Во Владивостоке Клуб деловых людей отметил свое пятилетие в компании СМИ

«СМИ и бизнес. Возможности взаимодействия» - эта тема рассматривалась на октябрьских Встречах Деловых Людей в столице Приморья

Как работать со средствами массовой информации в условиях развития соцсетей, как оценить результативность работы с печатными и интернет-изданиями, какие материалы востребованы читательской аудиторией – об этом рассказали руководители приморских СМИ на юбилейном заседании Клуба Деловых людей.

Основное, на что обратили внимание спикеры – возможности социальных сетей как относительно новой рекламной площадки, которую зачастую неверно оценивают. Главный редактор журнала «Собрание» заметила, что «в соцсетях сейчас пишет каждый, но всегда ли это работает это на целевую аудиторию - большой вопрос. Издания с многолетним опытом работы действуют гораздо эффективнее. Порой просто звонок в редакцию, дает больше, чем месячная работа штатного маркетолога компании».









Константин Бахирев, директор издания «Приморская газета»: подчеркнул необходимость неформального общения для решения деловых вопросов. «Приморская газета» активно используют площадки для такого общения, при этом многие задачи, стоящие перед рекламодателем, решаются гораздо быстрее. Встретиться, рассказать о трудностях и тут же получить варианты возможных решений - для бизнеса – это весьма удобная форма», - рассказал он.

В качестве рекламных форматов для СМИ на первый план сейчас выходят проекты и мероприятия, подчеркнул Евгений Минута, генеральный директор Журнала «Автомир». По его опыту «в совместных проектах реклама дает хорошую результативность, здесь главное - наличие необходимой целевой аудитории».

Редактор журнала «Дальневосточный капитал» Дмитрий Кожевников, сделал акцент на представлении личности предпринимателя в СМИ как инструмента продвижения бизнеса. «Именно поэтому руководители технологических компаний, таких как Apple или Microsoftпрезентуют новые продукты, связывая свой образ с образом бренда, – рассказал он. - Что касается средних и крупных коммерческих предприятий, здесь в развитии бизнеса первостепенным остается принцип «Люди покупают у людей». А для российской предпринимательской среды и дальневосточного, личностный подход имеет особенно важное значение», отметил он.

По традиции после деловой части участники клуба перешли к общению в неформальной обстановке знакового для Владивостока места – ресторане Ностальгия. В октябре Клуб Деловых Людей отметил свой первый, пятилетний юбилей, который, как и большинство мероприятий клуба, прошел в атмосфере особой открытости и радушия.

Фото - Сергей Буланкин