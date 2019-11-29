Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские банкроты гасят долги по зарплате
За 10 месяцев предприятиями-банкротами погашена задолженность по зарплате перед работниками на сумму 232 милиона рублей, сообщил руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ.
При этом из 11 таких предприятий на пяти задолженность была погашена полностью. Это в ЗАО «Приморская буровая компания», ЗАО «Приморская горнорудная компания Восток», 25-й Центральный автомобильный ремонтный завод, ООО «Находка порт-бункер» и ООО «Дальневосточное управление энергетическими системами». При этом на начало января 2019 года общая задолженность всех этих предприятий составляла 296 миллионов рублей.
Региональное Управление Росреестра в настоящее время осуществляет функции по контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства на организациях-должниках. Совместно с правоохранительными органами оно обеспечивает погашение задолженностей организаций, проходящих процедуру банкротства, по заработной плате и выходным пособиям. При этом отмечается, что в отношении арбитражных управляющих предприятий должников с начала года было составлено 8 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.13 КоАП РФ и вынесено 4 предупреждения.
К двум наиболее проштрафившимся арбитражным управляющим было применено административное наказание в виде штрафа на общую сумму в 50 тысяч рублей.
Виктор КУДИНОВ.
Новости партнеров
Новости тематики
- Приморские банкроты гасят долги по зарплате
- Гродеково переходит на китайскую колею
- Более 1000 человек подали заявление на оформление карты "Приморец"
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
- Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья
- Какой центр, такая и столица
- Приморские свиньи ждут визы в Поднебесную
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- "Почте России" придадут ускорение
Новости раздела
- Приморские банкроты гасят долги по зарплате
- Гродеково переходит на китайскую колею
- Как мухи на навоз: Власти решили извлечь прибыль из коровьих лепешек
- Приморью нужна минтаевая весна
- Более 1000 человек подали заявление на оформление карты "Приморец"
- Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2019. Дальний Восток"
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Портовые толстосумы тратятся на пылеуловители
- Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников
- Клиенты Tele2 начнут "Черную пятницу" в четверг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке
- Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи
- В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте
- Какой центр, такая и столица
- Россияне могут претендовать на чужую недвижимость
- Мэрия Комсомольска-на-Амуре не согласовала митинг в поддержку Фургала
- Известный российский портал уронил коммерческую недвижимость Приморья на 46%
- В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры