Уборка дорог во Владивостоке идёт в круглосуточном режиме

Мобильные бригады и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) наводят чистоту на дорогах Владивостока в круглосуточном режиме. Сегодня, 28 марта, на магистралях города работает 47 единиц спецтехники – пылесосы, поливомоечные, лееромоечные машины и другая техника.



Дорожные пылесосы работали на Океанском и Партизанском проспектах, по улицам Тигровая, Пограничная, Набережная, Батарейная, Западная, 1-я Морская, Бестужева, Посьетская, а также в районе Корабельной набережной, площади Луговой, Фуникулёра, Третьей Рабочей, Шилкинской и по другим адресам. Задействованы в уборке городских дорог и лееромоечные машины.

Владивосток



«Данные работы ведутся во всех районах в круглосуточном режиме. Они проводятся не только на основных дорогах, но и в спальных микрорайонах. В уборке задействованы как малые пылесосы, так и большие. Днём техника работает на менее загруженным дорогах, а по ночам – на основных улицах с большой интенсивностью движения», – отмечают специалисты.



Помимо наведения порядка на дорогах и тротуарах дорожные службы моют остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, приводят в порядок леерные ограждения и другие объекты городской инфраструктуры. Отметим, только за минувшую неделю с городских территорий вывезено более 100 тонн мусора, пыли и грязи.



Евгений Кулешов (фото)



Пётр Езута (видео)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.