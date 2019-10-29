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Восемьдесят один для начала

29 Октября 2019, 17:10 | Приморье

20 октября 1938 года Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус

 

В воскресенье, 20 октября, жители Приморья с размахом отметили день рождения края. 81 год назад регион получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус. По этому случаю праздничные события состоялись во всех районах региона.

Жители Владивостока приняли участие в зарядке на центральной площади. Более 200 любителей здорового образа жизни приняли участие в акции вне зависимости от возраста. Юные приморцы тщательно повторяли спортивные движения, стоя в первых рядах. Среди спортсменов оказались и приморцы почётного возраста, которые активно приобщались к здоровому образу жизни. В качестве наставников выступили чемпионка России по легкой атлетике Анна БЕЛОНОГОВА и мастер спорта по кудо Камо АВАГЯН.

После зарядки участники открытой тренировки выстроились в большую надпись «Приморье-81», которую можно было увидеть с высоты птичьего полёта.

 


 

 

 

 

На протяжении целого дня жители и гости столицы Дальнего Востока отмечали день рождения Приморского края. Праздничные мероприятия продолжились после зарядки чемпионов на набережной Спортивной гавани. К примеру, творческие коллективы ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» для жителей и гостей Приморья подготовили праздничный концерт. Кроме того, гости поучаствовали в мастер-классах, взяли с собой свои портреты и услышали знакомые мелодии в исполнении лучших коллективов края.

К участию в праздничных мероприятиях присоединились и муниципалитеты. На празднике были представители села Вольно-Надеждинское – станичное казачье общество «Аркуда», национального парка «Бикин», общественной организации Уссурийского казачьего войска «Союз казачества Дальнего Востока». Казаки проводили мастер-классы по владению шашкой.

Однако праздничные мероприятия не ограничились одним днем. В муниципалитетах края праздник продолжился. В Уссурийском городском округе на территории дворца культуры «Дружба» зрителей ждал праздничный концерт с участием лучших коллективов. В селе Борисовка в доме культуры «Авангард» состоялся благотворительный концерт «А я сама как песня», который также был посвящён важной для Приморья дате.

В своем поздравлении глава региона Олег Кожемяко отметил, что современное Приморье – это край со славной историей и богатым наследием, крупный промышленный, сельскохозяйственный, научно-образовательный центр России на Дальнем Востоке. Свой вклад в развитие региона внес каждый из почти 2 миллионов его жителей.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: праздник  приморье  Приморье-81 






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