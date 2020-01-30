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Дмитрий "Гоблин" Пучков представил новый эксклюзивный перевод сериала "Семья Сопрано"
В Москве на выставке-форуме CSTB. Telecom&Media’2020 Дмитрий «Гоблин» Пучков презентовал свой новый проект — правильный перевод культового сериала «Семья Сопрано».
Впервые специально для Wink, интерактивного ТВ «Ростелекома» и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил все шесть сезонов — это 86 эпизодов.
«Семья Сопрано» рассказывает о «деловой» и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 годы и завоевал преданную армию поклонников, заслужил профессиональное признание, собрав солидную коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров.
Первые две серии в новом переводе появятся в Wink и сервисе Amediateka уже 31 января, далее каждую пятницу будут выходить по два новых эпизода.
На творческой встрече со зрителями на стенде «Ростелекома» Дмитрий Пучков приоткрыл некоторые секреты правильного перевода кино. Рассказал о работе над переводом сериала «Семья Сопрано» и поделился дальнейшими планами по сотрудничеству с Wink.
«Для меня это была гигантская работа — общая продолжительность всех эпизодов всех сезонов “Семьи Сопрано” составила более 78 часов. А работа над правильным переводом и озвучкой требует во много раз больше времени. Так что это существенная часть моей жизни последних месяцев. Новый перевод, поскольку он не предназначен для показа в телеэфире, гораздо честнее и жестче, он ничего не скрывает, в том числе в речи героев. Отличный повод посмотреть или пересмотреть историю жизни семьи Сопрано», — отметил Дмитрий Пучков.
В 2020 году специально для интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink «Ростелекома» Дмитрий Пучков сделает переводы культовой саги про вампиров «Блэйд» и «Блэйд 2», шедевра Клинта Иствуда «Гран Торино», криминальной драмы с Беном Аффлеком «Город воров».
При поддержке кинокомпании «Вольга» Дмитрий Пучков переведет новейший фильм Гая Ричи «Джентльмены» эксклюзивно для Wink. О премьере перевода будет сообщено дополнительно.
«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. В настоящее время только пользователи интерактивного ТВ и Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» целую коллекцию фильмов, включая «Волка с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленую книгу», «Лицо со шрамом», сериал «Рим». Зрителям сервисов «Ростелекома» также доступен авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.
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