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Приморскому бизнесу объяснили, как получить льготный кредит в условиях коронавируса
По поручению Президента России Владимира ПУТИНА предусмотрен целый ряд послаблений как для представителей бизнеса, так и обычных граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Один из механизмов поддержки – льготное кредитование для малого и среднего бизнеса. Кто может претендовать на пониженную ставку, и какие финансовые организации готовы предоставить заем, пояснили в министерстве экономического развития Приморья.
Как отмечают специалисты, предприниматели из любой отрасли могут получить новые и рефинансировать старые кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет по программе Банка России. Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте АО «Корпорация «МСП».
Кроме того, если средства необходимы на заработную плату, а предприятие входит в перечень наиболее пострадавших от эпидемии отраслей и работает не менее года, можно воспользоваться «нулевым» займом. По инициативе Правительства России банки выдают предпринимателям кредиты по ставке 0% годовых на срок до 6 месяцев. Расчет размера кредита производится на базе регионального МРОТ и количества сотрудников, состоящих в штате. Такая мера позволяет малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный «ресурс». На территории края их предоставляют семь банков: Сбербанк, ВТБ, МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Открытие.
Важно, что индивидуальный предприниматель, малое или среднее предприятие до 1 июля 2020 года могут открыть счет в банке для получения кредита на неотложные нужды, например, на выплату зарплаты сотрудникам, без личного присутствия.
На уровне региона также приняты меры по уменьшению процента кредитования. Так, Приморская микрокредитная компания снижает ставки для бизнеса, работающего в туристической отрасли, и участников ВЭД. Предприниматели могут получить от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по льготной ставке 1,5% годовых.
На этих же условиях можно оформить рефинансирование действующего кредита, если остаток не превышает 5 миллионов рублей. В случае залогового обеспечения процентная ставка составит 3% годовых (1/2 ключевой ставки Банка России) для приоритетных проектов в моногородах; 6% годовых (ключевая ставка Банка России) для приоритетных проектов вне моногородов; 7,5% годовых – на общих условиях.
Напомним, антикризисные меры и послабления для бизнеса в условиях коронавируса принимаются как на федеральном, так и региональном уровнях. Все они предусмотрены для того, чтобы компании и индивидуальные предприниматели могли максимально снизить расходы и обязательные платежи на время эпидемии и после нее, до момента, пока бизнес не выйдет на прежние обороты.
Разъяснения о механизмах и ответы на часто задаваемые вопросы по их применению можно посмотреть по ссылке, на сайте краевого центра «Мой бизнес» в разделе «COVID-19. Информация для бизнеса», а также на странице Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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