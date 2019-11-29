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Приморские банкроты гасят долги по зарплате

29 Ноября 2019, 16:37 | Приморье

За 10 месяцев предприятиями-банкротами погашена задолженность по зарплате перед работниками на сумму 232 милиона рублей, сообщил руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ.

При этом из 11 таких предприятий на пяти задолженность была погашена полностью. Это в ЗАО «Приморская буровая компания», ЗАО «Приморская горнорудная компания Восток», 25-й Центральный автомобильный ремонтный завод, ООО «Находка порт-бункер» и ООО «Дальневосточное управление энергетическими системами». При этом на начало января 2019 года общая задолженность всех этих предприятий составляла 296 миллионов рублей.

Региональное Управление Росреестра в настоящее время осуществляет функции по контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства на организациях-должниках. Совместно с правоохранительными органами оно обеспечивает погашение задолженностей организаций, проходящих процедуру банкротства, по заработной плате и выходным пособиям. При этом отмечается, что в отношении арбитражных управляющих предприятий должников с начала года было составлено 8 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.13 КоАП РФ и вынесено 4 предупреждения.

К двум наиболее проштрафившимся арбитражным управляющим было применено административное наказание в виде штрафа на общую сумму в 50 тысяч рублей.

Виктор КУДИНОВ.

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Теги: банкротство  долги  зарплата 



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