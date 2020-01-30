Объёмы ООО "ВУТ" растут не в ущерб экологии

Компания уделяет пристальное внимание вопросам экологии и совершенствованию технологического процесса

Угольный бизнес Находки в настоящее время является основным источником наполнения местного бюджета, стабильно дающим в городскую казну свыше половины его доходов. Среди одиннадцати стивидорных компаний более 20 лет на рынке по перевалке насыпных грузов успешно работает ООО «Восточно-Уральский Терминал» (ВУТ). За минувший год предприятие переработало на экспорт более 4,5 млн тонн каменного угля, что на 5% выше по сравнению с предыдущим годом. В бюджеты разных уровней в совокупности оно перечислило около одного миллиарда рублей в виде налогов. Не преувеличу, если скажу, что сегодня это самый технологичный терминал в Находке.

Изначально почти 12 лет ООО «ВУТ» специализировалось на перевалке отечественных минеральных удобрений на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Последние восемь лет оно стабильно перерабатывает каменный уголь, из года в год увеличивая объёмы грузооборота.

Основные партнеры — Япония, Корея, Китай, которые импортируют твердое топливо в основном высокоэнергетических марок, вырабатывая из него различные энергетические продукты либо направляя на сталелитейное производство. Поэтому к углю, в частности, российских поставщиков здесь особые требования. Он должен не только соответствовать оговоренной контрактом фракции, но ещё и не иметь посторонних примесей и предметов.

Совершенству технологии нет предела

Не секрет, что из отечественных разрезов твёрдое топливо приходит зачастую «грязным»: с кусками катаной проволоки, гвоздями, а то и металлическими ломами и кувалдами... Поэтому стивидоры ещё в начале реализации проекта поставили перед собой одну из главных задач: качество - превыше всего. Чтобы наш уголь соответствовал требованиям и стандартам потребителей, терминал организовал несколько степеней его очистки.

Перед тем, как попасть на конвейерную линию, уголь просыпается через специальные скрининговые решётки. Если попадаются большие куски, они проходят сквозь дробильную установку и измельчаются до необходимой фракции. Выполняется магнитная сепарация всего груза, в процессе которой «изымаются» любые, даже очень мелкие металлические предметы типа гвоздей. Для надёжности технологической операции в дополнение к существующим стивидоры докупили ещё два мощных магнитных сепаратора и оснастили производство новейшими импортными скрининг-решётками. В совокупности это позволило выполнить условия иностранных заказчиков и упрочить деловые связи на долгие годы.

Заглядывая в перспективу, за счёт собственных средств значительно обновили парк спецтехники, поставив на вооружение немецкие современные мобильные перегружатели марки Sennebogen с объёмом ковша 10 куб., погрузчики марки Volvo с объёмом ковша 16 куб., и гусеничные бульдозеры Liebherr с отвалами 10 и 22 кубометра. Провели масштабную реконструкцию конвейерных линий, железнодорожных путей и железнодорожного хозяйства. Сегодня ООО «ВУТ» - современный, универсальный перегрузочный комплекс, оснащённый по последнему слову техники. Кроме угля может переваливать такие насыпные грузы, как песок, щебень, железорудный концентрат, щепу. Из года в год производство работает стабильно, совершенствуя технологию перевалки.

- Прошлый год для предприятия оказался непростым, прежде всего, в стратегическом плане. Тем не менее, нам удалось обработать у причала 125 судов и выгрузить 61,7 тысячи железнодорожных вагонов, перевалив на экспорт 4556 тысяч тонн каменного угля. Рост грузооборота к предыдущему году составил 5%. Хотя и медленно, но уверенно двигаемся к обозначенной цели, - рассказал генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей ВОСТРИКОВ.





Экологию - во главу угла

Практически с первых месяцев работы с твёрдым топливом администрация ООО «Восточно-Уральского Терминала» уделяет пристальное внимание вопросам экологии и совершенствованию технологического процесса. Поступающий на терминал уголь из железнодорожных вагонов выгружается на передаточную зону открытой грузовой площадки, затем по закрытым транспортным галереям перемещается либо на хранение в крытые склады, вместимостью 160 тысяч тонн, либо с помощью судопогрузочных машин с локальной системой орошения также через закрытые галереи отправляется в трюм судна через специальный рукав. Такой метод в несколько раз уменьшает попадание угольной пыли в атмосферу и считается современным.

