дополнительным финансовым расходам предприятий», - сказал президент ассоциации Алексей БУГЛАК.

Непростая ситуация складывается и с продажами икры минтая - отменены традиционные аукционы в Пусане, часть предприятий была вынуждена переносить аукционы в Японии, что, в совокупности со снижением покупательской активности, негативно повлияло на результаты.

Москва распробовала минтай и консервы

В то же время увеличены поставки минтая на внутренний рынок. «Российский рынок остается приоритетом для рыбаков, никаких перебоев с поставками рыбопродукции на внутренний рынок из-за распространения коронавирусной инфекции нет и не ожидается. По итогам сезона «А» поставки минтаевой продукции увеличились на 28% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 93 тыс. тонн. Оптовая цена на мороженый минтай без головы снизилась сначала года на 12%, до 95-100 руб./кг (в зависимости от размера, с борта в порту Владивосток). Оптовые цены на филе и фарш минтая стабильны - 215 руб./кг и 140 руб./кг», - пояснил г-н Буглак.

С начала года отмечается рост популярности у потребителей рыбных консервов, и прежде всего - на западе страны. Так, со станций Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД») контейнерная погрузка рыбных консервов с начала года выросла в 15 раз! Основной объем рыбной продукции следует в адрес грузополучателей Московской, Свердловской, Горьковской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог.

«Потребительский спрос на рыбную консервацию, действительно, увеличился в среднем на 45 % в сравнении с регулярными продажами. Рыбные консервы обладают теми потребительскими характеристиками, которые востребованы в подобных стрессовых условиях. Экологически чистый белок, относительно низкая цена, длительный срок хранения без требования по температурным условиям для хранения - все это делает рыбные консервы привлекательными для людей, которые переходят на организацию питания в домашних условиях. Особенно пользуются спросом рыбные консервы из иваси. Это, пожалуй, единственная ассортиментная позиция длительного хранения на продуктовых полках, которая не только не подорожала, а даже наоборот понизилась в цене. Покупатель вернулся к проверенным десятилетиями продуктам», - констатировал глава «Доброфлота» Александр ЕФРЕМОВ.

«Доброфлот», занимающийся рыбопереработкой, в основном поставляет продукцию на внутренний рынок, экспортные поставки незначительны. «Хотя в последнее время мы увидели нарастающий спрос и на внешних рынках. Традиционно мы поставляем рыбу в Китай, а также нашу консервную продукцию распробовали в США», - уточнил Ефремов.

При этом существует проблема с внешними рынками при поставках блочного филе минтая вторичной заморозки. Целевым потребителем этой продукции являлся сектор HoReCa, работа которого во всем мире практически остановилась.

Рыболовецкий колхоз им. Ленина (Камчатский край) отмечает снижение спроса на продукцию и цен на нее. На предприятии это также связывают с массовым закрытием точек общественного питания. «На треску, допустим, спроса сейчас практически вообще нет. Продукция встала. Минтай пока еще продается. Остальные виды тоже продаются, но в ценовом выражении мы падение, конечно, ощущаем. Сейчас закрылись пункты общественного питания как на территории России, так и в Европе. Мы все-таки - предприятие, которое выпускает пищевую продукцию. Я думаю, в первую очередь это сказывается. Позакрывались рестораны, кафе, бары», - пояснил гендиректор колхоза.

Краб и еж зацепили вирус

Владивостокская таможня зафиксировала снижение поставок краба в Китай в первом квартале 2020 года. «Несмотря на рост грузооборота (морпорта Славянка – Прим. авт.), поставки краба в Китай снизились. Есть вероятность, что спад связан с распространением в мире новой коронавирусной инфекции», - сказал заместитель начальника таможенного поста «Морской порт Славянка» Александр ТРАКТИРОВ.

АРСО, для предприятий которой Китай является крупным покупателем продукции, отмечает снижение спроса на минтай.

«Как долго спад будет продолжаться, насколько будет этот спад - нам пока непонятно», - отметил президент ассоциации. По морскому ежу у нас есть вопросы по поставкам, так как все страны, находящиеся на карантине, ограничивают покупку продукции. Мы ощущаем, что рынок у нас проседает», - заметил Козлов.

Изменений в части поставок продукции на внутренний рынок АРСО пока не наблюдает.

Между тем, Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края отмечает, что по отдельным позициям на рынке наблюдается дефицит. В частности, речь идет о мороженой корюшке, которая поставляется только на внутренний рынок. «В частности, по корюшке несколько выросла отпускная цена. То есть, корюшки сегодня дефицит мороженой. Поэтому она идет от 160 до 200 рублей за килограмм - оптовая цена, это выше, чем в прошлом году. В прошлом году максимально была 180, а сегодня уже по 200. Есть покупатели-оптовики, которые забирают по такой цене. Связано с тем, что объемы (вылова – Прим. авт.) корюшки в этом году меньше по Дальнему Востоку, чем на эту дату в прошлом году», - заявил президент ассоциации, слова которого приводит агентство «Интерфакс – Дальний Восток».

АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» не видит проблем с реализацией продукции, отмечая, что планы вылова будут зависеть от ситуации с промыслом глубоководных крабов. «Цены на нашу продукцию стабильны. Планы по вылову зависят от того, будет регулятор вводить в промышленный оборот 8.5 тысяч тонн глубоководных крабов, которые были зарезервированы под инвестиционные квоты. И торги по которым не состоялись два раза. От государства помощи нет. С банками пока все с рабочем порядке», - сказал представитель колхоза.

Сырье хорошо, но переработка лучше

В рыбной отрасли последние четыре года государством инициированы крупные инвестиционные проекты, направленные на обновление устаревших производственных активов - флота, а также переход на глубокую переработку российского рыбного сырья.

«Не секрет, что до сих пор рыбное хозяйство страны производит в основном сырье для переработки, которое, как правило, превращается в готовый продукт уже за границей и, соответственно, основной добавочный продукт и прибыль остаётся там же, за границей. Именно для того, чтобы поменять эту ситуацию, и были инициированы масштабные инвестиционные проекты, которые сейчас нуждаются в поддержке», - убежден г-н Ефремов.

В частности, введенный «Доброфлотом» в конце 2019 года завод по производству филе минтая столкнулся с целым рядом сложностей. Проблемы касаются сервисного обслуживания иностранного технологического оборудования, поставок запчастей и расходных материалов, которые не могут обеспечить иностранные специалисты, а также поставок на внешний рынок блочного филе минтая вторичной заморозки (с береговых заводов).

Основные производители подобной продукции в мире - китайские рыбоперерабатывающие заводы - получают значительные дотации от государства, чтобы сохранить рабочие места и не потерять рынки. Конкурировать с ними без подобной поддержки со стороны российского государства не получится.

«Эти направления развития требуют привлечения огромных денежных средств, соответственно, у предприятий возникает большая кредитная нагрузка, которая в период кризисных явлений может привести к негативным последствиям, прежде всего, для уже проинвестированных проектов развития, и без государственной поддержки их завершить будет невозможно», - убежден глава «Доброфлота».

В АРСО также считают, что рыбопромышленному комплексу будет необходима господдержка. «Конечно, меры господдержки будут уже сейчас понятны и необходимы, и в большом размере. Многие страны обращают внимание на своих производителей и уже приняли существенные меры. Знаю, что и в РФ принимают меры, в том числе по поддержке предпринимательства. Пока в большей степени это направлено на обслуживающие сектора экономики. Что касается рыбопромышленного комплекса - скорее всего, нам тоже нужны будут меры поддержки, о них отдельно надо говорить и понимать. Пока мы смотрим», - сказал глава ассоциации.

Гендиректор колхоза им. Ленина считает, что наибольшую поддержку рыбной отрасли окажет снятие карантинных и прочих ограничений, связанных с коронавирусом. Пока же колхоз будет находиться «в режиме выживания», а инвестпроекты «ставить на паузу».

Азиаты cвоего не упустят

Стоит отметить, что изменением ситуации на фоне пандемии могут воспользоваться иностранцы. Так, на прошлой неделе стало известно, что японская компания Saraya планирует реализовать в Приморском крае проект создания производства по переработке рыбной продукции. В настоящее время в регионе нет рыбоперерабатывающих предприятий с японским капиталом.

«Инвестору переданы на предложение два предприятия, в которые можно инвестировать. Компания рассматривает предложения. Достигнута договоренность о проведении бизнес-миссии в Приморский край», - сказал директор по направлению Япония и страны Юго-Восточной Азии международного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Антон ЛЕОНИДЧЕНКО.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос о заключении инвестором соглашения по сотрудничеству при реализации проекта.

Однако посещение региона японской бизнес-миссией будет возможно только после нормализации эпидемиологической ситуации.

На сайте Saraya Co., Ltd. сообщается, что она создана в 1952 году. Направления деятельности: научные исследования и разработки, производство и продажа дозирующего оборудования для мытья и дезинфекции рук, средств личной гигиены, диабетических товаров, профессиональных моющих средств. Главный офис расположен в Осаке.

Ранее о желании инвестировать в строительство в Приморье комплекса по хранению рыбной продукции и зернового терминала заявляла южнокорейская промышленная группа Daelim Corporation. «Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж», - говорил директор московского филиала Daelim Industrial Со Ен Хун.

В качестве потенциальной площадки власти Приморья предложил инвестору рассмотреть Хасанский район с заводами и отдельными бухтами. Однако корейцев больше интересует территория рядом с Владивостоком.

На фото: Приморским рыбакам без господдержки придется туго.

Фото из архива