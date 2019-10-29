Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Русская Рыбопромышленная Компания представит в Китае уникальный по питательным свойствам продукт
Общая экспозиция Российской Федерации на выставке в Циндао станет самой масштабной
Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) в рамках 24-й Международной китайской выставки рыболовства и технологий переработки (CFSE), которая с 30 октября по 1 ноября пройдет в Циндао (Китай), представит широкий ряд продукции из дикой белой рыбы – минтая и сельди, в том числе продукцию глубокой переработки – филе и фарш однократной заморозки.
«Китай – один из ключевых рынков для Русской Рыбопромышленной Компании, традиционное направление поставок минтая для переработки и дальнейшего экспорта, - прокомментировал генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – Мы хотим познакомить китайского потребителя с высококачественной продукцией глубокой переработки из дикой белой рыбы однократной заморозки. Мы планируем развивать продажи розничной продукции на китайском рынке и в настоящее время подбираем партнера для реализации этой задачи».
Вся представленная на выставке продукция РРПК, в том числе филе и фарш, произведена и заморожена непосредственно в море на промысловых траулерах компании, что обеспечивает сохранение всех питательных и полезных для здоровья свойств свежей дикой белой рыбы, выловленной в холодных экологически чистых водах Тихого океана.
Дикий минтай – уникальный по питательным свойствам продукт. Эта рыба - богатый источник белка, с низким содержанием жира при полном отсутствии углеводов, что делает ее идеальным продуктам для тех, кто ведет спортивный, здоровый образ жизни. Минтай - Омега-3 и йода, дневная норма которого содержится в 100-граммовой порции.
В рамках единого с РРПК стенда ГК "Русский Краб" впервые представит свою продукцию на отраслевой выставке в Циндао совместно с компанией партнером "Примкраб". Предстоящее участие ГК "Русский Краб" в выставке в Циндао - это первое выступление компании как самостоятельного игрока.
"Русский Краб" и "Примкраб" представят три вида крабов – камчатского, опилио, и волосатого. Квоты на вылов двух из трех выставочных видов в Циндао – камчатского и опилио - промысловая компания приобрела на крабовых аукционах. Помимо заявленных в Циндао видов продукции ГК "Русский Краб" также приобрел квоты на добычу краба синего, опилио-бэрди и равношипого.
Общая экспозиция Российской Федерации на выставке в Циндао станет самой масштабной за весь период участия. В этом году количество экспонентов национального стенда превысит 30 компаний. Делегацию возглавит заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Русская Рыбопромышленная Компания представит в Китае уникальный по питательным свойствам продукт
- Отдам краба в богатые руки
- Прибрежку скоро "перережут"
- Глубоководные крабы не доползли до аукционов
- Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке
- 200 тонн морских деликатесов ежегодно намерен выращивать резидент СПВ в Приморье
- Новому флоту – новые кадры
- Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой
- Строим новый флот, запускаем береговые заводы
- Верфи держат краба
Новости раздела
- "Подкорм" для кормильцев
- Восемьдесят один для начала
- Русская Рыбопромышленная Компания представит в Китае уникальный по питательным свойствам продукт
- Красивых мест для отдыха станет больше
- Вкусно поесть и отметиться красивым селфи
- Экстремальное Приморье
- В Приморье школьники могут построить киберзащиту и получить 100 баллов за ЕГЭ
- Во Владивостоке Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
- От проектов - к реализации
- На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами
- Огурцы идут в рост
- Приморский агропром: испытания природой
- Дальневосточный гектар: на бумаге проще
- Проект реновации одного из самых неприглядных районов Владивостока получил международный приз
- Получить ипотеку по беспрецедентно низкой ставке смогут не все
- Никита Исаев: В Приморье осознают катастрофичность ситуации
- Новые следы тигра появились на главной набережной Владивостока
- Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока
- Особая сила "колымской мечты"