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Красивых мест для отдыха станет больше
Масштаб программы по созданию комфортной городской среды в Приморье будет только расширяться
Несмотря на похолодание, в Приморье активно ведутся работы по благоустройству общественных пространств. В общей сложности в 2019 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в регионе планируется отремонтировать 70 парков, скверов, аллей и пешеходных зон. Завершить основной объем работ предполагается до конца октября.
По словам врио вице-губернатора Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, проектировщики новых общественных пространств по возможности уходят от типовых проектов, добавляя оригинальные решения по озеленению или установке индивидуальных малых форм. В рамках «Формирования комфортной городской среды» проводится не только ремонт, а полноценная реконструкция зон отдыха, предусматривающая устройство пешеходных дорожек, освещения и дренажа.
Во Владивостоке, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с софинансированием из краевого и городского бюджетов, в 2018-2019 годах были благоустроены Пушкинский сквер, территория около Дворца детского творчества, сквер Ощепкова и общественный туалет на Спортивной набережной. В 2019 году в столице Приморья также планируется благоустроить Детский парк на улице Черемуховой, сквер Невельского и общественную территорию на Енисейской, хотя по ряду объектов сроки работ сдвинулись в связи с неблагоприятной погодой этого лета.
Кроме того, в рамках программы во Владивостоке и других населенных пунктах края производится комплексный ремонт дворовых территорий. Только, в отличие от скверов, 5% от суммы ремонта оплачивают собственники жилья.
Добавим, что в конце сентября по итогам голосования горожанами был определен список объектов для включения в программу в следующем, 2020 году. В первоочередном порядке отремонтируют сквер Дружбы на Светланской, 147. Также в список вошли сквер Игнатеьва на Первой Речке, сквер в районе остановки «Диомид» и три общественные территории – на Тунгусской, 69, Лермонтова, 91 и Ульяновской, 8.
Напомним, что изначально работы по благоустройству общественных пространств проводились в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, а затем получили статус отдельной госпрограммы. В 2019 году в Приморье благоустроят более 60 общественных и почти 150 дворовых территорий, на эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено более 650 млн рублей. Кроме того, еще 1,2 млрд рублей выделяется на программу «1000 дворов», инициированную губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО.
Юрий НУРМУХАМЕТОВ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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