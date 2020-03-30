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В Приморье построят шесть мостов
К строительству нового моста вместо старого аварийного на 89-м километре автомобильной дороги Артем–Находка приступят не позднее конца мая 2020 года, а в ближайшие дни начнется обустройство временных объездов. Об этом доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко на месте будущей стройки в субботу, 28 марта.
Сейчас движение по мосту перекрыто, выставлены блоки, запрещающие знаки. Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский, в настоящее время решается вопрос об оборудовании объезда.
«Есть трудности с коммуникациями, которые проходят возле старого моста 1963 года постройки, поэтому уточняем оптимальный вариант», – добавил министр.
По информации руководителя компании-подрядчика АО «СПЕЦСУ» Данила Шаманаева, уже в ближайший вторник дорожники готовы приступить к устройству подъездов к этому мосту и следующему, по которому тоже ограничено движение грузовых машин.
«У нас все готово – и техника, и необходимые стройматериалы, в течение двух недель сделаем объезды», – сообщил подрядчик.
Губернатор поручил теплоснабжающей организации Фокино в максимальные срок согласовать перенос теплотрассы, чтобы не задерживать работы.
«Задержек быть не должно, время на лишние бумажные согласования не тратить, все решать оперативно на месте», – распорядился глава края.
Параллельно строительству временных объездов в ближайшие дни будет объявлен конкурс на возведение нового моста на 89-м километре трассы Артем–Находка. Проект сооружения уже готов, все экспертизы пройдены, строительство начнется не позднее конца мая этого года.
Всего, по словам Олега Кожемяко, в этом году в Приморье начнется строительство шести мостов – на реке Тихая в Анучинском районе, два моста в районе Фокино, на реке Зеркальная, Арзамазовка и Раковка.
«Средства на эти стройки в бюджете определены, отбираем подрядчиков, в ближайшие месяцы они заходят на объекты. Кроме того, запрашиваем в федеральном бюджете дополнительное финансирование, что позволит нам строить больше мостов. Таким образом, в течение нескольких лет сможем решить эту проблему в крае», – обозначил Губернатор.
Олег Кожемяко заявил, что перед подрядчиками ставится задача строить мосты быстро – растягивать процесс на 3-4 года непозволительно.
«У компаний должны быть уже готовы балки, ригели, строительные материалы, чтобы, зайдя на объект, вести работы максимально быстро и при этом качественно. И мы видим, что такие организации в Приморье есть», – подчеркнул руководитель региона.
Также Губернатор проинспектировал ход строительства моста через реку Артемовка в районе Штыково. Здесь строители готовятся к бетонированию пролетов сооружения, отсыпают подъезды к нему. На объекте работают 25 единиц техники и почти 40 человек строителей.
«Вяжем арматуру, в ближайшие дни, как установится тепло, приступим к бетонированию. Работаем в графике, срок сдачи объекта – конец июля», – уточнил главный инженер компании АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
Олег Кожемяко побывал и на новом мосту через реку Лобога в районе Смоляниново. Несмотря на то, что движение по мосту открыли еще в конце года, строители продолжают трудиться на объекте – занимаются благоустройством территории, при наступлении устойчивого тепла заасфальтируют тротуары. Здесь завершение всех работ запланировано на конец мая.
Всего в Приморье, кроме этих двух мостов, завершается строительство еще трех – Крыловка, Мельгуновка и Губерово.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
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