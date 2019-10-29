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Экстремальное Приморье

29 Октября 2019, 14:30 | Приморье

Регион предоставляет массу возможностей для активного туриста

 

Приморский край становится все более популярным туристическим направлением, благодаря работе госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы и инициативам ассоциаций туркомпаний. Одно из еще не распробованных направлений – экстремальный туризм.

«В Приморском крае есть приключенческий и активный туризм: сплавы по рекам, восхождение на горы, полеты на воздушном шаре, - объясняет директор туристической фирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА. - Экстрим связан с риском для жизни, у нас же все безопасно и проверено».

«Начиная с советских времен, в регионе активно развивался экологический туризм, в том числе туризм активный, сопряженный с определенными рисками, - рассказывает директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА. - Проходили соревнования по сплавам, восхождения на вершины. Сейчас этот туризм по-прежнему в тренде. Сколько у нас заповедников, национальных парков, особо охраняемых природных территорий на достаточно скромной территории. У нас очень интересная природа потому, что у нас идет смешение северной и южной флоры и фауны, если мы возьмем наш знаменитый Сихотэ-Алинский горный хребет, то со стороны моря - один климат, одна природная зона, со стороны материка - другая. И уже это пробуждает интерес у активных туристов».

Для внутреннего потока

«Для местных жителей и гостей из других регионов России такой отдых интересен, - делится Оксана Зяблова. - Он недорогой, приносит массу впечатлений и позволяет насладиться природой. Для иностранных туристов этого недостаточно. Им необходим сервис и впечатления международного уровня. У нас нет таких бурных рек или высоких гор, чтобы они могли претендовать на эксклюзивность. Определенному числу европейских туристов интересна наша природа, им нравится находить следы амурских тигров и леопардов на таких экскурсиях. Но такие вещи просто не могут привлекать большой турпоток. Азиатские гости региона больше интересуются гастрономией и историческими памятниками края».

«Если к нам приезжают иностранные туристы, то это в основном узкопрофильные, индивидуальные туристы, которые узнают о нас благодаря фильмам «National Geographic» и спискам ЮНЕСКО, - отмечает Дарья Гусева. - Как раз в сентябре к нам приезжали три блогера-миллионника из Испании, Канады и США. Впервые у нас был опыт приема блогеров, у которых просмотров на YouTube более 30 миллионов, это очень крутая цифра. Один из них ведет передачу на канале «National Geographic» в Испании. В этом году они посмотрели Хасанский район, в следующем планируют посетить северные территории, в том числе и Сихотэ-Алинский заповедник.

В случае с охотой все немного сложнее. Чтобы иностранному туристу приехать сюда поохотиться, необходимо большое количество документов, в том числе и на оружие. Их необходимо встречать в аэропорту с сейфом, запечатывать в него ружье. К сожалению, не все и не всегда соблюдают этот порядок. Организация таких туров не проблема, но важно делать все по закону. Некоторые туроператоры у нас проводят такие туры, и иностранцы уезжают довольные. Охотничий туризм — это очень узкий сегмент.

У нас также популярны альпинизм, скалолазание, спелеология. Эти виды туризма развиваются хорошо, но они не могут быть массовыми, потому что для них требуется специальная подготовка».

Про рыбалку не знают

Рыбалка является у интуристов одним из многих пунктов в списке «что сделать во Владивостоке».

«Рыбалка у нас и речная, и озерная, и морская, - рассказывает Дарья Гусева. - У нас есть так называемая охота на тайменя. Туристам очень интересны сплавы с рыбалкой. Это настолько популярное направление, что для школьников даже проводят образовательные туры «Ловись, рыбка большая и маленькая». Иностранные туристы скорее рыбачат для развлечения, чем для профессиональных трофеев».

«Морская рыбалка – весьма популярное направление у местных жителей и российских туристов, - отмечает владелец базы отдыха «Бревенчатые домики у моря» Виктор МЕРТКЕ. - Люди приезжают из Москвы, чтобы половить синеперого тунца, а также желтоперого тунца, или, как называют эту рыбу местные, – лакедру. Корейские и китайские туристы тоже начинают пробовать это занятие. Сезон начинается вместе с открытием навигации. С мая по июль можно ловить симу, очень нежную и вкусную рыбу, с июля до конца октября – лакедру. Вкуснее всего она с конца августа по конец октября: нагулянная, жирненькая. Камбалу можно ловить все время. Почему на рыбалку в регион не едут массово иностранные туристы? Им не хватает информации, ведь даже местные жители порой не знают о том, какие рыбы у нас водятся».

На фото: Рыбалка может стать одной из «фишек» туристического Приморья.

Фото Дианы Белой

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: туризм  рыбалка  маршруты  сихотэ-алинский заповедник 






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