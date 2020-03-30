Во Владивостоке морской прибрежный транспорт перешел на усиленную дезинфекцию

На вокзале прибрежных сообщений Владивостока и пароме «Босфор Восточный» усилили профилактические мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции

Все помещения терминала обрабатывают средствами дезинфекции каждые два часа, судна – по завершению каждого рейса. Пассажиры при посадке на паром получают индивидуальные медицинские маски и проходят процедуру измерения температуры тела.



«При отправлении судна из Владивостока пассажир получает маску при покупке билета в кассе, при отправлении с островов Рейнеке и Попова – уже на судне, – сообщила администратор вокзала прибрежных сообщений Татьяна Курбацкая. – Также на пароме пассажиру обязательно измерят температуру тела бесконтактным термометром. В салоне установлен обеззораживатель воздуха, который включается по завершении рейса. Уборка всех помещений судна проходит с применением специальных дезинфицирующих средств, особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, подлокотников, выключателей, перил, мест общего пользования».



Помимо этого, пассажирам парома рекомендовано выбирать места размещения в салоне на максимально удаленном расстоянии друг от друга.



Как подчеркнула Татьяна Курбацкая, бесконтактное измерение температуры тела организовано не только для пассажиров, но и всех сотрудников вокзала прибрежных сообщений, а также экипажей судна «Босфор Восточный» и парусника «Надежда», который стоит на причале.



«В случае если наши работники выявляют у кого-то повышенную температуру тела, будь то пассажир, работник вокзала или член экипажа одного из судов, мы предлагаем пройти ему в изолятор, – объяснила она. – Он организован в одном из помещений терминала. Там человек измеряет температуру еще раз, обычным способом, и если подтверждается высокая – мы обязаны сразу звонить медикам. На сегодняшний день таких случаев не зафиксировано».



Владивосток





По словам специалиста по транспортной безопасности ООО «Танира» Германа Новикова, не приобретение дезинфицирующих средств и средств защиты с начала введения режима повышенной готовности их компания-перевозчик уже потратила более 300 тысяч рублей. В числе приобретенных – восемь бактерицидных лам, которые установлены в различных помещениях терминала.



Напомним, такие меры безопасности приняты после введения губернатором 18 марта режима повышенной готовности в регионе с целью снижения завоза и распространения коронавируса. Еще ранее, 12 марта, вышло постановление № 10 Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции». Согласно документу все автотранспортные предприятия должны обеспечить проведение дополнительных профилактических и дезинфекционных мероприятий.





Анастасия Котлярова (фото)



Петр Езута (видео)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.