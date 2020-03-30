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Дополнительные меры поддержки предусмотрели для малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии
Управление Федеральной налоговой службы в Приморье дало ответы на самые частые вопросы о предоставлении «каникул» по уплате налогов страховых взносов для некоторых субъектов МСП.
На кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов?
На данный момент порядок действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.
Налоговые органы запрашивают один из видов обеспечения – залог, поручительство или банковскую гарантию. Что будут требовать от организации, пострадавшей в результате чрезвычайных обстоятельств?
Всем территориальным налоговым органам дано указание предоставлять право выбора конкретного способа обеспечения налогоплательщику (в случае причинения ему ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы).
Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств налогоплательщику необходимо представить на выбор:
– банковскую гарантию,
– поручительство платежеспособного лица;
– залог недвижимого (или иного ликвидного) имущества.
Куда обращаться с заявлением об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов?
Заявление и пакет документов подаются в Управление Федеральной налоговой службы по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица.
Если организация состоит на учете в межрегиональной инспекции или в межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, находящейся в ее непосредственном подчинении, заявление подается в соответствующую инспекцию.
Каким образом будет осуществляться взыскание налоговых платежей в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ в отношении налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии?
Суть отсрочки взыскания состоит в том, что меры взыскания принимаются в предельные сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов направляется в пределах трех месяцев с момента просрочки платежа. Решение о взыскании долга за счет денежных средств с банковских счетов принимается в течение двух месяцев после наступления срока по требованию.
Таким образом, процедура обращения взыскания на денежные средства начнется в пределах пяти месяцев после наступления срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, установленного законодательством.
Президент России в обращении к гражданам России сообщил, «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды». Как и когда будет представляться отсрочка? Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания и приостановки по счетам?
В соответствии с поручением ФНС России от 25 марта в отношении компаний и предпринимателей, сведения о которых включены в единый реестр малого и среднего предпринимательства, до 1 мая не будут применятся меры принудительного взыскания задолженности. Для данной отсрочки мер взыскания не требуется дополнительно обращаться в налоговые органы.
Для реализации возможности получения отсрочки на шесть месяцев ведется работа по изменению законодательства. После принятия необходимых изменений будет определен порядок получения отсрочки погашения долгов после 1 мая.
Что касается второй части вопроса, меры отозваны не будут. Приостановление мер взыскания предусмотрено с 25 марта 2020 года. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.
Будут ли начисляться пени на сумму накопленной задолженности за период действия приостановления взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, объявленного 25 марта 2020 года?
Вопрос о возможности начисления пеней в период моратория на взыскание в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства будет решен при изменении законодательства во исполнение поручений Президента Российской Федерации при определении порядка получения шестимесячной отсрочки погашения долгов.
Президент в обращении сообщил и о поддержке, в том числе отсрочке по налогам в отношении пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Кто относится к пострадавшим отраслям?
Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством.
По поручениям Правительства РФ налоговыми органами организована работа по отсрочке взыскания в срок не ранее 1 мая путем направления требований об уплате налога и принятия решений о взыскании в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.
Работа идет по спискам, предоставленным уполномоченными министерствами и ведомствами, либо по представленным ими кодам основного вида экономической деятельности.
25 марта приостановлено до 1 мая применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Все данные меры применяются налоговыми органами самостоятельно, подачи заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.
Напомним, беспрецедентные мероприятия, позволяющие снизить нагрузку на малый и средний бизнес, приняты как на федеральном, так и на краевом уровне.
По информации пресс-службы УФНС России по Приморскому краю
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