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В центре Владивостока возводится новое офисное здание
На разумное замещение старых построек не стоит навешивать ярлык точечной застройки
Жители Владивостока обратили внимание, что внутри квартальной застройки по адресу ул. Семеновской, 32 возводится новое административно-офисное здание. Известно, что ранее на месте этой строительной площадки находилась полуразрушенная заброшенная постройка технического назначения. Судя по паспорту стройки, она служила некой тяговой подстанцией №3, необходимость в которой, у города теперь, видимо, исчезла.
Как отметил представитель компании-застройщика ООО «ВПИ-Консалтинг», новое пятиэтажное здание возводится в рамках реконструкции былого объекта на участке, который был выкуплен у города и находится в собственности. Проект, выполненный компанией ООО «Град М», прошел все необходимые стадии обсуждений и согласований. Принципиально будущее здание не может портить вид «старого Владивостока», поскольку его окружение в основном составляют здания, построенные после 1960 года и не имеющие значимой культурно-исторической ценности. Фасад здания по проекту имеет решение, частично выполняемое в технологии вентилируемого фасада, частично – остеклением, кровля будет эксплуатируемой.
Строительство это нового офисного здания ведется на основании разрешения №RU25304000-288/2018 от 26.06. 2018, выданного администрацией Владивостока.
Стоит отметить, что здание строится генподрядной компанией ООО «Технострой-М» хорошими темпами. Работы здесь были начаты в минувшем третьем квартале года, и на сегодня на месте прежних руин уже стоит практически готовая коробка здания. Строительство ведется без установки башенного крана и практически ничем не мешает местным жителям.
Сдать здание в эксплуатацию намечено во втором квартале будущего года. Застройщик также отметил, что при выполнении монтажа здания не пострадало ни одно дерево, поскольку строительство ведется в пределах бывшего «пятна застройки». Планы использования здания уже имеются, и оно будет востребовано сразу же после его ввода.
На фото: Застройщик уверен, что его объект не испортит столицы ДФО
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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