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Дополнительные меры поддержки предусмотрели для малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии

30 Марта 2020, 15:42 | Приморье

Управление Федеральной налоговой службы в Приморье дало ответы на самые частые вопросы о предоставлении «каникул» по уплате налогов страховых взносов для некоторых субъектов МСП.

На кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов?

На данный момент порядок действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.

Налоговые органы запрашивают один из видов обеспечения – залог, поручительство или банковскую гарантию. Что будут требовать от организации, пострадавшей в результате чрезвычайных обстоятельств?

Всем территориальным налоговым органам дано указание предоставлять право выбора конкретного способа обеспечения налогоплательщику (в случае причинения ему ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы).

Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств налогоплательщику необходимо представить на выбор:

– банковскую гарантию,

– поручительство платежеспособного лица;

– залог недвижимого (или иного ликвидного) имущества. 

Куда обращаться с заявлением об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов?

Заявление и пакет документов подаются в Управление Федеральной налоговой службы по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица.

Если организация состоит на учете в межрегиональной инспекции или в межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, находящейся в ее непосредственном подчинении, заявление подается в соответствующую инспекцию.

Каким образом будет осуществляться взыскание налоговых платежей в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ в отношении налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии?

Суть отсрочки взыскания состоит в том, что меры взыскания принимаются в предельные сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов направляется в пределах трех месяцев с момента просрочки платежа. Решение о взыскании долга за счет денежных средств с банковских счетов принимается в течение двух месяцев после наступления срока по требованию.

Таким образом, процедура обращения взыскания на денежные средства начнется в пределах пяти месяцев после наступления срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, установленного законодательством.

Президент России в обращении к гражданам России сообщил, «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды». Как и когда будет представляться отсрочка? Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания и приостановки по счетам?

В соответствии с поручением ФНС России от 25 марта в отношении компаний и предпринимателей, сведения о которых включены в единый реестр малого и среднего предпринимательства, до 1 мая не будут применятся меры принудительного взыскания задолженности. Для данной отсрочки мер взыскания не требуется дополнительно обращаться в налоговые органы.

Для реализации возможности получения отсрочки на шесть месяцев ведется работа по изменению законодательства. После принятия необходимых изменений будет определен порядок получения отсрочки погашения долгов после 1 мая.

Что касается второй части вопроса, меры отозваны не будут. Приостановление мер взыскания предусмотрено с 25 марта 2020 года. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.

Будут ли начисляться пени на сумму накопленной задолженности за период действия приостановления взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, объявленного 25 марта 2020 года?  

Вопрос о возможности начисления пеней в период моратория на взыскание в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства будет решен при изменении законодательства во исполнение поручений Президента Российской Федерации при определении порядка получения шестимесячной отсрочки погашения долгов.

Президент в обращении сообщил и о поддержке, в том числе отсрочке по налогам в отношении пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Кто относится к пострадавшим отраслям?  

Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством.

По поручениям Правительства РФ налоговыми органами организована работа по отсрочке взыскания в срок не ранее 1 мая путем направления требований об уплате налога и принятия решений о взыскании в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Работа идет по спискам, предоставленным уполномоченными министерствами и ведомствами, либо по представленным ими кодам основного вида экономической деятельности.

25 марта приостановлено до 1 мая применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Все данные меры применяются налоговыми органами самостоятельно, подачи заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.

Напомним, беспрецедентные мероприятия, позволяющие снизить нагрузку на малый и средний бизнес, приняты как на федеральном, так и на краевом уровне.

По информации пресс-службы УФНС России по Приморскому краю

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: коронавирус  налоги  малый бизнес  налоговые каникулы 



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