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В центре Владивостока возводится новое офисное здание

29 Ноября 2019, 19:19 | Приморье

На разумное замещение старых построек не стоит навешивать ярлык точечной застройки

Жители Владивостока обратили внимание, что внутри квартальной застройки по адресу ул. Семеновской, 32 возводится новое административно-офисное здание. Известно, что ранее на месте этой строительной площадки находилась полуразрушенная заброшенная постройка технического назначения. Судя по паспорту стройки, она служила некой тяговой подстанцией №3, необходимость в которой, у города теперь, видимо, исчезла.

Как отметил представитель компании-застройщика ООО «ВПИ-Консалтинг», новое пятиэтажное здание возводится в рамках реконструкции былого объекта на участке, который был выкуплен у города и находится в собственности. Проект, выполненный компанией ООО «Град М», прошел все необходимые стадии обсуждений и согласований. Принципиально будущее здание не может портить вид «старого Владивостока», поскольку его окружение в основном составляют здания, построенные  после 1960 года и не имеющие значимой культурно-исторической ценности. Фасад здания по проекту имеет решение, частично выполняемое в технологии вентилируемого фасада, частично – остеклением, кровля будет эксплуатируемой.

Строительство это нового офисного здания ведется на основании разрешения №RU25304000-288/2018 от 26.06. 2018, выданного администрацией Владивостока.

Стоит отметить, что здание строится генподрядной компанией ООО «Технострой-М» хорошими темпами. Работы здесь были начаты в минувшем третьем квартале года, и на сегодня на месте прежних руин уже стоит практически готовая коробка здания. Строительство ведется без установки башенного крана и практически ничем не мешает местным жителям.

Сдать здание в эксплуатацию намечено во втором квартале будущего года. Застройщик также отметил, что при выполнении монтажа здания не пострадало ни одно дерево, поскольку строительство ведется в пределах бывшего «пятна застройки». Планы использования здания уже имеются, и оно будет востребовано сразу же после его ввода.

На фото: Застройщик уверен, что его объект не испортит столицы ДФО

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: строительство  ВПИ-Консалтинг 



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