Параллельно для улучшения экологической обстановки на терминале круглосуточно работают орошающие установки пылеподавления в летний период, и снежные пушки — в зимний. Установлена система пылеподавления (орошения вагонов) в здании вагоноразгрузочной галереи и на площадке временного хранения угля. Продолжают борьбу с пылью системы пылеподавления на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции. Регулярно курсирует по территории поливомоечная машина на базе КАМАЗа. Проводится производственный эко-аналитический контроль за негативным воздействием источников загрязнения, точнее, отбор проб ливневых сточных вод и морской воды в акватории терминала. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлены пределы санитарно-защитной зоны.

Совсем недавно в два этапа стивидоры отремонтировали причал № 10, где гидростроители нарастили на 30 сантиметров оголовок, в тыловой части гидротехнического сооружения положили бетонный лоток, а его асфальтовую поверхность сделали с уклоном, чтобы дождевые воды через бетонный лоток собирались во встроенные перепускные колодцы ливневой канализации и перед сбросом в море проходили очистку с помощью специальных фильтров. На эти мероприятия компания израсходовала около 18 млн рублей собственных средств, что позволило значительно повысить уровень экологической безопасности терминала в период временного хранения угля и защитить морскую акваторию от загрязнения, засорения и заиливания.

Чтобы угольная пыль при погрузке на суда не попадала в море, стрелы судопогрузочных машин оборудовали дополнительными пологами. Натяжные пологи также применяются между бортом и причалом, тем самым создана двойная защита. Более 3 млн рублей стивидоры потратили на покупку укрывных пологов и для складов временного хранения, которые огорожены монолитным бетонным забором высотой в 4,5 метра. Приобретена вакуумная машина для сбора угольной пыли с технологических проездов предприятия, зачистки технологического оборудования и уборки складских помещений после отгрузки угля. Несмотря на наличие крытых складов, к нынешней зиме здесь поспешили приобрести в необходимом количестве реагенты, предназначенные для подавления угольной пыли при минусовых температурах.

Одно из значимых достижений стивидорной компании в экологическом направлении - мобильные перегружатели марки Sennebogen, оснащённые уникальными грейферами с встроенной системой пылеподавления. Грейферы нового поколения разработаны и изготовлены французской фирмой «Arden» по индивидуальному заказу ООО «Восточно-Уральского Терминала». Сегодня пять модернизированных перегружателей эффективно используются на погрузочно-разгрузочных операциях, благодаря чему очевиден колоссальный экологический эффект.

Здоровье людей важнее денег

Силами сотрудников аккредитованной лаборатории компании регулярно проводятся исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и специальная оценка условий труда на рабочих местах. Разработан проект предельно-допустимых выбросов в окружающую среду, реализация которого находится под пристальным вниманием специалистов. Учредители компании намерены и впредь вкладывать средства в экологию и реальную экономику, выводя терминал на передовые рубежи мировых стандартов.

- Перевалка угля была и остаётся сложным производственным процессом. Какие бы защитные меры ни предпринимались стивидорами, пыль всё равно где-то просочится. Но мы продолжаем делать всё возможное для улучшения экологической обстановки производства. Из года в год затраты на эти мероприятия только растут. Одна снежная пушка сегодня стоит от четырёх до шести миллионов рублей. Но деньги - не главное, здоровье людей для нас важнее всего, - считает Сергей Востриков.

- Какие планы на нынешний год и ближайшее время? - интересуюсь у собеседника.

- В нынешнем году планируем достроить и ввести в эксплуатацию систему закрытых конвейеров, протяжённостью четыре километра. Перед нами стоят большие задачи, имеется много разных планов, большая часть из которых - грандиозные и амбициозные. Однако раскрывать их не хочу, пусть они пока остаются тайной и потом станут приятным сюрпризом. Если в общем, то намерены и впредь наращивать объёмы перевалки угля, работать над улучшением экологической обстановки терминала и микрорайона Врангель, совершенствовать меры по охране труда, здоровья как сотрудников компании ООО «ВУТ», так в целом всех жителей Находкинского городского округа, - подчеркнул в завершение разговора Сергей Михайлович.

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



