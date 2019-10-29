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На Дальнем Востоке собирают лучшие PR-проекты года
29 Октября 2019, 09:40 | Приморье
Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток готова к новому сезону. Лучшие коммуникационные проекты из 11 регионов Дальневосточного федерального округа приглашаются к участию в 9-ой дальневосточной премии.
«Серебряный Лучник» – Дальний Восток ежегодно собирает специалистов в области коммуникаций: корпоративных менеджеров, пресс-секретарей, предпринимателей и мастеров маркетинга. Это профессиональное событие, которое позволяет увидеть динамику развития отрасли в регионе, оценить изменения, а также продемонстрировать лучшие дальневосточные практики.
«В каждом PR-проекте - огромный труд его автора и команды. Важно, создать условия премии такими, чтобы каждый автор стремился презентовать свой кейс, получить оценку экспертов и стать лучшим в отрасли. В этом году мы предлагаем пять самых популярных номинаций и некоторые новшества. Следите за новостями и будьте готовы принять наше приглашение к участию», - комментирует Светлана Дмитриченко, исполнительный директор дальневосточной премии. Участие в премии бесплатное. Подать свои проекты могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей, рекламы и маркетинга на территории Дальневосточного федерального округа. Оператор премии - коммуникационное агентство «АГТ-Восток» в составе AGT Communications Group.
Заявочная кампания «Серебряный Лучник» – Дальний Восток продлится с 28 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года по 5 номинациям:
● Корпоративные коммуникации;
● Внутрикорпоративные коммуникации и медиа;
● Коммуникации в благотворительности;
● Продвижение государственных, общественных и социальных программ;
● Развитие и продвижение территорий.
В 2018 году Гран-при получил фестиваль «Держи краба», который на премии представляла Алена Круппа-Анненкова, директор по маркетингу Паназиатского ресторана Zuma. Данный фестиваль, а также проект «Дальневосточный леопард» представляли наш регион на национальной премии 2018 года в Москве.
Более подробно о премии, содержании номинаций, составе жюри, правилах участия можно узнать на официальном сайте «Серебряный Лучник» – Дальний Восток"
Досье "Золотого Рога": В 2011 году премия «Серебряный Лучник» впервые пришла на Дальний Восток, что во многом увеличило шансы местных специалистов заявить о себе на федеральном уровне, войдя в число соискателей Национальной премии. За восемь лет в Региональной премии приняли участие более 350 проектов.
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Теги: конкурс pr Серебряный лучник премия
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