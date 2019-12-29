Tele2 открыла во Владивостоке первый digital-салон

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил первый на Дальнем Востоке цифровой салон нового формата. Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Жители Владивостока могут посетить обновленный салон связи в торговом центре «Луговая».

Tele2 в очередной раз подтверждает свой статус трендсеттера на телеком-рынке. Вниманию общественности во Владивостоке представлен обновленный формат розницы – digital-салон или салон 3.0. Оператор разработал новый тип коммуникации с посетителями и задействовал цифровые технологии.

Все коммуникации управляются с одной кнопки, а витрины стали цифровыми арт-объектами. В салоне нет буклетов, постеров, бумажных ценников – вся информация на экранах. Digital-подход помогает оператору установить лишенное барьеров взаимодействие между менеджерами салона и посетителями. Используя планшет, консультант может провести необходимую операцию с клиентом в любой точке зала и даже принять оплату товара. Вместо традиционных больших кассовых зон в салоне 3.0. установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Цифровой сервис помогает предоставлять и новая виртуальная витрина «Все в один клик». Ее функционал схож с терминалом самообслуживания. При помощи витрины клиент может без чьей-либо помощи посмотреть зону покрытия оператора, стать его абонентом, оставить заявку на переход в сеть оператора по MNP или сменить тариф.

В салонах нового формата Tele2 также применяет digital-подход к навигации товара. На витрине все девайсы разделены по брендам, что позволяет сразу изучить всю линейку. Интерактивная витрина позволяет ознакомиться не только с характеристиками представленных смартфонов и гаджетов, но и почитать объективные отзывы о них из интернета.

Более удобной стала и выкладка товара. Устройства и гаджеты, которые могут существовать в одной экосистеме, представлены в общей зоне. Пользователи могут не только протестировать смартфон, но и самостоятельно дополнить его наушниками, часами и другими вещами. Клиенту не придется просить помочь консультанта подобрать колонку или умные часы к смартфону. Tele2 предлагает посетителю салона самому «настроить» цифровой образ жизни.

В новых digital-магазинах сети Tele2 выделена зона «умных вещей». Здесь компания демонстрирует устройства, напрямую не связанные с операторским бизнесом: умные гаджеты, компоненты умного дома.

Владимир Лисенков, старший менеджер по продажам департамента Tele2 Ритейл макрорегиона «Байкал и Дальний Восток»:

«Наши клиенты сами диктуют нам правила игры. Мы ориентируемся в первую очередь на их потребности. Посетителям наших салонов связи должно быть удобно, быстро и просто. Поэтому мы, следуя нашей коммуникационной стратегии «Другие правила», запустили новый формат фирменной розницы. В наших цифровых салонах клиенты могут получить практически любую информацию самостоятельно при помощи «умных» технологий. Это абсолютно новый

уровень обслуживания, который отвечает последним трендам развития телеком-отрасли и направлен на диджитализацию общения оператора с клиентами».