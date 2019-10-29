Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
«СМИ и бизнес. Возможности взаимодействия» - эта тема рассматривалась на октябрьских Встречах Деловых Людей в столице Приморья
Как работать со средствами массовой информации в условиях развития соцсетей, как оценить результативность работы с печатными и интернет-изданиями, какие материалы востребованы читательской аудиторией – об этом рассказали руководители приморских СМИ на юбилейном заседании Клуба Деловых людей.
Основное, на что обратили внимание спикеры – возможности социальных сетей как относительно новой рекламной площадки, которую зачастую неверно оценивают. Главный редактор журнала «Собрание» заметила, что «в соцсетях сейчас пишет каждый, но всегда ли это работает это на целевую аудиторию - большой вопрос. Издания с многолетним опытом работы действуют гораздо эффективнее. Порой просто звонок в редакцию, дает больше, чем месячная работа штатного маркетолога компании».
Константин Бахирев, директор издания «Приморская газета»: подчеркнул необходимость неформального общения для решения деловых вопросов. «Приморская газета» активно используют площадки для такого общения, при этом многие задачи, стоящие перед рекламодателем, решаются гораздо быстрее. Встретиться, рассказать о трудностях и тут же получить варианты возможных решений - для бизнеса – это весьма удобная форма», - рассказал он.
В качестве рекламных форматов для СМИ на первый план сейчас выходят проекты и мероприятия, подчеркнул Евгений Минута, генеральный директор Журнала «Автомир». По его опыту «в совместных проектах реклама дает хорошую результативность, здесь главное - наличие необходимой целевой аудитории».
Редактор журнала «Дальневосточный капитал» Дмитрий Кожевников, сделал акцент на представлении личности предпринимателя в СМИ как инструмента продвижения бизнеса. «Именно поэтому руководители технологических компаний, таких как Apple или Microsoftпрезентуют новые продукты, связывая свой образ с образом бренда, – рассказал он. - Что касается средних и крупных коммерческих предприятий, здесь в развитии бизнеса первостепенным остается принцип «Люди покупают у людей». А для российской предпринимательской среды и дальневосточного, личностный подход имеет особенно важное значение», отметил он.
По традиции после деловой части участники клуба перешли к общению в неформальной обстановке знакового для Владивостока места – ресторане Ностальгия. В октябре Клуб Деловых Людей отметил свой первый, пятилетний юбилей, который, как и большинство мероприятий клуба, прошел в атмосфере особой открытости и радушия.
Фото - Сергей Буланкин
Новости тематики
- Во Владивостоке Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
- На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года
- Все для победы
- Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии
- Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству
- Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау
- Марина Шемилина: Муж не сердится, он же знал на ком женился
- Команда ННК испытала свои силы на "Гонке героев"
Новости раздела
- Красивых мест для отдыха станет больше
- Вкусно поесть и отметиться красивым селфи
- Экстремальное Приморье
- В Приморье школьники могут построить киберзащиту и получить 100 баллов за ЕГЭ
- Во Владивостоке Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ
- От проектов - к реализации
- На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года
- Во Владивостоке начали подавать отопление
- Во Владивостоке на аварийном участке установлен светофор
- Во Владивостоке уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами
- Амурский "остров невезения"
- Огурцы идут в рост
- Приморский агропром: испытания природой
- Дальневосточный гектар: на бумаге проще
- Проект реновации одного из самых неприглядных районов Владивостока получил международный приз
- Получить ипотеку по беспрецедентно низкой ставке смогут не все
- Никита Исаев: В Приморье осознают катастрофичность ситуации
- Новые следы тигра появились на главной набережной Владивостока
- Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока